【湘南T-SITE】アメリカンヴィンテージの雑貨、家具、洋服などを集めた「GARAGE Market」を4/18(土)、19(日)に開催

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社詳細情報 :https://store.tsite.jp/shonan/event/t-site/52762-0944260212.html

湘南T-SITE（神奈川県藤沢市）は2026年4月18日（土）、19日（日）に、アメリカンヴィンテージをテーマにした屋外イベント「GARAGE Market VOL.13」を開催します。“湘南の大人たち”のライフスタイルを刺激するような雑貨、家具、洋服、アクセサリー、食品などのお店が約50店集まります。春風が心地よい季節、ここにしかないヴィンテージ品との出合いをどうぞお楽しみください。薪割りやテントサウナの体験ができるブースのほか、キッチンカーも登場します。

出店者一覧

※出店者により出店日が異なります。詳しくは湘南T-SITEホームページ(https://store.tsite.jp/shonan/event/t-site/52762-0944260212.html)をご確認ください。（順不同）

＜GOODS＞

Flunk／HOLIDAY WORKS／MADE BY SEVEN -REUSE-／LINUS' BLANKET／Emi General Store／Californication／Sunny's smile／MOISHO／Kamakura Jeans／Fu'z KORNER／スーパーフリークス／TOAST WORKS／PEAKS／port.／SUNMOON VINTAGE CLOTHING／Morning Star Trading／Inspiration／SHOP CHABO／Good Valley Market／KEEP LEFT／Rollo Stamps／夕陽のTシャツ／Great Grandma!／BLUE VALENTINE／STYLE 202／La Perle／hum hum／ELVIS 50s USA／MULGA THE ARTIST／ear used clothing／B.A.B／OisoRyoman's／Bask in the sun／Denimman

＜GREEN＞

ザ バルブブック／NATIVE_PLANTS湘南

＜FOOD＆DRINK＞

マッケンディーブルワリー／PIZZA MONTE COSTA／95BASE／MOON PHASE Tokyo／lunch stand tipi／Yasuda Burger／fufu／Smoke Factory／Kitchen St.／SAUSAGESTAND AO／Brilliamo～Burger’s & Lemonade～／FIVE STARS／キッチンカー ロバ小屋

＜体験＞

FIREGRAPHIX

さまざまなアウトドアシーンで活躍すると共に、私たちの心を満たしてくれる薪ストーブをご紹介。薪割り体験もお楽しみいただけます。

【薪割り体験】

日程 4月18日（土）、19日（日）

時間 11:00～14:00

人数 10組（小学生は保護者同伴）

参加費 無料

Rest In You

熱すぎず、汗もかかず、服を着たままで着替え不要。テントの中でじんわりと体の芯から温まるだけ。サウナが苦手な方も、お子様も、初めての方も、誰でも気軽に楽しめる、新感覚のくつろぎ空間をお楽しみください。

【テントサウナ体験】

参加費 500円（税込）／約20分

＜協賛＞

SeaSucker JAPAN

サイクリストやアウトドア愛好家から支持される、強力な真空マウントを採用したアイテムを展開。車種を問わず、わずか数秒で着脱が可能です。穴あけ不要で、愛車を傷つけることなくお使いいただけます。

BAREFOO

※4月19日（日）のみ

裸足のような感覚を日常に取り入れるフットウェア。わずか6mmの薄いソールが、地面の感触と足本来のしなやかな動きを呼び覚まします。履いた瞬間に広がる、新しい自由。その感覚を、ぜひ一度体験ください。

イベント概要

GARAGE Market VOL.13

日程 2026年4月18日（土）、19日（日）

時間 10:00～17:00

場所 湘南T-SITE 1、2号館間 プロムナードほか屋外

主催 湘南T-SITE

問い合わせ先 Tel.0466-31-1515（湘南T-SITE代表）※受付時間は10:00～19:00

URL https://store.tsite.jp/shonan/event/t-site/52762-0944260212.html

※小雨決行、荒天中止となります。

※振り替え・延期はいたしません。

※出店は都合により変更になる場合がございます。

※事前の予告なく本イベントを中止・延期・縮小する場合がございます。予めご了承ください。

4/19(日)には「湘南モーニングクルーズ」も開催

4月19日（日）には、クルマ好きが集まるイベント「第3回 湘南モーニングクルーズ」も開催します。

今回のテーマ車は“1999年以前のクルマ”。日曜日の朝、ご自慢の愛車で、湘南T-SITEに集まってみませんか。皆さまのこだわりの愛車を、コーヒーを飲みながら眺め、オーナー様同士、交流をお楽しみいただけます。

第3回 湘南モーニングクルーズ

日程 2026年4月19日（日）

時間 7:30～9:30（開場7:00～）

場所 湘南T-SITE 第2駐車場

募集台数 先着100台まで

参加費 無料（お申し込みはこちら(https://peatix.com/event/4949181/view)）

主催 湘南T-SITE

お問い合わせ先 Tel.0466-31-1515（湘南T-SITE代表）※受付時間は10:00～19:00

URL https://store.tsite.jp/shonan/event/car-bike/53745-1621420403.html

店舗情報

湘南T-SITE

湘南 蔦屋書店とテーマに即した個性豊かなショップがシームレスにつながり、湘南らしいライフスタイルを提案する文化商業施設です。2024年12月に10周年を迎え、「Well Being」をテーマにリニューアルしました。

住所 神奈川県藤沢市辻堂元町6-20-1

電話番号 0466-31-1515

営業時間 1号館・2号館 8:00～21:00、3号館 9:00～21:00

ホームページ https://store.tsite.jp/shonan/

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Instagram https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/shonan_t_site/

オンラインストア https://shopping.geocities.jp/shonan-tsutayabooks/