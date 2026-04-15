天然低重水素水「Cooland LDW135」が4月15日、ECサイトで販売開始。毎日飲む“水”を、少しだけ上質にする新習慣を提案。

株式会社PLEAST

株式会社PLEAST（本社：福岡県福岡市、代表取締役：長尾 高士）は、天然低重水素水「Cooland LDW135」のECサイトを2026年4月15日に公開いたします。Cooland LDW135は、アルタイ山脈が育んだ天然水を使用し、自然由来で重水素濃度135（±5）ppmを特長とする天然低重水素水です。毎日口にする水だからこそ、採水環境や成分、飲みやすさにこだわりたい――そんな感度の高い方に向けて、新たな選択肢を提案します。

■Cooland LDW135とは

Cooland LDW135の大きな特長は、自然由来の低重水素水である点です。

一般的な天然水が約150ppm前後とされる中、本商品は約135ppmという希少な水準を実現しています。その水は、アルタイ山脈周辺で長い年月をかけて形成された氷河の融水が、地層を通じて自然に濾過されたものです。そのため、雑味のない澄んだ味わいと、自然のミネラルバランスが整った水質、そして高い透明度が特徴です。

さらに、非加熱・無添加で処理されており、人工的な調整を一切行っていません。

水資源保護区として管理されたエリアで採水された天然水であることも、本商品の大きな価値のひとつです。

商品名：COOLAND LDW135

発売日：2026年4月15日

ラインナップ：330ml（1箱24本入り）

価格：1本550円（税込）・1箱13,200円（税込）

原産国：中国

採水地：アルタイ（アルタイ山脈）

輸入者：株式会社PLEAST

販売方法：公式ECサイトにて販売

公式ECサイト：https://app.cooland-ldw.jp/ (https://app.cooland-ldw.jp?agency_id=oftz2td8glaxx2a1iaxia8y0)

■希少な採水地：アルタイ山脈 クーラン河東岸水資源保護区

この希少な天然水は、その水源にたどり着くまでのプロセス自体が、極めて特殊で困難でした。

採水地は、氷点下の環境が常態化する水資源保護区という“過酷な聖域”。

水源利用の許認可が管理される特別保護区であり、汚染源となり得る重機の搬入や大規模開発が制限され、産業排水・生活排水の影響が届かないように施設や活動が徹底的に排除されています。そのため、水源の真上に工場を建てることはできず凍結対策を施した専用パイプラインを長距離にわたって敷設するという、非常に手間とコストのかかる方法が採られています。

氷点下の自然環境を壊さず、水質を保ったまま水を運ぶという設計は、効率だけを考えれば決して合理的ではありません。それでもこの方法を選んだのは、自然条件が生み出す水の特性を人為的に変えずに届けるためです。

■自然が作り出したありのままの「飲み心地の良さ」

pH7.6の自然な飲み心地と、日常に取り入れやすい中硬水であることが特長です。

さらに、カルシウム34.6mg/Lを含むミネラルバランスにも配慮されており、美容やコンディション管理を意識する方、普段の飲料を見直したい方、毎日の水分補給を少し上質にしたい方に適した天然水です。

【商品の特徴】

■販売背景・利用シーン

- 自然由来で重水素濃度135（±5）ppmアルタイ山脈由来の天然水を使用し、自然由来で重水素濃度135（±5）ppmを実現しています。一般的な天然水と比較して低い数値であり、希少性の高い天然低重水素水です。- pH7.6（弱アルカリ性）日本の水道水や一般的な体液のpH領域に近い弱アルカリ性（約7.6）の水質です。身体への違和感が少なく、日本人にとって自然な飲み心地を実現しています。- バランスの良いミネラルカルシウム、マグネシウム、シリカなどのミネラル成分が、過剰にならずバランスよく含まれています。硬水特有の「重さ」や「ザラつき」がなく、「毎日飲む水」として飲みやすい設計です。- 日常的な飲みやすさクセが少なく、口当たりがやわらかい中硬水～軟水の特徴を持っています。料理やコーヒー・お茶の風味を邪魔せず、朝・仕事中・運動後など、シーンを選ばず取り入れやすい味わいです。- PFOS・PFOA基準をクリア、PFAS不検出厚生労働省が定める水質管理目標設定項目において、PFOS及びPFOAの合計値は「1リットルあたり50ナノグラム以下」とする暫定目標値が設定されています。Cooland LDW135は、この基準を十分にクリアした安全な水であることが確認されています

近年、日々の食や飲料に対して、成分や由来、安心感まで含めて選ぶ生活者が増えています。そうした中で当社は、毎日継続して取り入れる“水”だからこそ、品質と背景にこだわる価値があると考え、Cooland LDW135の展開を進めてまいりました。自然由来の希少性だけでなく、毎日の暮らしに無理なく取り入れやすいことも重視し、ECサイトを通じてより多くの方へ届けてまいります。

- 日常の水分補給に- 美容・ウェルネス習慣の一部として- ビジネスシーンのデスクウォーターに- サウナ後・運動後のリフレッシュに- ホテル、サロン、クリニックの提供水として- 贈答用・ギフトニーズにも対応

■販売代理店募集のご案内

自然環境が生んだ希少な天然低重水素水COOLAND LDW135を、より多くの方の日常へ届けるため全国の法人・個人を対象に販売代理店を募集しています。

健康志向・美容志向の高まりや、サウナブーム・ウェルネス市場の拡大も追い風となっています。

自然由来のクリーンなブランド価値を大切にしながら、一緒に市場を広げていただけるパートナーを募集しています。

■会社概要

会社名：株式会社PLEAST

代表者： 代表取締役 長尾 高士

所在地：〒812-0038 福岡県福岡市博多区祗園町2番35号 プレスト博多祗園ビル9F

■プレスリリースに関するお問い合わせ先

COOLAND LDW135 代理店窓口（担当：浜崎）

電 話：0120-230-233（平日10:00～18:00）

メール：cooland-ldw@pleast-group.com