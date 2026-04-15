月刊誌『鉄道ダイヤ情報』監修のスマートフォンアプリ「鉄道ダイヤ情報」を2026年４月20日にリリース！

株式会社 交通新聞社

株式会社交通新聞社（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：伊藤嘉道）では、旧アプリ「ＤＪ鉄道楽ナビ」を全面的にリニューアルし、新たなスマートフォン向けアプリ「鉄道ダイヤ情報」として、2026年４月20日にリリースします。

「ＤＪ鉄道楽ナビ」は2016年12月のリリース以来、月刊誌『鉄道ダイヤ情報』を補完するアプリとして、本誌締切後の列車運転情報を中心に情報を提供してまいりました。

このたび本誌掲載の臨時列車運転情報をすべて収録することで情報量を大幅に増やしたうえで、名称を「鉄道ダイヤ情報」アプリに変更し、パワーアップして生まれ変わります。

より直感的にお使いいただけるようＵＩを見直したほか、条件絞り込み検索やブックマーク機能の追加で、見たい情報にすぐにアクセスできるようになりました。毎日のログインで貯められるポイントプログラムも新設！

アプリリリース記念として、最上位プランの「プレミアム会員」の機能を30日間使い放題でお試しいただける「無料トライアル」を2026年７月20日まで実施！ また、「プレミアム会員」の月額利用料1,480円（税込）を2026年10月までの期間限定で1,280円（税込）で提供します。

鉄道趣味をもっと楽しく！ リニューアルした「鉄道ダイヤ情報」アプリに、どうぞご期待ください。

■月刊『鉄道ダイヤ情報』／「鉄道ダイヤ情報」アプリとは？

【月刊『鉄道ダイヤ情報』】…1972年創刊（※）、ＪＲグループの協力を得ている唯一の鉄道専門誌。「乗るたのしみ・撮るたのしさ応援マガジン」をキャッチフレーズに、最新で正確な鉄道情報を掲載しています。

（※）創刊時の名称は『ＳＬダイヤ情報』。

【「鉄道ダイヤ情報」アプリ】…月刊『鉄道ダイヤ情報』監修のスマートフォン向けアプリ。前身の「ＤＪ鉄道楽ナビ」リリースから年月が経過したことを受け、ＵＩ・機能を大きく見直したほか、人気の「列車運転情報」の収録内容を大幅にボリュームアップしたもの。

■「鉄道ダイヤ情報」アプリの特長

１.本誌掲載の臨時列車運転情報をすべて網羅＋α【新規】

旧アプリ「ＤＪ鉄道楽ナビ」では、月刊『鉄道ダイヤ情報』の締切後の追加・変更情報を中心に公開してきましたが、「鉄道ダイヤ情報」アプリでは、本誌掲載の多客臨時列車、団体臨時列車、定期列車の編成変更情報を全件網羅するほか、引き続き締切後の追加・変更情報もフォローします。さらに、検測車に加え、これまで本誌に掲載していた集約臨時列車の運転情報は、アプリでの掲載に移行します。

２.欲しい情報がもっと探しやすくなる「条件絞り込み検索」「ブックマーク」「プッシュ通知機能」【新規】

多くの列車運転情報の中からお目当ての列車を探しやすくする機能を搭載しました。

★条件絞り込み検索…フリーワード、運転日、多客臨・団臨といったカテゴリー、鉄道事業者で検索できます。

★ブックマーク…列車運転情報の一覧・詳細画面のブックマークアイコンをタップすることで気になった列車を保存できます。

★プッシュ通知…車両一覧からお気に入り車両に指定すると、情報更新の際に通知が届きます。

３.ポイントプログラムを新設【新規】

日々のログインやアンケート回答でポイントを獲得できる、独自のポイントプログラムを新設。貯まったポイント数に応じて、電子ギフト券、交通新聞社の電子版書籍・オリジナルグッズなどと交換できます。

※交換機能は2026年秋頃にアップデート予定。

４.「ＤＪ鉄道楽ナビ」の主要コンテンツは引き続き提供します【継続】

「ＤＪ鉄道楽ナビ」にて公開していた各種記事・読みものは引き続きお読みいただけます。

★トピックス…鉄道事業者のきっぷやグッズ発売・イベント情報

★新車情報…新型車両・リニューアル車両の報道公開時の写真を掲載

★レポート…本誌連載「遖!!はらから鉄道塾」の未公開写真や鉄道にまつわるコラム

★本棚…月刊『鉄道ダイヤ情報』最新号をはじめ、約10年分のバックナンバーや読み切り漫画など

５.鉄道情報のコンテンツを増やします【新規】

ジェー・アール・アール編集「編成表シリーズ」のうち、『ＪＲ電車編成表』『私鉄車両編成表』を「本棚」にて公開します。『ＪＲ電車編成表』は2026年５～６月頃、『私鉄車両編成表』は2026年７月頃より、2026年度版の公開を予定しています。

また、鉄道ダイヤ情報MOOK（トラベルMOOK）の人気コンテンツの再編集版など、鉄道趣味に役立つコンテンツも提供予定です。

６.新しい３つの有料会員プラン

「ＤＪ鉄道楽ナビ」で提供してきた有料会員（月額360円）／プレミアム会員（月額980円）の２プランから、３つの有料会員プランに変更し、月額利用料金を改定します。

■リリース記念！２つの期間限定キャンペーン

１.2026年７月20日まで「無料トライアル」実施中

※「トピックス」など一部記事を閲覧できる無料会員もあります。 ※『ＤＪ鉄道楽ナビ』会員の方は、リリース日以降にアップデートを行うことでアプリが切り替わります。有料会員（月額360円）の方はライト会員へ、プレミアム会員（月額980円）の方はプレミアム会員へ移行します。

最上位であるプレミアム会員機能が30日間使い放題の「無料トライアル」を期間限定で実施します。この機会に生まれ変わったアプリをぜひお試しください。

※過去に無料トライアルをご利用いただいた方、「ＤＪ鉄道楽ナビ」有料会員／プレミアム会員からアップデートされた方は「無料トライアル」の対象外です。

※無料トライアル期間中はログインポイントの付与はありません。

２.2026年10月まで！ プレミアム会員月額利用料「1,480円」を「1,280円」で提供

通常、プレミアム会員の月額利用料1,480円（税込）をリリースから約半年間、お試し価格の1,280円（税込）で提供します。

■旧アプリの終了コンテンツについて

旧アプリ内の以下のコンテンツは、提供内容の見直しにより終了いたします。長らくご愛顧いただき、ありがとうございました。

・車両のねどこ

ＪＲ車両の配置状況を掲載していた当コンテンツは、掲載を終了いたします。

・「デジタルJR時刻表Lite」連動機能

時刻表アプリ「デジタルＪＲ時刻表Lite」と「ＤＪ鉄道楽ナビ」双方の有料会員の方に提供していた【上下線同時表示機能】【在来線臨時列車一覧】は、提供内容の見直しにより、コンテンツを終了いたします。

■「鉄道ダイヤ情報」アプリのスペック

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50139/table/146_1_34988b25c5962fb73ac7eddca60e4d08.jpg?v=202604151151 ]

■交通新聞社「鉄道ダイヤ情報」アプリ

https://www.kotsu.co.jp/service/digital_contents/tdr/

■本件についてのお問い合わせ先

交通新聞社『鉄道ダイヤ情報』編集部（dj@kotsu.co.jp）