花やスイーツに代わる、母の日の悩みを解決するギフトに「手づつみちらし」から「ありがとう」焼印の冷凍ちらし寿司を提案

株式会社桔梗屋2~3口サイズの俵型のちらし寿司「手づつみちらし」

京都で桔梗寿司を運営する、株式会社桔梗屋（本社：京都市中京区油小路通丸太町下る大文字町43番地、代表取締役：熊澤満）は、冷凍ちらし寿司の「手づつみちらし」を母の日仕様にて期間限定で発売いたします。毎年定番となっている花やスイーツに代わる、新しい母の日ギフトとして、幅広い世代の女性に喜ばれる“食の贈り物”を提案します。

2026年母の日ギフトに「食品・グルメ」との回答がトップに

近年、母の日ギフトは多様化が進んでおり、その中で定番のお花に加えて食品の人気が高まっています。2026年の母の日に関するアンケート調査では、「母の日に贈りたいものは何ですか？」という質問に対し、「食品・グルメ」が26.1%と最も高く、次いで「お花・観葉植物」が20.5％、「スイーツ」が17.2％という結果となりました。前年の結果と比較すると、「食品・グルメ」が21.7％から26.1％へ伸びトップになった一方で、これまで定番とされてきた「お花・観葉植物」は24.6％から20.6％へとやや減少しています。この変化から、母の日のギフト選びにおいて、実用性や満足感を重視する傾向が強まっていることが推測されます。

また、ギフトを選ぶ時の悩みに関するアンケートでは、「毎年同じものになってしまう」（12.0％）や「贈りたいものが思いつかない」（11.4％）といった回答もあり、毎年訪れる母の日の贈り物選びに悩む人も少なくないことがうかがえます。さらに、義母への母の日ギフトについてのアンケートでは、「母の日ギフト選びでの悩み」として最も多かったのは「気に入ってもらえるかわからない」の39.3％で、実の母へのギフト選びでは「気に入ってもらえるかわからない」が25.1％であるのと比較すると、義母へのギフトでは失敗を避けたいという意識が強く、ギフト選びにおいて相手にどう受け取られるかが重視されていることがわかります。

※出所：母の日.me（https://hahanohi.me/mothers-day-survey/）

アンケート名：【2026年度】母の日に関するアンケート調査

調査方法：インターネット調査

調査対象：日本全国 10代～70代の男女（計1,235名）

調査期間：2026年2月16日～3月9日

甘いものが苦手な女性や、義母への贈り物にも最適なギフト

「Happy Mother's Day」メッセージカードつき3個ずつ竹の皮に包んでお届け

こうした背景の中で「毎年花を贈っているため、今年は違うものを選びたい」「食べて楽しめる、特別感のあるグルメを贈りたい」といったニーズにこたえる商品として、「手づつみちらし」母の日ギフト商品を期間限定で発売します。

通常の焼印の代わりに「ありがとう」の焼印をあしらい、メッセージカードをつけた母の日用のあつらえで、甘いものが苦手な女性向けのギフトとしてぴったり。

昔からハレの日の定番として愛されてきたちらし寿司は、年齢性別を問わず好まれやすい味付けで、特に40代以上の女性を中心に喜ばれています。義母への贈り物において「外さない無難なギフト」を求める傾向が強いなか、選択肢が限られているという課題に対して、義母へも安心して贈ることができるギフトとしても提案します。

3個入りが一つのパッケージに入り冷凍されて手元に届くため、一人暮らしで少量ずつ楽しみたい方や、忙しい中で必要な分だけ手軽に解凍調理したい方にも便利で、京都の老舗の本格的な味わいを家庭でたのしめます。

商品詳細

商品名：手づつみちらし「ありがとう」【母の日】

価格：1セット 3,390円（税込）／2セット 6,280円（税込）

1セット内容：6個入り（麩・海老・蛸・蓮根・鰻・穴子各1個ずつ、1個あたり約55g）

発売期間：2026年4月18日（土）～5月10日（日）

お届け期間：指定のない場合、5月1日～10日の間にお届け※5月7日まで（沖縄・北海道・離島宛ては5月5日まで）のご注文の場合

販売場所：

１. 公式ECサイト：https://tezutsumi-chirashi-kyoto.com/

２. 桔梗寿司 店頭：https://kikyo-sushi-kyoto.com/

※桔梗寿司店内での飲食提供はございません

桔梗寿司について

株式会社桔梗屋（桔梗寿司）

本社所在地：京都市中京区油小路通丸太町下る大文字町43番地

事業内容：1960年、 京都・二条城東にて着物の染物工や呉服店などへの出前を主として寿司店「桔梗寿司」を創業。現在は飲食営業を主軸とし、2025年に個人事業より法人化。

HP：https://kikyo-sushi-kyoto.com/

桔梗寿司外観