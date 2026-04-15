北から、挑む。デュアルキャリアで戦う「ジュンスポーツ北海道」、第80回全日本体操個人総合選手権へ

株式会社アドレ

株式会社アドレ（本社：北海道札幌市）が運営する体操競技チーム「ジュンスポーツ北海道」は、2026年4月16日～19日に開催される第80回全日本体操個人総合選手権に出場いたします。

本大会は、日本体操界における最高峰の個人総合大会であり、国内トップ選手が一堂に会する重要な舞台です。

【ジュンスポーツ北海道 出場予定選手】

- 中川将径（なかがわ まさみち）：個人総合- 青木翔汰（あおき しょうた）：個人総合- 板橋悠迅（いたはし ゆうと）：個人総合- 豊澤鉄平（とよさわ てっぺい）：個人総合- 長崎柊人（ながさき しゅうと）：種目別（あん馬）- 岡部蓮（おかべ れん）：種目別（跳馬）- 青木龍斗（あおき りゅうと）：種目別（跳馬）- 前田航輝（まえだ こうき）：種目別（平行棒）

■大会概要

第80回全日本体操個人総合選手権（日本体操協会 公式ページ）(https://jpn-gym.or.jp/event/event-783/)

第80回全日本体操個人総合選手権（ジュンスポーツ北海道 公式ホームページ）(https://go.junsports.co.jp/go/prtimes_junsports-80ajga/?source=web&placement=cta_button&campaign=default&site_code=other)

■ 新たな挑戦が、ここから始まる。

今季、ジュンスポーツ北海道には新たに仙台大学から2名の選手が加入しました。

- 板橋悠迅（いたはし ゆうと）：個人総合に出場- 岡部蓮（おかべ れん）：種目別枠として跳馬に出場

社会人としてのキャリアをスタートさせたばかりの二人は、競技と仕事を両立する「デュアルキャリア」という環境の中で、日々挑戦を続けています。

慣れない環境の中でも、自らの可能性を信じ、日本最高峰の舞台に挑みます。

■ 種目別王者、それぞれの舞台へ。

ジュンスポーツ北海道には、種目別で結果を残してきた選手たちも在籍しています。



- 長崎柊人（ながさき しゅうと）：第79回全日本体操種目別選手権 あん馬王者- 岡部蓮（おかべ れん）：第79回全日本体操種目別選手権 跳馬王者

それぞれが日本一を獲得したスペシャリストとして、本大会に挑みます。

なお、両選手は種目別シード選手としての出場となります。

専門種目における圧倒的な完成度と勝負強さは、個人総合とはまた異なる緊張感と見応えを生み出します。

一瞬にすべてを懸ける――

その“極限の精度”こそが、種目別王者の真価です。

■ ファンの皆さまへ｜巾着プレゼント企画

本大会に向けて、選手たちが実際に使用したオリジナル巾着を、ファンの皆さまにもお届けします。

試合終了後、会場にて選手へお声がけいただいた方の中から

先着1名様にプレゼントいたします。

■ デュアルキャリアという挑戦

ジュンスポーツ北海道の選手は、

午前：自身のトレーニング

午後：指導・レッスン

夜：ジュニア選手の育成と並行した練習

という生活を送りながら競技に挑んでいます。

競技だけに専念するのではなく、社会人としての役割も担うこのスタイルは、日本のスポーツの新しい形です。

■ ジュンスポーツ北海道について

ジュンスポーツ北海道は、「スポーツを通じて日本の未来を育てる」という理念のもと、競技と教育を両立する新しいスポーツチームとして活動しています。

競技力の向上だけでなく、地域貢献、次世代育成、そしてスポーツの価値向上を目指しています。

■ 今後の展望・パートナー募集

ジュンスポーツ北海道では、選手の活動を支えるパートナー企業・団体を募集しています。

- アスリート支援- ジュニア育成支援- 地域スポーツ振興

にご関心のある企業様は、ぜひお問い合わせください。

■ お問い合わせ先

ジュンスポーツ北海道（株式会社アドレ）

Email：info@junsports.hokkaido.jp