【北陸エリア初進出】金沢随一の繁華街・片町に「the b 金沢片町」が6月1日オープン！

株式会社イシン・ホテルズ・グループ

「the b hotels（ザ ビー ホテルズ）」を運営する株式会社イシシン・ホテルズ・グループ（本社：東京都港区）は、2026年6月1日（月）、石川県金沢市にthe b hotelsとして15施設目、かつ北陸地方初進出となる「the b 金沢片町」をオープンすることをお知らせいたします。

本施設は、現「アパホテル〈金沢片町〉 EXCELLENT」をリブランドするもので、同年より快適な空間を提供するための改装を行い、8月1日にリニューアルオープンいたします。

■ 北陸の文化と「the b」の機能性が融合する新たな拠点

金沢最大の繁華街・片町に位置する「the b 金沢片町」は、兼六園や金沢城公園、長町武家屋敷跡といった主要観光地が徒歩圏内という絶好のロケーションを誇ります。

「the b hotels」が大切にしている「心地よい滞在（Comfortable Stay）」と「機能性」を軸に、ビジネス利用はもちろん、北陸の美食や文化を楽しむ観光客の皆様に、シンプルかつ上質な宿泊体験を提供いたします。

■ 施設概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/103261/table/37_1_0a73d5fa00449c421a237c3ef61109d9.jpg?v=202604151151 ]

the b hotels

ビジネスパーソンや都市観光客などをターゲットにした都市型ホテル「the b hotels」を運営するホテル事業者です。全国主要都市の交通利便性に優れたエリアに展開しています。無料の軽食サービスであるtottette“トッテッテ”や無料エスプレッソなど、充実したサービスをご用意しています。

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