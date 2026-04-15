AbHerï（アベリ）新作ジュエリーコレクション “reticella”　　2026年4月24日（金）より、ネックレスとチェーンリングを発売

株式会社AbHeri【AbHerï 2026 Spring Summer Collection】“reticella（レティセラ）” アベリが紡ぐ、レースのジュエリー

アベリの代表的コレクションのひとつ、“reticella（レティセラ）”に、この春、ネックレスとチェーンリングの新作が登場します。

中世ヨーロッパで「糸の宝石」と呼ばれ、宝石同等に価値あるものとされたレースの技法からインスパイアされたジュエリーコレクション“reticella”。

手仕事による精緻な金細工や彫模様が織りなす繊細なジュエリーは、ブランドを象徴するアイコニックなコレクションのひとつでもあり、さらなる進化を続けています。

その“reticella”の新作として、2026年4月24日（金）、ネックレスとチェーンリングを発売いたします。

2026 “reticella” Collection Necklace

今回の“reticella”のネックレスはV字型のシルエットが印象的。

Vは勝利や飛躍のシンボルとされる文字でもあるため、ご自身へのエールとして、また大切な方の門出を祝うギフトとしてもおすすめできるコレクションです。

Necklace 1555A・1555B

1555A Pt Diamond Necklace \231,0001555B K18ch Diamond Necklace \264,000

シャープなV字を描くラインに、金細工とダイヤモンドで紡がれた繊細なオープンワークの縁飾りを組み合わせたネックレス。直線的でモダンなV字に、ドレッシーなレースを想わせる透かしの装飾が調和しています。直線部分は、ダイヤモンドとミルグレインによって華やかに煌めくタイプと、熟練職人による彫模様で輝きを表現したタイプの2種類からお選びいただけます。

Necklace 1556A・1557A

1556A K18ch Necklace \220,0001557A Pt K18ch Diamond Necklace \192,500

（左）

ミニマルなＶシェイプのモチーフが、お首元を洗練された印象に見せてくれるネックレス。V字型のバーの3面に、輝きをイメージした彫模様が施され、金属本来のソリッドな光沢の中に、微細な光と影が生み出されます。チェーンの太さにもこだわり、モチーフとのバランスを考慮して、全体的な統一感があるように仕上げました。日常使いから特別なシーンまで幅広く活躍し、重ねづけのベースにもおすすめです。

（右）

異なるさまざまな石座のダイヤモンドを寄せ集め、ゆるやかにＶ字ラインを描き出すデザインが特徴的なネックレス。複雑な陰影と奥行のある輝きに富み、デコルテに美しい立体感をもたらします。軽やかな着け心地を意識したデザインで、まるで素肌の一部のように、デイリーにお着けいただけます。

2026 “reticella” Collection Chain-Ring

ご要望を多くいただいていたチェーンリングタイプの“reticella”が完成しました。アジャスター付きでサイズ調整が自在なため、いろいろな指に着けることができ、ギフトにも最適です。

Chain-Ring 1558A・1559A

1558A Pt Diamond Chain-Ring \363,0001559A K18ch Diamond Chain-Ring \330,000

繊細なレースが指を包み込むようなフィット感を実現したチェーンリング。“reticella”のモチーフがトップ全面にあしらわれ、指元を華やかに見せてくれます。内側の仕様がチェーンのため、スリムな着け心地。サイドの干渉を抑えた設計で、ほかのリングとのコーディネートにも最適です。チェーンのエンドチャームには 3 石の小さなダイヤモンドが揺れ、細部にまでエレガントな美しさが光ります。

センターライン部分の仕様は 2 タイプの展開。ひとつは、ダイヤモンドとミルグレインによる煌めきが美しいタイプと、熟練の職人による彫模様で豊かな輝きを表現したタイプがあり、お好みに合わせてお選びいただけます。

（上から時計回りに）K18ch Diamond Bangle \1,760,000～ / K18ch Diamond Pierced Earrings \440,000 / K18ch Diamond Pierced Earrings \770,000 / Pt Diamond Ring \297,000 / K18ch Diamond Ring \440,000 / Pt Diamond Ring \627,000

“reticella”は、レースワークや多様なダイヤモンドのセッティング、職人技による彫模様など、精緻なディテールが際立つコレクションとして様々なアイテムを展開しています。

特に伝統的な美しさを保ちつつも現代的なエッセンスを融合させたリングやバングルは、幅広い年代のお客様層からの支持をいただき、ロングセラーとなっています。

今回の新作の登場でラインナップがさらに充実し、初めて手にされる方はもちろん、すでにお持ちの方でも多彩なコーディネートが可能となり、ご自身のスタイルに合わせて“reticella”の魅力をより一層お楽しみいただくことができるようになりました。

K18ch = K18 Champagne Gold（シャンパンゴールド） / Pt = Platinum（プラチナ） 価格は全て税込

* 金種によって価格が異なります

詳細を見る :https://abheri.com/collections/reticella2604

ABOUT

東京のイーストサイドから発信するジュエリーブランド、AbHerї〈アベリ〉。

ラテン語の語彙、ab(～から、～へ)とheri（昨日）を組み合わせたオリジナルのブランドネームには、「過去を継承し、新しい挑戦を経て、未来へ創造する」という想いがこめられています。

ロゴの冠にある天秤（バランス）のイメージは、過去から未来へ一直線に続く時間軸を表し、

また、あらゆる選択肢、相反する要素の中から、常にベストバランスを選ぶ、というブランドの姿勢を象徴しています。

持つ人の想いが託されるジュエリーだからこそ、伝統から多くを受け継ぎ、時代の空気を生かしながら、未来に胸ときめくようなモノづくりをしていきたいと考えています。

ゆらゆら揺れる天秤がぴたりと定まるように、微妙なさじ加減にこだわり、

“懐かしいものを新しくつくり、新しくつくるものが懐かしい。”

そんなアベリらしいバランスを常に追求しています。

公式HP:https://abheri.com/

公式Instagram: https://www.instagram.com/abheri_official/

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