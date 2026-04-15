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『脱げないココピタ』がシリーズ累計販売足数1億足を突破！※1 １億足突破を記念した新たな商品ラインナップが続々登場
国内靴下売上高No.1※2レッグウェア製造卸販売・岡本株式会社（本社：大阪市西区・本店：奈良県広陵町、代表取締役社長：岡本隆太郎）が手掛ける靴下ブランド「脱げないココピタ」のシリーズ累計販売足数が１億足を突破※1しました。１億足突破を記念して、サンリオキャラクターズとのコラボ商品が新登場します。
※1…2018年1月〜 岡本株式会社 出荷ベース ※2…2025年8月13日付 繊研新聞による
『脱げないココピタ』について
フットカバーユーザーの9割が抱えていた“脱げ”のお悩みを解決すべく開発された「脱げないココピタ」。
独自開発の「コの字型ストッパー」※3 がかかとをしっかりホールドするから、歩く時も、靴を脱ぐ時も脱げません。※4
スニーカーにも、パンプスにもピッタリ合わせられるよう、豊富な丈バリエーションを展開しています。
新たなラインナップ
1億足突破を記念して、サンリオキャラクターズとのコラボレーションが実現しました！
スニーカーに合わせやすいデザインで足もとをかわいく快適に楽しめます。
サンリオキャラクターズとのコラボ商品はすべて550円(税込)です。
【第1弾デザイン】（発売中）
【第２弾デザイン】（5月下旬より順次発売）
また、これからの酷暑の夏にぴったりの「ひんやり接触冷感タイプ」や、８月には新たなキャラクターとのコラボ商品も発売予定ですので、乞うご期待ください！
ココピタブランドサイトはこちら：https://www.okamotogroup.com/kokopita/
■商品ラインナップ
【会社概要】
会社名 ： 岡本株式会社 / OKAMOTO CORPORATION
創 業 ： 1934年（昭和9年）
設 立 ： 1948年10月（昭和23年）
事業内容 ： 各種レッグウェアの製造卸販売
（紳士・婦人・子供靴下、パンティストッキング、タイツ、編み技術を利用した関連商品）
本 社 ： 〒550-0005 大阪市西区西本町1丁目11番9号
本 店 ： 〒635-8550 奈良県北葛城郡広陵町大塚150番地の1
資本金 ： 9,744万円
代表者 ： 代表取締役社長 岡本隆太郎
従業員 ： 523人（グループ計：1,453人 2025年4月現在）
売上高 ： 500億円（2025年3月期連結）
販売先 ： 全国主要量販店、スポーツアパレル、百貨店等
本件に関するお問合わせ先
【ブランド・企業に関するお問い合わせ先】
岡本株式会社 広告販促デザイン部 広報担当
小林／PHONE：070-6457-6380 e-mail：t_kobayashi@okamotocorp.co.jp
山村／PHONE：080-4677-1857 e-mail：m_yamamura@okamotocorp.co.jp
関連リンク
ブランドページ
https://www.okamotogroup.com/kokopita/
オンラインショップ
https://shop.okamotogroup.com/ic/kokopita
※1…2018年1月〜 岡本株式会社 出荷ベース ※2…2025年8月13日付 繊研新聞による
『脱げないココピタ』について
フットカバーユーザーの9割が抱えていた“脱げ”のお悩みを解決すべく開発された「脱げないココピタ」。
独自開発の「コの字型ストッパー」※3 がかかとをしっかりホールドするから、歩く時も、靴を脱ぐ時も脱げません。※4
スニーカーにも、パンプスにもピッタリ合わせられるよう、豊富な丈バリエーションを展開しています。
※3…特許第6449036号 ※4…着用方法や使用状況によっては脱げることがあります
※イメージ
新たなラインナップ
1億足突破を記念して、サンリオキャラクターズとのコラボレーションが実現しました！
スニーカーに合わせやすいデザインで足もとをかわいく快適に楽しめます。
サンリオキャラクターズとのコラボ商品はすべて550円(税込)です。
【第1弾デザイン】（発売中）
【第２弾デザイン】（5月下旬より順次発売）
また、これからの酷暑の夏にぴったりの「ひんやり接触冷感タイプ」や、８月には新たなキャラクターとのコラボ商品も発売予定ですので、乞うご期待ください！
ココピタブランドサイトはこちら：https://www.okamotogroup.com/kokopita/
■商品ラインナップ
【会社概要】
会社名 ： 岡本株式会社 / OKAMOTO CORPORATION
創 業 ： 1934年（昭和9年）
設 立 ： 1948年10月（昭和23年）
事業内容 ： 各種レッグウェアの製造卸販売
（紳士・婦人・子供靴下、パンティストッキング、タイツ、編み技術を利用した関連商品）
本 社 ： 〒550-0005 大阪市西区西本町1丁目11番9号
本 店 ： 〒635-8550 奈良県北葛城郡広陵町大塚150番地の1
資本金 ： 9,744万円
代表者 ： 代表取締役社長 岡本隆太郎
従業員 ： 523人（グループ計：1,453人 2025年4月現在）
売上高 ： 500億円（2025年3月期連結）
販売先 ： 全国主要量販店、スポーツアパレル、百貨店等
本件に関するお問合わせ先
【ブランド・企業に関するお問い合わせ先】
岡本株式会社 広告販促デザイン部 広報担当
小林／PHONE：070-6457-6380 e-mail：t_kobayashi@okamotocorp.co.jp
山村／PHONE：080-4677-1857 e-mail：m_yamamura@okamotocorp.co.jp
関連リンク
ブランドページ
https://www.okamotogroup.com/kokopita/
オンラインショップ
https://shop.okamotogroup.com/ic/kokopita