2025年に「Qoo10」にデビューし最も活躍したブランドを表彰「2026 Qoo10 メガデビュー アワード」

eBay Japan合同会社

eBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）が運営するインターネット総合ショッピングモール「Qoo10」は、2026年4月14日（火）韓国ソウル市のフォーシーズンズホテルにて「2026 Qoo10 メガデビュー アワード」の受賞ブランドを発表し、授賞式を開催しました。

「2026 Qoo10 メガデビュー アワード 」特設ページURL：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=361041

Qoo10は、新たなブランドを紹介する「メガデビュー」を2025年4月からスタートしました。毎週火曜にリレー形式で次々と新しいビューティーブランドを紹介し、2025年4月から2026年4月の第1週までの間で、200ブランドがデビューしました。Qoo10では、新しいブランドの認知・育成のため、メガ割期間における強化支援体制や、LIVEショッピングの「MEGA DEBUT LIVE」における配信中限定のスペシャルセットやお得な特典付き商品の販売など、様々なサポート体制を組んでショップの方と共に1年間伴走してまいりました。

「2026 Qoo10 メガデビュー アワード」は、1年間の功績を称え、ビューティーブランドのさらなる躍進を願って表彰するアワードです。記念すべき第1回目では、日本国内海外の全11ショップの受賞が決定しました。栄えあるグランプリには、韓国コスメブランド『CHARDE』が選ばれました。「肌に真剣なブランド」をテーマとして、日本でもSNSや美容系インフルエンサーから注目を集め、独自の製品力と戦略的マーケティングで高い販売実績を上げ、今後の成長が大きく期待されることから今回の受賞となりました。

Qoo10は今後も、ビューティートレンドの最先端を行くオンラインのショッピングモールとして、「メガデビュー」を通じ、お客様にお楽しみいただける最新のアイテムを多数取り揃えてまいります。

総合大賞など各賞と受賞結果は以下の通りです。

■「2026 Qoo10 メガデビュー アワード」受賞結果[表: https://prtimes.jp/data/corp/22933/table/926_1_f88d7bb614e721d09ab4f671b306d2bb.jpg?v=202604151151 ]

※日本ブランドは、「LOVEPASSPORT SINORU」と「CICIBELLA BEAUTY」が受賞しました。

■「2026 Qoo10 メガデビュー アワード」開催概要

選考にあたっては、Qoo10のビューティーカテゴリーの中から、各ブランドの実績データ（売上、成長率、定着指標）を総合的に考慮して決定しました。

授賞式日時：2026年4月14日（火）11:30～

授賞式会場：フォーシーズンズホテル 3 階 グランドボールルーム

97 Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 03183, Korea

主催：Qoo10（eBay Japan合同会社）

表彰：全11社（メガデビュー大賞 1社、ベストパフォーマンス賞 5社、ライジングスター賞 5社）

受賞発表日：2026年4月14日（火） 13時30分～

※Qoo10大学（https://youtube.com/@qoo10university?si=35GkeADViT306mmu）のアカウントにて、LIVE 配信で中継。

各アワードの紹介と評価基準：

Mega Debut Grand Prize：総合スコア1位（売上高、成長率、デビュー後の定着率など、すべての成果指標において圧倒的なバランスを示した2025年メガデビュー最高のブランド）

Best Performance：カテゴリー別ベストパフォーマンス賞（売上実績を中心に、各カテゴリーで卓越した成果を示したトップブランド）

Rising Star：カテゴリー別ライジングスター賞（記録的なデビューインパクトと成長性を示し、今後の活躍が期待される各カテゴリーのトップブランド）

「2026 Qoo10 メガデビュー アワード」で表彰されたアイテムは、以下の特集ページよりご確認いただけます。

特設ページURL：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=361041(https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=361041)

■「メガデビュー」概要

「メガデビュー」とは、毎週火曜にリレー形式で次々と新たな魅力あるビューティーブランドを紹介する新コーナーです。

URL：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/MegaDebutSpecial.aspx

公開日：毎週火曜日 午前10時更新

その他：

・メガデビュー30％クーポン発行（100円以上購入時、最大12万円割引、対象週のデビューブランドに適用）

・「MEGA DEBUT LIVE」 は、毎週火曜日午後8時に開催

※クーポン利用条件等の詳細は、キャンペーンページをご参照ください。

■eBay Japan合同会社について

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング13F

事業内容：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

「Qoo10」URL：http://www.qoo10.jp/

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティー・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。

※文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日時点の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

Qoo10はこちら :http://www.qoo10.jp/

■お客様からのお問い合わせ先

eBay Japan 合同会社 Qoo10 カスタマーセンター（受付：平日 9:30~17:30、土・日・祝日除く）

問い合わせ先：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/CS/NHelpContactUs.aspx