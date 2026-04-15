まるでお着物。エレガントなバッグシリーズに、涼やかな春夏限定モデル「カナナモノグラム3 LTD」登場

エース株式会社

バッグメーカーのエース株式会社（本社:東京都渋谷区 代表取締役社長:森下 宏明）は、旅の達人・竹内海南江さんとの共同開発レディーストラベルバッグブランド「カナナプロジェクト」から、エレガントなバッグシリーズの涼やかな春夏限定モデル「カナナモノグラム3 LTD」を、直営店、オンラインストアならびに、全国の主要百貨店・専門店にて、順次発売開始しました。

「カナナプロジェクト」は、ミステリーハンターとして世界100ヵ国以上をレポートしてきた旅の達人・竹内海南江さんとの共同開発ブランド。幅広いシーンで使えるデザインと、竹内さんの旅の経験が生かされた機能性が特徴です。

今季は「今日も一日、ごきげんさん。」をテーマに、毎日を自分らしく心地よく過ごすためのコレクションを展開します。

「カナナモノグラム３」は、モノグラム柄をあしらったエレガントな軽量バッグシリーズ。

大きく開くメイン収納部や、安全性を高めるセーフティーロック付きのファスナー、スーツケースに固定できるセットアップ機能など便利な機能が満載です。

新たに、涼しげな2トーンカラーでモノグラム柄を表現した、シリーズ初の春夏限定モデル「カナナモノグラム3 LTD」が登場します。

着物柄のようなデザインで、暑い季節も爽やかに持ち運べます。

・機能紹介

※機能カットは一部定番商品で撮影しています。

涼やかな限定仕様

ブランド名「kanana」を幾何学模様にアレンジしたオリジナルのモノグラム柄。

着物柄のように涼しげな本体生地で表現しました。

大きく開くメインポケット

メインポケットは大きく開き、荷物の出し入れがスムーズです。

中身が飛び出さないファスナーポケットや、取り出しやすいオープンポケットなど、小物整理に便利なポケットを複数備えます。

安全性を高める、セーフティーロック付きメインファスナー

メイン収納部のファスナーに、不用意な開閉を防ぐセーフティーロックを配置。

人混みや旅行先でも、安心して背負えます。

抗ウイルス・抗菌加工生地で、おでかけに安心を

フロントポケットに、抗ウイルス・抗菌加工生地を採用。

外したマスクなどの収納に便利です。

※抗ウイルス・抗菌加工は製品上の特定のウイルスの数を減少させ、繊維上の細菌の増殖を抑制します。病気の治療や予防を目的とするものではありません。

旅先でも快適な、セットアップ機能

背面ポケット下部のファスナーを開くと、バッグをスーツケースのハンドルに通して固定できるセット

アップ機能を装備。移動中も安定して持ち運べます。

・商品詳細

ブランド：カナナプロジェクト

シリーズ：カナナモノグラム3 LTD

カラー：インディゴ、サンドベージュ

形状／品番／サイズ（W×Ｈ×D）／重量／容量／税込価格

ショルダー小 ／ 20151 ／ 29×21×6cm ／ 270g ／ 3L ／ 13,750円

ショルダー大 ／ 20152 ／ 33×25×10cm ／ 330g ／ 6L ／ 14,850円

トートショルダー／ 20153 ／ 26×22×11cm ／ 260g ／ 5L ／ 15,400円

リュック小 ／ 20154 ／ 26×31×11cm ／ 370g ／ 10L ／ 18,700円

リュック大 ／ 20155 ／ 28×36×13cm ／ 430g ／ 13L ／ 19,800円

商品ページ：https://www.kananaproject.com/lineup/monogram_ltd/

リュック小

インディゴ

リュック小

サンドベージュ

・カナナプロジェクトについて

「カナナプロジェクト」は、ミステリーハンターとして世界100ヵ国以上をレポートしてきた旅の達人・竹内海南江さんとの共同開発ブランドです。機能的で使い勝手にこだわったバッグには、竹内さんが旅する中で培ってきたノウハウやアイディア、そして“カナナのバッグと一緒に、毎日のおでかけを楽しんでほしい”という想いが込められています。

http://www.kananaproject.com/