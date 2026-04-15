【新サービス】DENBAをもっと手軽に体験できる「DENBA Health 1ヵ月レンタルプラン」を開始！

株式会社フォーシーズHD

化粧品やアロマ商品を展開する株式会社フォーシーズ HD（所在地：福岡市中央区、代表取締役社長： 松野博彦、東証スタンダード市場 証券コード：3726）は「DENBA Health」の商品を手軽にお試しいただけるよう「DENBA Health 1ヵ月レンタルプラン」を開始いたしました。

お電話、またはDENBAラウンジ・DENBAパートナー店舗でお申込みいただけます。

■アスリートや有名人の間で話題の「DENBA Health」

食品の鮮度保持から始まった「水分子活性化技術」を、健康維持に役立てるよう応用した「DENBA Health」。これまでに全世界累計20万台以上*を販売しております。

マットを接続しスイッチを入れるだけ。マットを中心に360度の超低周波電位空間を作り出しますので手軽にお使いいただけます。

マットに触れていなくても、マットの端から約1～1.5m先まで広範囲の空間に形成される全身トータルコンディショニングシステムです。

＊2025年11月時点

■DENBA Health Charge（デンバヘルス チャージ）

まずは一度試してみたい！という方へ。お一人様でのご使用におすすめのモデル。

・電位マット1枚接続可能

・出力電圧：1,700～2,100V

・電位マット2枚付（中1・大1）

■DENBA Health Standard（デンバヘルス スタンダード）

ご家族でのご使用なら、使用範囲も広がるベーシックモデルがおすすめ。

・電位マット2枚同時接続可能

・出力電圧：1,800～2,200V

・電位マット3枚付（小1・中1・大1）

■DENBA Health High-grade（デンバヘルス ハイグレード）

アスリート・有名人が愛用するプロフェッショナルモデル。マットは同時接続3枚可能で、より広範囲な電位空間に。

・電位マット3枚同時接続可能

・出力電圧：2,200・3,400Vで切替可能

・電位マット3枚付（中2・大1）

■「DENBA Health 1ヵ月レンタルプラン」料金

「一度試してから購入したい！」「自宅でじっくり試してみたい！」というご要望にお応えして「DENBA Health 1ヵ月レンタルプラン」を開始いたしました。

■「DENBA Health 1ヵ月レンタルプラン」お申込み方法

■DENBA Health 1ヵ月レンタルプラン受付一覧

【DENBA Health 1ヵ月レンタルプランお申込みフリーダイヤル】

TEL：0120-732-556（受付時間：平日10:00～19:00）

【DENBA Health 1ヵ月レンタルプランお申込み専用サイト】

https://www.favorina.com/shop/selections/denba_r

【DENBAラウンジ 浦和美園店】

住所：さいたま市緑区美園5-50-1 イオンモール浦和美園 1F

営業時間：10:00 - 21:00 TEL：048-711-8320

【DENBAラウンジ 経堂店】

住所：東京都世田谷区経堂2-1-33 経堂コルティ 2F

営業時間：10:00 - 21:00 TEL：03-5799-4790

【DENBAラウンジ 新浦安店】（4月25日(土)OPEN）

住所：千葉県浦安市入船1-5-1 MONA新浦安 2F

営業時間：10:00 - 20:30 TEL：047-318-9350

＜DENBAパートナー店＞

【アロマブルーム ラクアル・オダサガ店】

住所：神奈川県相模原市南区南台3-20-1 ラクアル・オダサガ 2F

営業時間：10:00 - 20:00 TEL：042-705-7605

【アロマブルーム マルイファミリー志木店】

住所：埼玉県志木市本町5-26-1 マルイファミリー志木 2F

営業時間：10:00 - 20:00 TEL：048-280-6140

【アロマブルーム グランエミオ所沢店】

住所：埼玉県所沢市くすのき台1-14-5 グランエミオ所沢 3F

営業時間：10:00 - 21:00 TEL：04-2968-8290

「DENBA Health」は24時間使用できますので、リビングで普段通りの生活をするのはもちろん、睡眠時にお使いいただくことも可能です。振動や刺激はほとんど感じられませんので、お子様やお年寄りまで幅広い年齢層の方、ペットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。

一家に一台、一部屋に一台で、ご家族皆様の健康をサポートいたします。

まずは「DENBA Health 1ヵ月レンタルプラン」で、DENBAのテクノロジーをご体感ください。

【株式会社フォーシーズHD 会社概要】

会社名：株式会社フォーシーズHD

URL ：https://www.4cs-holdings.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社フォーシーズHD 広報担当

Email : pr@4cs-holdings.co.jp TEL ： 092-720-5460