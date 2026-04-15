明石海峡大橋直結！淡路ハイウェイオアシスのメインダイニング お食事処「みけ家」より「淡路島産生しらす」を使った新メニューが、2026年4月25日（土）登場！

ユーアールエー株式会社淡路島産生しらす淡路島産生しらす丼御膳

淡路島の玄関口に位置し、明石海峡大橋を眺めながら旬の食材を味わえるレストランや、特産品のショッピングを楽しめる淡路ハイウェイオアシス(運営：ユーアールエー株式会社／所在地：兵庫県淡路市大磯)の、オアシス館2Fお食事処、メインダイニングのレストラン「みけ家」では、2026年4月25日(土)より淡路島産生しらすを用いた新メニューを提供いたします。

淡路島産生しらす丼御膳「淡路島産生しらす丼御膳（小鉢２種付）」2,100円 (税込)

■淡路島生しらすプロジェクト参加メニュー

ぷりぷりの食感がクセになる岩屋漁港で水揚げされた鮮度抜群の生しらすと鯛の松皮造りをトッピングした淡路米の丼ぶりです。みけ家特製醤油と生姜でさっぱりとお召し上がり下さい。

関連メニュー

・生しらす丼 うどんセット 1,980円（税込）

・生しらす丼（汁物、漬物付）1,730円（税込）

明石海峡の急流が育てる“海の宝石”淡路島産「生しらす」

淡路島北端・岩屋港で水揚げされるしらすは、潮流が速く餌が豊富な明石海峡で育つため、 透明感があり、張りが強く、ぷりっとした食感が特徴です。 その美しさから「海の宝石」とも呼ばれています。

■その他、みけ家のおすすめメニュー

淡路島産生しらす淡路玉葱御膳■旬の食材を使用した人気のメニュー「淡路玉葱御膳」 1,790円 (税込)

甘くて柔らかい淡路島産玉葱を心ゆくまでご堪能いただけます。淡路島産玉葱のお土産付き。

「釜揚げしらす御膳」1,970円 (税込)

淡路島産ヒノヒカリ米のご範に釜揚げしらすをふんだんにのせた地元の味をご堪能いただける逸品です。

釜揚げしらす御膳淡路島産蛸と鯛めし御膳淡路島産蛸を使用した人気メニュー 「淡路島産蛸と鯛めし御膳」 2,450円 (税込)

淡路島産の真蛸を酢味噌和えと天麩羅に仕上げ、

鯛は自家製の甘だれと生卵で掛け御飯にして

お召し上がりください。

※淡路島産「蛸（たこ）」

淡路島近海は日本でも有数の速い潮流が流れる海域で、たこはその流れに耐えて育つため、足が太く短く、身が締まって弾力が強いのが特徴です。噛むほどに旨味が広がる食感は、料理人からも高く評価されています。

淡路島近海にはエビ・カニ・貝類など栄養価の高い餌が豊富で、これを食べて育つため、甘みがあり、旨味が濃いのが淡路島産マダコの魅力です。

淡路ハイウェイオアシスのメインダイニング、レストラン「みけ家」

淡路島産蛸「みけ家」店内繊細でいて豪勢なひと皿に、淡路島の旬をたっぷりと。

淡路島の旬の食材を惜しげもなく使い、和食から洋食まで揃う幅広いメニューが『みけ家』の魅力。「食材をしっかり味わえるように」という言葉通り、淡路牛は厚めにカットし、淡路島産の鯛や鰆、しらすなどもたっぷりとお目見え。

お値打ちなのは、ボリュームだけではありません。季節に合わせた淡路米の炊き方、出汁の取り方などにも気を使い、丁寧な調理と工夫で、おいしさがさらに深まったひと皿と出合えます。

淡路ハイウェイオアシスについて

明石海峡大橋オアシス館（淡路ハイウェイオアシス）

兵庫県立淡路島公園内に位置し、島内の玄関口となる「淡路ハイウェイオアシス」。明石海峡を眺めながら、地元ならではの旬の食材を存分に味わえるレストランや、淡路島の特産品などショッピングが楽しめる淡路物産館を併設する、島の魅力ぎゅっと詰め込んだ施設です。休憩だけでなく、1日中遊んで過ごせる施設です。

淡路島からのお帰りは、淡路北スマートインター経由が便利です

神戸淡路鳴門自動車道 淡路サービスエリア上下線駐車場より連絡道路で直結。一般道路からも利用可能。

大型観光バス51台、普通車560台収容

※駐車無料

淡路ハイウェイオアシス

兵庫県淡路市岩屋大林2674-3

TEL0799-72-0220

http://www.awajishimahighwayoasis.com/

淡路北スマートインターチェンジについて http://www.awajishimahighwayoasis.com/access/smart_IC.html

会社名 ：ユーアールエー株式会社 http://www.ura.co.jp

所在地 ：〒656-2302 兵庫県淡路市大磯6番地

設立 ：1963年(昭和38年)5月13日

資本金 ：5,000万円

代表 ：代表取締役社長 井植 敏彰

従業員数 ：660名

事業内容 ：フードサービス全般

レストラン・ショップ 淡路ハイウェイオアシス、

サービスエリア内レストラン・フードコート、

パーキングエリア内レストラン・ショップ、

ゴルフ場内レストラン

食品製造 竹ちくわ等加工食品、クラフトビール(淡路ビール)他

ＦＣ事業 ミスタードーナツ

事業所給食 サンフードサービス(株)

関連会社 ：淡路フェリーボート（株）、

塩屋土地（株）、

アイジー興産（株）［ジェームス山自動車学院］

ホテルアナガ