英語学習アプリ「VoiceTube」AIによる個別最適化を実現する大型アップグレードを発表

ボイスチューブ株式会社

英語学習アプリ「VoiceTube」はこのたび、学習者一人ひとりに最適化された学習体験を提供する新機

能「AIコーチ」および「AIチャット」をリリースいたしました。本アップグレードにより、英語学習の

効率化と個別最適化を大幅に強化いたします 。

■ VoiceTubeとは

VoiceTubeは、YouTube動画を英語教材として活用し、ネイティブスピーカーが実際に使う自然な表現を学べる英語学習プラットフォームです。映画・ニュース・ビジネス・日常会話など幅広いジャンルを通じて、テキスト教材では得にくい「生きた英語」を効果的に習得できます。



AIによる発音分析・動画の要点解説・単語習得率の管理など、これまでも多彩なAI機能を提供してきましたが、今回の新機能により、一人ひとりに最適化された学習体験をさらに深化させました。



世界で560万人が利用し、「Facebook FbStart App of the Year」「QS Stars Reimagine Education Awards」など国際的な賞を複数受賞しています。

■ 新機能「AIコーチ」とは

「AIコーチ」は、ユーザーの英語レベルや興味関心を分析し、最適な動画コンテンツおよび学習メニュ

ーを自動で提案する機能です 。これにより、 「何から学習すればよいか分からない」といった課題を解消し、効率的な学習をサポートします 。



さらに、動画内容に基づいた対話型学習機能「AIチャット」を組み合わせることで、インプットからア

ウトプットまで一貫した学習体験を提供します 。

■ 主な特徴

1. 学習進捗の可視化

AIとの対話データをもとに、学習者の弱点と課題を可視化。レベル判定は進捗に応じてリアルタイムで更新されるため、成長を実感しながら継続的な学習が可能です。

2. 独自アルゴリズムによる完全パーソナライズの学習プラン

VoiceTube独自のレコメンデーションアルゴリズムが、個々のレベル・興味・学習履歴をもとに最適な動画と学習メニューを自動生成します。リアルコンテンツに根ざしたパーソナライズは、他社サービスにはない強みです。

3. AIチャットによる実践的アウトプット

学習した動画の内容をベースにAIと対話することで、実際に使われた語彙や表現を文脈ごと定着。リアルタイムの英語添削・フィードバックにより、本物の英語運用力を強化します。

■ 導入メリット

本アップグレードにより、教育担当者や研修設計者は課題作成・進捗管理の負担を大幅に削減できます。一方で学習者は、自身に最適化されたリアルな英語環境の中で効率的に学習を進められ、モチベーションの維持・向上にも寄与します。

■ 提供プラン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39693/table/16_1_74298291f653fbec8ec150367b951380.jpg?v=202604151151 ]

「AIコーチ」および「AIチャット」は、有料プラン「VoiceTube Pro」にて無制限でご利用いただけます。また、法人・団体・教育機関向けには、2ヶ月間の無料トライアルをご用意しております。

■ お問い合わせ

無料トライアルや導入に関するご相談は、下記メールアドレスまでお問い合わせください。

biz@voicetube.com

・VoiceTube アプリダウンロード

http://voicetu.be/jp_app

・Web版

https://jp.voicetube.com/

今後もVoiceTubeは、リアルな英語コンテンツとAI技術を融合させた革新的な学習体験の提供を通じて、グローバル人材の育成に貢献してまいります。