【高校教員向け】小論文・志望理由書・面接の指導法を解説。大学入試対策オンデマンド研修を期間限定で配信中！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、高等学校教員を対象とした「大学入試 小論文・志望理由書・面接 実践指導法オンデマンド研修会」を、2026年3月23日～5月8日の期間限定で、オンデマンド形式で配信中です。

大学入試の多様化が進む現代、高校の先生方は、小論文や志望理由書、面接といった多岐にわたる選抜方法への指導に日々頭を悩ませていらっしゃるのではないでしょうか。学研教育総合研究所と株式会社Gakkenは、そうした先生方の課題に応えるべく、「大学入試 小論文・志望理由書・面接 実践指導法オンデマンド研修会」を開催し、日々の受験指導のお手伝いをします。

■「対話」を軸に生徒の思考と表現力を育む～小論文・志望理由書指導の核心

「対話で拓く！ 小論文」では、学研小論文研修会講師の福永文子氏が、対話の基本からテーマ型、課題文型、資料型小論文の考え方、知識・情報を増やす方法までを4部構成でレクチャーします。「対話で拓く！ 志望理由書」では、「志望理由書とは何か」「生徒の何を深めるか」「何を問い、調べるか」を視点に、生徒自身が表現したい内容を深掘りし、書き方に繋げる指導法について詳述します。

■実践力を養う！ 面接指導のポイントと生徒の個性を引き出すコツ

面接指導法では、城南進学研究社講師の丹治直毅氏が登壇。「なにを話すか」「どう話すか」を面接試験の場で、質問への回答を通じて生徒自身が「熱意」をアピールできるようになるための指導ポイントを解説します。「回答内容の作り方～生徒の個性をいかに引き出すか～」と「立居振舞とコミュニケーション～成功へのステップ～」の2部構成で、具体的な面接対策指導法を実践的に学べます。

【開催概要】

本研修では、計9テーマ全てを扱います。

「小論文・志望理由書・面接指導法」

【研修テーマ】

１.「対話で拓く！ 小論文」講師：福永 文子（学研小論文研修会講師）

1．対話の基本とテーマ型小論文 23分11秒

2．課題文型小論文 19分35秒

3．資料型小論文の考え方 20分29秒

4．知識・情報を増やす 20分17秒

２.「対話で拓く！ 志望理由書」講師：福永 文子（学研小論文研修会講師）

1．志望理由書とは何か 14分20秒

2．生徒の何を深めるか 16分20秒

3．何を問い、調べるか 17分52秒

３.「面接指導法」講師：丹治 直毅（城南進学研究社講師）

1．回答内容の作り方 ～生徒の個性をいかに引き出すか～ 24分24秒

2．立居振舞とコミュニケーション ～成功へのステップ～ 21分38秒

＜講師プロフィール＞

福永 文子（ふくなが あやこ）

現在、株式会社 Gakken 高大教育事業部 小論文・研修会グループ、講師。

1990年、株式会社 学習研究社入社。1994年、フリーランス・ライターに。「学研・進学情報」の取材・執筆・編集に長く携わり、大学教育・就職問題、小論文指導等幅広く取材する。また、入試小論文の取材、分析等も継続して取り組む。『大学選びがひとめでわかる本』（学習研究社）、『大学の選び方』（朝日新聞社）などにも寄稿。1999年から全国の高校を対象に、小論文指導・進路指導会の講師も務める。「変化する社会に翻弄されず、柔軟でしたたかな姿勢を身につけるとともに、自分自身が満足できる人生に向けての力を養う」ことを目指す。

＜講師プロフィール＞

丹治 直毅（たんじ なおき）

現在、株式会社 城南進学研究社「推薦ラボ」監修、講師。

1994年、株式会社 城南進学研究社に入社。城南予備校にて現代文・小論文講師として長年教鞭を執るとともに、校舎長も歴任。2005年以降は教材・カリキュラム開発にも携わり、2010年より総合型・学校推薦型選抜指導に本格的に従事。現在は城南コベッツ・城南推薦塾での「探究講座」や「推薦ラボ」全体の監修およびプロデュースを担当。社会課題にも通じた豊かな教養と、具体的かつ丁寧な指導スタイルに定評がある。

【主催】学研教育総合研究所

【運営】株式会社 Gakken 高大教育事業部

【配信期間】2026年3月23日 9:00～2026年5月8日 17:00

【お申し込み締め切り日】2026年4月30日

【参加料】無料

【受講形式】映像配信（オンデマンド形式）※期間中はいつでも視聴可

【お問い合わせ先】セミナー運営事務局 TEL：03-6431-1315

▼お申し込みは下記サイトにてご登録ください

https://www.gakuryoku.gakken.co.jp/

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開