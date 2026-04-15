ジェトロ支援パートナーのスターフィールド「越境ECビジネス新規構築コンサルティングサービス」提供開始のお知らせ

スターフィールド株式会社

アジア向け越境EC支援のリーディングカンパニーであるスターフィールド株式会社(本社：東京都豊島区、代表取締役：星野翔太、以下「当社、スターフィールド」）は、日本企業が越境ECビジネスを最短で立ち上げる、一気通貫型の伴走コンサルティングパッケージの提供を開始いたします。

■ 背景と目的

近年、インバウンド需要の変動や海外市場の拡大に伴い、日本企業にとって「旅アト」のリピート購入促進や顧客の囲い込みを実現する越境EC展開が急務となっています。しかし、越境ECは、各国の法的要件、複雑な物流フロー、通関リスク、言語対応など、システム開発だけでは解決できない「水面下の障害」が多く存在します。 スターフィールドは、400社以上の支援実績とアジア特化型カートシステム「LaunchCart」の開発で培った知見を活かし、これら複雑な工程をプロジェクトマネジメント（PM）として一括支援することで、企業の海外進出を最短距離で成功に導きます。

■ サービスの特長

１.最短リリースの実現

国ごとに最適なプラットフォームでシステム構築およびモール連携を並行して推進。最短3ヵ月から運用開始を目指すプロジェクトマネジメントを提供します。

２.「越境ECの落とし穴」を回避する専門知見

法的要件のクリア、通関・関税の対応、各国禁製品の確認など、実務経験豊富なコンサルタントがリスクを未然に防ぎます。

３.ベンダー選定から運用体制構築までを完全サポート

システム開発、物流、カスタマーサポート（CS）、決済代行など、各専門ベンダーのRFP（提案依頼書）作成から見積り精査、品質管理までを代行。企業の担当者は意思決定と商品選定に注力いただけます。

■ 想定ケース

- 百貨店/免税店多種多様な商品群を効率的に販売するための各種インフラ整備から各国での販売可否チェック、クロスセル等による売上最大化など、各社のご状況に合わせたご支援を致します。- ドラッグストア/お土産店様渡航制限等による特定エリアからのインバウンド客減に備えた越境ECと、それを使った顧客囲い込みのための仕組みを構築を致します。コロナ禍のような事態においても越境ECで一定の売上確保が可能です。

詳しい内容はこちらから(https://sterfield.co.jp/consulting/)

● 企業情報

会社名：スターフィールド株式会社

URL：https://sterfield.co.jp/(https://sterfield.co.jp/)

代表取締役：星野 翔太

所在地：東京都豊島区高田3丁目9－7

お問い合わせ先：info@sterfield.co.jp

各種認定情報

「ジェトロ越境EC支援事業パートナー」認定

「Shopee Japan公式パートナー」認定

中小機構「EC活用支援パートナー」選定

【LaunchCart】アジア向け越境ECに強いカートシステム