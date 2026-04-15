『脱げないココピタ』がシリーズ累計販売足数1億足を突破！※1 １億足突破を記念した新たな商品ラインナップが続々登場

写真拡大 (全12枚)

国内靴下売上高No.1※2レッグウェア製造卸販売・岡本株式会社（本社：大阪市西区・本店：奈良県広陵町、代表取締役社長：岡本隆太郎）が手掛ける靴下ブランド「脱げないココピタ」のシリーズ累計販売足数が１億足を突破※1しました。１億足突破を記念して、サンリオキャラクターズとのコラボ商品が新登場します。

※1…2018年1月〜　岡本株式会社　出荷ベース　　※2…2025年8月13日付 繊研新聞による











『脱げないココピタ』について

フットカバーユーザーの9割が抱えていた“脱げ”のお悩みを解決すべく開発された「脱げないココピタ」。

独自開発の「コの字型ストッパー」※3 がかかとをしっかりホールドするから、歩く時も、靴を脱ぐ時も脱げません。※4

スニーカーにも、パンプスにもピッタリ合わせられるよう、豊富な丈バリエーションを展開しています。

※3…特許第6449036号 ※4…着用方法や使用状況によっては脱げることがあります









　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※イメージ






新たなラインナップ

1億足突破を記念して、サンリオキャラクターズとのコラボレーションが実現しました！

スニーカーに合わせやすいデザインで足もとをかわいく快適に楽しめます。

サンリオキャラクターズとのコラボ商品はすべて550円(税込)です。









【第1弾デザイン】（発売中）







【第２弾デザイン】（5月下旬より順次発売）







また、これからの酷暑の夏にぴったりの「ひんやり接触冷感タイプ」や、８月には新たなキャラクターとのコラボ商品も発売予定ですので、乞うご期待ください！

ココピタブランドサイトはこちら：https://www.okamotogroup.com/kokopita/

■商品ラインナップ







【会社概要】

会社名　　：　　岡本株式会社　/　OKAMOTO CORPORATION

創　業　　：　　1934年（昭和9年）

設　立　　：　　1948年10月（昭和23年）

事業内容　：　　各種レッグウェアの製造卸販売

　　　　　　　　（紳士・婦人・子供靴下、パンティストッキング、タイツ、編み技術を利用した関連商品）

本　社　　：　　〒550-0005　大阪市西区西本町1丁目11番9号

本　店　　：　　〒635-8550　奈良県北葛城郡広陵町大塚150番地の1

資本金　　：　　9,744万円

代表者　　：　　代表取締役社長　岡本隆太郎

従業員　　：　　523人（グループ計：1,453人　2025年4月現在）

売上高　　：　　500億円（2025年3月期連結）

販売先　　：　　全国主要量販店、スポーツアパレル、百貨店等　

本件に関するお問合わせ先

【ブランド・企業に関するお問い合わせ先】

岡本株式会社　広告販促デザイン部　広報担当

小林／PHONE：070-6457-6380　　e-mail：t_kobayashi@okamotocorp.co.jp

山村／PHONE：080-4677-1857　　e-mail：m_yamamura@okamotocorp.co.jp

関連リンク

ブランドページ

https://www.okamotogroup.com/kokopita/

オンラインショップ

https://shop.okamotogroup.com/ic/kokopita