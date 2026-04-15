株式会社GXコンシェルジュ

株式会社GXコンシェルジュ（本社：東京都千代田区、CEO/COO：五島 敦、CSO/CTO：豊嶋 修平、以下 GXコンシェルジュ）は、企業のGX・サステナビリティ経営を支援する取り組みの一環として、導入企業様の声をお届けする「導入事例インタビュー」を随時公開しております。

このたび、新たに住友重機械工業株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：渡部 敏朗）様のインタビュー記事を公開いたしました。

同社に対しては、TNFD（自然関連財務情報開示タスクフォース）提言に基づく一部の情報開示、温室効果ガス排出量削減目標についてのSBT（Science Based Targets）認定取得を支援させていただきました。

■支援概要- TNFDアドバイザリー支援評価ツールによる分析結果を起点に、重要なリスク地域を洗い出し、実態を確認する拠点調査を通じて自然関連リスクの深掘りを実施しました。また、分析・調査内容を踏まえてTNFD提言に沿った開示情報の作成アドバイザリーも実施。合わせて経営層向けに自然関連リスク分析の結果報告会も行いました。- SBT認定取得支援SBT認定取得に向けて、全連結子会社のGHG総排出量算定や申請内容の検討、審査機関からの質疑応答対応を一貫して支援しました。■成果- TNFD：統合報告書2025にて初めて開示されました。また、開示に先駆けて経営層向け報告会を実施し、全社的なGX意識の醸成につながる土台を形成しました。製造拠点のヒアリングにおいては、ヒアリング項目の設計を中心とした対応を全面的に支援させていただき、「現場への事前調査とヒアリングを通じて、サステナビリティの観点で現場・事業を改めて捉えるきっかけにもなった」とのコメントもいただきました。- SBT：2030年までの短期目標の認定を取得されました。また、外部評価の基盤を確立されました。「GXコンシェルジュの柔軟で手厚い支援がなければ認定取得はできなかった」とのコメントもいただきました。

より具体的なご支援前の課題、支援概要、成果については、インタビューの全文をご覧ください。

◆住友重機械工業株式会社様 インタビュー記事

https://gx-c.com/case_post/sumitomo-heavy-industries/ ‎(https://gx-c.com/case_post/sumitomo-heavy-industries/)

株式会社GXコンシェルジュについて

GXコンシェルジュは、サステナビリティ経営の推進を支援する顧客伴走型のGX/SXサービス提供企業です。企業のGX戦略策定から、GHG削減ソリューションやGX/SXを推進するデジタルソリューションの開発・導入まで、一気通貫で伴走支援いたします。

2024年3月に設立され、住友商事株式会社とアビームコンサルティング株式会社の共同出資により誕生しました。両社の知見とネットワークを活かし、国内外の企業に対して、脱炭素化・サステナビリティ対応に向けた実効性の高い支援を行っています。

GXコンシェルジュは、サステナビリティ領域において、コンサルティングから抽出した顧客課題の解決を通じて、事業変革と企業価値向上を共に実現する事業パートナーを目指します。

ホームページ：https://gx-c.com/

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