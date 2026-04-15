アミューズが「SDD BICYCLE」キックオフイベントに参加

株式会社アミューズ

株式会社アミューズ（本社：大阪府吹田市）は、4月9日、大阪市中央区の日本綿業会館にて、株式会社エフエム大阪主催の「SDDカンファレンス2026」に参加いたしました。

飲酒運転撲滅のための「SDD ～STOP！DRUNK DRIVING」プロジェクトに、パートナー企業として参加している株式会社アミューズですが、本カンファレンス内で実施された、「SDD BICYCLE」のキックオフイベントにおいては、株式会社アミューズが本プロジェクトを全面的にサポートしていくことが改めて発表されました。

当日は、株式会社アミューズ代表取締役社長 岩谷が登壇し、本プロジェクトに賛同した想いについてお話しいたしました。

また、イベント内では大阪府警察本部長 鎌田徹郎様による講話のほか、STARDUST REVUE

根本要さんやTRFのDJ KOOさんによる本プロジェクトへの意気込みが語られました。

株式会社アミューズは本プロジェクトのコアパートナーとして参画しており、今後も交通安全意識の向上および飲酒運転撲滅に向けた取り組みに貢献してまいります。

●株式会社アミューズ

社名 ： 株式会社アミューズ

本社所在地 ： 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町9-1 EDGE江坂 11F

代表取締役 ： 岩谷和馬

事業内容 ： パチンコ＆スロットを中心としたアミューズメント施設の経営

設立 ： 平成５年４月５日

売上高 ： 1,200億円（2026年3月期見込）

ホームぺージ： https://www.amuse-p.com/(http://www.amuse-p.com/)



●本件へのお問い合わせ

株式会社アミューズ

広報担当：木屋

Mail：am_info@amuse-p.com

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