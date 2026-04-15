Hacobu、トラック予約受付サービス「MOVO Berth」で、トラック誘導・呼び出しを自動化する新機能を提供開始。AIで物流拠点の「判断」を自動化。

株式会社Hacobu

データの力で物流課題を解決する株式会社Hacobuは、トラック予約受付サービス「(https://hacobu.jp/movo-berth/)MOVO Berth（ムーボ・バース）(https://hacobu.jp/movo-berth/)」(https://hacobu.jp/movo-berth/)において、AIによってバース（トラックの入場後、荷物を積み降ろしする接車場）の運用を自動化する新機能「自動割り当て」および「自動呼び出し」の提供を開始いたします。

本機能により、トラック入場後の誘導や次車両の呼び出しといった拠点担当者の判断業務を自動化し、トラックの受入れをより効率的に進行できる環境を実現します。

開発背景：「判断」と「操作」の自動化

物流領域では、いわゆる物流「2024年問題」を契機としたドライバーの労働時間規制や慢性的な人手不足を背景に、物流センター・工場の運営効率化が重要な経営課題となっています。特に、トラックの荷待ち時間をいかに短縮し、限られた人員で効率的に拠点を運営するかが問われています。

トラック予約受付サービスの導入により、入場予約や作業状況の可視化は進んでいます。MOVO Berthにおいても、バースの空き状況などを画面上で確認し、担当者がドラッグ＆ドロップで車両を割り当てるなど、トラック受け入れ業務のデジタル化を実現してきました。

一方で、バースの空き状況や作業の進捗状況、荷物の種類などの複数条件をもとに、「どの車両をどのバースに割り当てるか」「いつ次の車両を呼び出すか」といった判断・操作は物流拠点の担当者が担っています。画面を確認しながら都度対応する必要があり、少人数体制の時間帯や繁忙時には負荷が高まるという課題がありました。

トラック予約受付サービスの導入が進む中、次のステップとして求められているのが、バースでの車両調整そのものの自動化です。

MOVO Berthは、トラック予約受付サービスのバース管理システム市場においてシェアNo.1（※1）を獲得し、トラックの入場予約から作業状況の可視化、荷待ち時間の記録のデジタル化を支援してまいりました。今回の新機能は、MOVO Berthに蓄積された運用データとルール設定を活用し、これまでデジタル化してきた業務をさらに一歩進め、「判断」と「操作」の自動化に踏み込むものです。

プロダクト／機能概要

今回提供する2つの機能は、トラックの入場から退場までの一連の流れにおいて、物流拠点担当者の介在が必要だったポイントを自動化するものです。

トラック入場から退場までの自動化イメージ- トラック入場・受付 → 予約なしで入場したトラックを、自動割り当てが最適なバースに割り当て- ドライバーへの呼び出し → バースの準備が整い次第、ドライバーへ自動で通知- 荷降ろし・荷積み作業- 作業完了 → 自動呼び出しが同一バースで荷待ち中の次のトラックを自動で呼び出し- 次のトラックがバースへ移動 → 以降、4→5を繰り返し

「自動割り当て」と「自動呼び出し」2つの機能が連携することで、トラックの受入れが途切れなく自動で進行し、拠点担当者は画面を常時監視して個別に操作する必要がなくなります。

自動割り当て機能

入場したトラックを、拠点で設定したルールに基づき適切なバースへ自動で割り当てます。荷物の種類や作業内容など、拠点固有の運用を反映できます。



自動呼び出し機能

作業完了後、同一バースを利用予定の次の到着済みトラックを自動で呼び出します。ドライバーへの通知も自動で行い、バースの空き時間を最小化します。

機能の特徴

特徴1：入場から退場まで、一貫した自動化を実現

自動割り当てと自動呼び出しを組み合わせることで、トラックの入場受付からバースへの誘導、作業完了後の次車両の呼び出しまで、主要な操作を一貫して自動化できます。拠点担当者は、日常的なルーティン操作から解放されます。

特徴2：拠点の運用ルールを反映した自動化

自動割り当てでは、拠点ごとに設定された運用ルールに基づき割り当てを行うため、現場の業務フローに沿った自動化が可能です。自動呼び出しでは、作業完了からの呼び出しタイミングや対象バースの設定が可能で、拠点の運用スタイルに合わせた活用ができます。

特徴3：自動化の状況を可視化

バース表（カレンダー）上で自動化機能の稼働状況が確認でき、自動操作の履歴も記録されます。どの操作が自動で行われたかを把握できるため、安心して運用できます。

今後の展望

Hacobuは、AI技術も活用しながら、MOVO Berthにおける自動化機能をさらに拡充し、物流拠点の効率化を推進してまいります。運用データを活用した割り当て精度の向上などを通じ、物流現場の生産性向上に貢献してまいります。

トラック予約受付サービス「MOVO Berth」について

Hacobuが提供する「MOVO Berth」は、荷待ち・荷役時間の削減や物流現場の生産性向上を実現するシェアNo.1（※1）のトラック予約受付サービスです。入場予約・入退場受付によって、物流センター・工場における荷待ちの改善や生産性向上を支援します。車両の入場時間を分散し、計画的な入出荷作業で荷待ち問題を解決します。荷待ちや作業にかかっている時間を可視化し、物流改善にお役立ていただくことも可能です。複雑な運用パターンにも柔軟に対応できるプロダクト機能と、専任担当者による豊富なノウハウを活かした手厚い導入支援によって、導入後の運用定着まで高い確率で実現します。https://hacobu.jp/movo-berth/

株式会社Hacobuについて

クラウド物流管理ソリューション「MOVO（ムーボ）」シリーズと、物流DXコンサルティング「Hacobu Strategy（ハコブ・ストラテジー）」、システムインテグレーション・AI導入支援「Hacobu Solution Studio（ハコブ・ソリューションスタジオ）」を展開。6年連続シェアNo.1（※1）のトラック予約受付サービス「MOVO Berth」、動態管理サービス「MOVO Fleet」、配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」、AI発注・輸送最適化サービス「MOVO PSI」などのクラウドサービス、ドライバーの働き方を変えるスマホアプリ「MOVO Driver」の提供に加え、物流DXパートナーとして企業間物流の最適化を支援しています。https://hacobu.jp/

※1 出典 デロイト トーマツ ミック経済研究所『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望【2025年度版】』https://mic-r.co.jp/mr/03650/ バース管理システム市場のベンダー別拠点数。本調査に参加した国内主要システム6社の拠点数合計をシェア100%とした場合のシェア