クルマのプロフェッショナル「ロータスクラブ」全国で献血活動を実施、2026年度も継続へ

株式会社ロータス

全国の自動車整備工場約1,600社が集う全日本ロータス同友会（会長：中村 斉、以下「ロータスクラブ」）は、創立50周年を機に実施した献血活動の推進（2025年4月～2026年3月）において、2,659名の方々にご参加いただきましたことをご報告いたします。また、本活動は2026年度以降も継続して実施いたします。

■献血活動実施の結果

ロータスクラブは、交通産業に関わる組織として、交通事故などにより輸血を必要とされる方々に少しでもお力添えができればとの想いから、献血活動の推進に取り組んでまいりました。創立50周年を機に実施した本活動では、全国51支部での継続的な呼びかけや関係機関との連携により、全国的な取り組みとして2,659名の方々にご協力をいただきました。

これまでの取り組みとしては、2010年に島根県松江市で開催された「第46回献血運動推進全国大会（厚生労働省・島根県・日本赤十字社主催）」において、「昭和天皇記念献血推進賞」を受賞するなど、継続的に活動を行っております。

■今後の取り組み

本活動の成果を踏まえ、ロータスクラブでは、2026年度以降も日本赤十字社様のご協力のもと、献血活動の推進を継続してまいります。

ロータスクラブとして全国に献血の輪を広げ、奉仕活動のさらなる推進に努めてまいります。

■献血へのご協力方法

ロータス店で配布されたチラシをご持参いただく、または受付時に「ロータス」とお伝えいただき、お近くの献血ルーム等にて献血にご協力ください。

引き続き、皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【献血チラシ例】

全日本ロータス同友会について

【組織概要】

本社所在地：東京都港区芝２-3-3

代表者 ：会長 中村 斉

事業内容 ：

ロータスクラブ（全日本ロータス同友会）は、1975年に設立した優良自動車整備工場の経営者たちによる日本最大級の総合自動車サービスネットワークです。

全国約1,600社の加盟店が、それぞれの地域で“なくてはならない自動車整備工場”としてお客様に安全と安心をお約束し、信頼を得られるよう、日々、技術力とサービス品質の向上に努めています。

設立：1975年1月23日

HP ：https://www.lotas.co.jp/

株式会社ロータスについて

【会社概要】

本社所在地：東京都港区芝２-3-3

代表者 ：代表取締役 高橋 道明

事業内容 ：

同友企業の総合付加価値経営の確立と、ロータスクラブ（全日本ロータス同友会）の経済的基盤を担うため、1976年に設立。

組織の運営、加盟店向け各種研修の企画・実施、

*¹提携企業商品を中心とした販売促進・販売施策の検討等を行い、加盟店の販売支援とロータスクラブの経済活動の活性化に努めています。

*¹提携企業：ロータスクラブが提携する自動車関連企業12社

設立： 1976年10月22日

HP ：https://www.lotas.co.jp/

＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

株式会社ロータス 広報部

担当：秋山・井出・下鶴

TEL：03-3457-1241

FAX：03-3457-1246

MAIL：kurumanotenken@lotas.co.jp

〒105-0014 東京都港区芝2-3-3 JRE芝二丁目大門ビル6F