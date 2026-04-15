女性の約8割が男性のスキンケアを支持、約7割が美容医療相談も肯定

医療法人社団雅

美容外科・美容皮膚科『Maison PUREJU』（東京都中央区銀座、院長：廣瀬雅史）は、恋人または配偶者がいる25～59歳の女性552名を対象に「男性の肌とパートナーへの清潔感に関する意識調査」を実施しました。調査の結果、男性のスキンケアを「とても良い・良い」と答えた女性は83.5%に上り、男性が美容医療の専門家へ相談することについても65.8%が肯定的と回答。2026年女性パートナー視点から見た男性美容の『リアルな本音』が、データとして明らかになりました。

【調査背景・目的】

近年、男性の美容意識は大きく変化し、スキンケアに取り組む男性は着実に増えています。一方で、スキンケアを始めたい・美容医療に興味があると感じつつも、「周囲にどう思われるか」という不安から踏み出せない男性が多いことも事実です。Maison PUREJUでは、実際にパートナーを最も近くで見ている女性を対象に調査を実施。女性が男性の肌の印象をどのように評価しているかを明らかにし、男性が正しいスキンケアへ踏み出すための客観的なデータを調査しました。

【調査概要】

・調査名：男性の肌とパートナーへの清潔感に関する意識調査

・調査対象：25～59歳女性（恋人または配偶者がいる）

・調査方法：インターネット調査

・有効回答数：N=552名

・調査時期：2026年4月

・調査主体：Maison PUREJU（メゾンピュレジュ）

【調査結果】

■ Q1. 男性の第一印象で「清潔感」を最も感じるポイント

清潔感の印象として最も挙げられたのは「服装」35.1%（194名）、次いで「髪型」21.9%（121名）、「肌のきれいさ」20.3%（112名）でした。トップ3が全体の77.3%を占め、清潔感の評価は身だしなみ全体のバランスによって形成されていることが示されました。特に「肌のきれいさ」は服装・髪型と僅差の3位につけており、肌の印象が第一印象に与える影響の大きさが浮かび上がります。

■ Q2. 男性の肌で気になると感じること

男性の肌悩みで気になるものとして「シミ」が25.2%（139名）で最も多く、「たるみ」22.8%（126名）、「シワ」9.2%（51 名）、「くすみ」6.3%（35名）と続きました。一方、「特に気にならない」は24.5%（135名）、「あてはまるものはない」は12.0%（66名）で、両者を合わせた36.5%が肌悩みを意識しないと回答。約6割（63.5%）の女性が男性の肌を意識をしていることが明らかになりました。

■ Q3. パートナーの肌に年齢サインがあると印象は変わるか

「少し気になる」37.0%（204名）と「清潔感が下がると感じる」19.6%（108名）を合わせると、56.6%（約6割）の女性が年齢サインによって印象が変化すると回答しました。肌の状態が清潔感の評価に直結していることが、パートナー目線のデータとして示されています。

■ Q4. 男性がスキンケアをすることについて

「とても良いと思う」39.5%（218名）、「良いと思う」44.0%（243名）の合計で、83.5%（約8割）の女性が男性のスキンケアを指示、「あまり良いと思わない」はわずか5.1%（28名）。スキンケアを始めることへの周囲の目に対する不安が、実際には小さいことを示しています。

■ Q5. 男性が美容医療の専門家に肌の相談をすることについて

「ぜひ相談してほしい」14.7%（81名）と「相談しても良いと思う」51.1%（282名）の合計で、65.8%（約7割）が肯定的と回答しました。美容医療への相談という選択肢に対して、パートナーである女性の多くがむしろ後押ししていることが明らかになりました。

【廣瀬雅史院長 コメント】

「クリニックには、連日スキンケアのご相談に多くの男性患者様が来院されます。来院のきっかけとして最も多いのが、パートナーからのご紹介です。男性患者様に多いお悩みは、『自分の肌タイプがわからない』『何を選べばいいかわからない』というものです。肌質やお肌の状態は個々で異なるため、治療はその方に合ったものをオーダーメイドでご提案する必要があります。Maison PUREJUで導入している肌診断機『AURA』『Neo Voir』は、患者様のお悩みや問題点を可視化し、目指すお肌への近道を一緒に探ることを可能にします。正しいスキンケアは、まず自分の今の肌状態を知ることから始まります。日本形成外科学会認定専門医、美容外科専門医として15年以上の臨床経験をもとに、スキンケアに迷うすべての男性に、その方に合った最新の美容皮膚科治療をご提供します。」

【廣瀬雅史院長 プロフィール】

奈良県立医科大学医学部医学科卒業後、神戸大学医学部附属病院をはじめとする複数の医療機関で形成外科・美容外科を研鑽。2016年に形成外科学会専門医を取得。聖心美容クリニック東京本院、THE ONE.を経て、2023年に銀座にMaison PUREJUを開院。日本の口角挙上術・口周りの形成において第一人者として知られる。

・2010年 奈良県立医科大学医学部医学科 卒業

・2010年 神戸大学医学部附属病院ならびに関連病院

・2012年 神鋼病院 形成外科

・2013年 兵庫県立淡路医療センター 形成外科

・2014年 兵庫県立加古川医療センター 形成外科

・2016年 聖隷三方原病院 形成外科（形成外科学会専門医取得）

・2017年 倉敷平成病院 形成外科/美容外科

・2018年 聖心美容クリニック

・2021年 THE ONE.

・2023年 Maison PUREJU 開院

【資格】形成外科学会専門医 ／ 美容外科学会（JSAPS）専門医／経営学修士（MBA）

【所属学会】美容外科学会（JSAPS・JSAS） ／ 美容皮膚科学会 ／ 形成外科学会 ／ 皮膚科学会 ／ 抗加齢医学会

【Maison PUREJU（メゾン ピュレジュ）について】

次世代AI × 3Dテクノロジーを搭載した肌診断機「AURA」「Neo Voir」で肌を精密に分析し、10種類以上の最新美容医療機器を組み合わせた「ハイブリッド」のオーダーメイド治療を提供。加齢によるシミ・シワ・たるみ・毛穴・ニキビ痕など、個々の悩みに合わせたオーダーメイドの治療プランで、銀座から上質な肌ケアを届けるクリニック。

■ クリニック概要

名称 ：美容外科・美容皮膚科 Maison PUREJU（メゾンピュレジュ）

所在地 ：東京都中央区銀座５丁目３－１３ Ginza SS 85ビル 4F

アクセス ：東京メトロ銀座駅 徒歩1分 ／ JR有楽町駅 徒歩5分

TEL ：03-3289-1222

URL ：https://mpureju.com/

■ 本リリースに関するお問い合わせ

担当 ：Maison PUREJU 広報担当 大久保 優花

MAIL ：maisonpurejupr@gmail.com

TEL ：03-3289-1222