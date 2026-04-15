日本の水辺をより安全に。一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会と公益財団法人日本ライフセービング協会が、水辺の安全性向上に関する協力協定を締結。

公益財団法人日本ライフセービング協会

公益財団法人日本ライフセービング協会（＝JLA、東京都港区、理事長/入谷拓哉）は、一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会（会長：冨士原康一、理事長：江口満、以下「JMRA」）と、日本の水辺における安全性の向上に寄与することを目的とした「水辺の安全性向上に関する協力協定」を締結いたしました。本協定は、小型船舶操縦士試験機関として海洋レジャーの安全普及を担うJMRAと、全国の水辺で監視・救助や安全教育を行うJLAが、互いの知識、技能、資源を共有し、交流を図ることで、より実効性の高い安全環境を構築することを目指すものです。

本協定の背景と目的

四方を海に囲まれた日本において、小型船舶の航行安全と遊泳者の安全確保は不可欠な課題です。本協定により、両団体が持つ専門的な「機材」「技術」「知識」を有効活用し、水辺の事故防止に向けた教育・啓発活動を加速させます。

連携及び協力事項

両団体は、以下の事項について相互に連携し、協力して取り組んでまいります。

【救助の高度化に関すること】

双方の救助技術や知見を共有し、より高度な救助体制の構築を図ります。

【小型船舶及び遊泳者の事故防止に関すること】

船舶と遊泳者が混在する水辺での事故を未然に防ぐための対策を推進します。

【教育及び啓発活動に関すること】

安全意識の向上のため、共同での教育プログラムやキャンペーンを実施します。

【所有する機材、技術の有効活用に関すること】

双方が保有する機材や最新技術を互いに活用し、安全活動の効率化を図ります。

▼ 日本海洋レジャー安全・振興協会 理事長 江口満

「海洋レジャーの普及には安全が不可欠です。水辺の安全のプロフェッショナルである日本ライフセービング協会と手を携えることで、船舶利用者はもちろん、水辺を訪れるすべての方々が安心して楽しめる環境づくりに貢献してまいります。」

▼ 日本ライフセービング協会 理事長 入谷拓哉

「水辺の事故を減らすためには、点での活動ではなく、海に関わる諸団体が連携することが重要です。小型船舶の安全を支えるJMRA様とのパートナーシップは、日本のウォーターセーフティを大きく前進させるものと確信しています。」

一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会（JMRA）

小型船舶操縦士試験機関として、船舶免許の試験実施や小型船舶の安全普及、海洋レジャーに関する種々の業務を展開する団体。

https://www.jmra.or.jp/(https://www.jmra.or.jp/)

公益財団法人日本ライフセービング協会

海岸やプールをはじめとする全国の水辺の環境保全、安全指導、監視・救助等を行うライフセービングの普及および発展に関する事業を行い、国民の安全かつ快適な水辺の利用に寄与することを目的としている団体です。

https://jla-lifesaving.or.jp/(https://jla-lifesaving.or.jp/)