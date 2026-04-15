【福島・会津地方より産地直送】甘くやわらかな旬の味覚「アスパラガス」販売開始。希少なホワイトアスパラも登場

株式会社スペースワン

株式会社スペースワン（本社：福島県郡山市、代表取締役：小林康宏）が運営する、福島県内300事業者・約850商品を取り扱う福島県産品最大級のオンラインストア「ふくしま市場」は、福島県会津地方・喜多方市で育てられた旬の味覚「会津喜多方産アスパラガス」の販売を開始いたしました。本年より、一般市場にはほとんど出回らない希少な「会津喜多方産ホワイトアスパラガス」も新商品として販売しております。

■会津野菜の代表格 “会津のアスパラ”の特徴

・春芽ならではの太く食べ応えあるサイズ感

・甘みとやわらかさを兼ね備えた濃い味わい

・みずみずしく、シャキッとした食感

・朝採れならではの高い鮮度

会津地方は、昼夜の寒暖差が大きい気候と豊かな水資源に恵まれており、福島県内のアスパラガス生産の約9割を占める、県内最大の産地として知られています。

こうした自然条件のもとで育つアスパラガスは、甘く、みずみずしく、やわらかな食感に仕上がるのが特長です。

なかでも4～5月に収穫される“春芽”は、年間を通して最も太く、甘みが強い旬の時期として人気を集めています。

会津喜多方産アスパラガス

アスパラ生産のブランド地である喜多方市で作られた特産品のアスパラは、甘さ、柔らかさも格別です。

■価格（税込・送料込）

L 1kg：6,290円／2L 1kg：6,580円／3L 1kg：7,300円

ふくしま市場：https://fukushima-ichiba.com/products/n294a34

【希少】会津喜多方産ホワイトアスパラガス

ホワイトアスパラガスは、グリーンアスパラに比べてよりやわらかく、甘みが強いのが特長です。

さらに、栽培に手間がかかり非常に繊細なうえ、多くがレストランや加工用として出荷されるため、一般市場にはほとんど流通しない希少な食材です。

■価格（税込・送料込）

L 1kg：6,430円／2L 1kg：6,720円／3L 1kg：7,440円

ふくしま市場：https://fukushima-ichiba.com/products/n294a39

※ふくしま市場では4月15日現在、アスパラガスは会津野菜の2商品の取り扱いとなっておりますが、今後新たな商品の入荷も予定しております。

■豊かな自然が育む「会津野菜」の魅力

昼夜の寒暖差が育む、“味の濃い野菜”

会津地方は、四方を山々に囲まれた盆地特有の地形により、昼夜の寒暖差が大きく、野菜の栽培に適した地域として知られています。日中に蓄えた養分を夜間にじっくりため込むことで、甘みが強く、味の濃い野菜に育ちます。

雪解け水と肥沃な土壌が生む、みずみずしさ

会津は、山々から流れる雪解け水を含む豊かな水資源と、肥沃な土壌に恵まれた地域です。その恵まれた自然環境により、みずみずしく、やわらかな食感を持つ野菜が育まれます。

朝晩の冷涼な気候が支える、新鮮な朝採れ出荷

会津の野菜は、冷涼な朝の時間帯に収穫されることで、みずみずしさを保ったまま出荷されます。

特にアスパラガスは、夜間に蓄えた栄養をたっぷり含んだ朝に収穫されることで、甘み・旨み・栄養が凝縮された濃い味わいを楽しめます。

■会津野菜を楽しむおすすめ調理例

新鮮な会津アスパラガスは、素材そのものの甘みが強く、茹でてそのままももちろん、加熱することで甘みが引き立ち、さまざまな料理でお楽しみいただけます。

素材の甘みを引き立てる、シンプルなごちそうホワイトアスパラガスのバターソテー（2人分）

材料

・ホワイトアスパラガス … 4～6本

・バター … 10g

・塩 … ひとつまみ

・黒こしょう … 少々

・レモン（あれば） … 少々

・パセリ(みじん切り) … 適量

作り方

根元2～3cmを切り落とし、下1/3ほどをピーラーで厚めにむく。

鍋に湯を沸かし、塩をひとつまみ加える。ホワイトアスパラガスは根元のほうから先に入れ、時間差で全体をゆでる。弱めの中火で5～8分ほど加熱し、竹串がすっと通るくらいになったら取り出し、水気を軽く切る。

フライパンにバターを入れて中火で熱し、アスパラガスを転がしながら軽く焼き色をつける。

仕上げに塩こしょうで味を調え、パセリのみじんを散らし、お好みでレモンを絞って完成。

シャキッと食感が楽しめる定番肉巻きアレンジアスパラの肉巻き（2人分）

材料

・アスパラガス … 6本

・豚バラ薄切り肉 … 150～180g（6枚程度）

・塩こしょう … 少々

・サラダ油 … 小さじ1

作り方

アスパラに豚バラ肉を巻く。フライパンに油を熱し、巻き終わりを下にして並べる。転がしながら全体に焼き色がつくまで中火で4～5分焼くき、塩こしょうで味を整えて完成 。

ふくしま市場について

「ふくしま市場」は、福島県内の約300の事業者、850品目を超える福島県産品を取り扱う通販サイトです。福島県産品の通販としては最大の規模であり、手作りの逸品や愛情込めた商品を直接産地からお届けしています。ぜひ自慢の逸品をお取り寄せください。

【ふくしま市場】https://fukushima-ichiba.com/