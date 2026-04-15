2026年4月11日　企業ショールームで無料学習支援と食事提供を両立　「ステップアップ塾　東新宿教室」開塾式を実施

NPO法人維新隊ユネスコクラブ

東新宿教室の授業イメージと移動型教室「MOVABLE」を用いた調理スペースの確保イメージ

2026年4月11日、トヨタモビリティ東京株式会社 Biz Fleet新宿ショールームにて、「ステップアップ塾 東新宿教室」の開塾式が執り行われました。

本教室は、2026年4月18日より毎週土曜日に開講し、地域の小・中学生に対して無料または低価格で質の高い学習支援を提供することを目的としています。

■ 教室設立の背景と目的

ステップアップ塾のカリキュラムと全国6教室

ステップアップ塾は、家庭環境や経済状況に左右されることなく、日本語を理解できるすべての子どもたちが安心して学べる環境を得られる社会の実現を目指し、2014年に新宿区内で設立されました。

設立以来、学力向上と食事の相関性に着目して活動を続けていることから、キッチン設備のない企業ショールームでの運営となる東新宿教室では、調理機能および食器洗浄機を搭載した専用車両を導入しています。

また本車両は以下の協力により整備されました。

（製作：フレックス株式会社／導入支援：株式会社オリエントコーポレーション、株式会社オリコオートリース、東京ワセダロータリークラブ／インターネット通信：H.I.S. Mobile株式会社／設計・開発：NPO法人維新隊ユネスコクラブ）

MOVABLEの導入により、既存の5教室（新宿区西新宿、中野区新江古田、群馬県前橋市、高知県高知市、福岡県北九州市）と同様に、手づくりの食事提供が可能となります。

■ 企業コラボによる新たな教室展開と移動型教室「MOVABLE」構想

前橋敷島教室に設置された実際のMOVABLE利用の様子

ステップアップ塾の大きな特徴は、運営団体であるNPO法人維新隊ユネスコクラブに登録されている年間384名（2025年度）の大学生・高校生を中心とした現役学生講師が、直接指導を行うことです。

6つの対面教室に加えオンラインでもできるので、「自分の学力向上や就職活動にも役立つ」ととても人気のあるボランティア活動です。

毎年ボランティア登録者数が増加していることから、今後はこども食堂などへの学習支援導入を推進するとともに、移動可能型教室車両「MOVABLE」に搭載されたインターネット通信を活用し、ボランティアを希望する学生と各拠点をつなぐ仕組みの構築を目指します。

また、東新宿教室での運用モデルをもとに、簡易キッチン設備のない企業施設における食事提供の新たな形も提案していきます。

■ 多彩な支援者と学生講師が見守る温かい開塾式、当日の様子

会場:毎週土曜、東新宿教室となるトヨタモビリティ東京(株)Biz Fleet 新宿

開塾式は約2時間にわたり、多くの来賓・関係者が出席する中で開催されました。

冒頭の代表者挨拶に続き、会場協力企業であるトヨタモビリティ東京株式会社様より、荒巻幸光氏（トヨタ第3エリア統括部 部長）が挨拶を行いました。

続いて来賓として、

・小山田隆（日本ユネスコ協会連盟 理事／三菱UFJ銀行 特別顧問）

・吉住健一（新宿区長）

・樋山真一（新宿区議会議員）

・津田直哉（フレックス株式会社 社長室長）

・金子茂之（株式会社オリエントコーポレーション 執行役員）

・春山徹太郎(トヨタモビリティ東京株式会社 執行役員)

が登壇し、教育支援の意義や地域連携の重要性について祝辞を述べました。

また、活動紹介では教室運営の仕組みや授業の流れ、講師体制についての概要紹介が行われ、参加者の理解を深めました。

学生講師2026年度代表による挨拶では、「子どもたち一人ひとりに寄り添い、学ぶ楽しさを伝えていきたい」との決意が語られました。

■ ステップアップ塾 東新宿教室 概要

・開講日：2026年4月18日（土）より毎週土曜日

・会場：トヨタモビリティ東京株式会社 Biz Fleet 新宿 ショールーム

・対象：地域の小・中学生

・人数：15人 ※2026年度

・内容：学習支援（基礎学力向上・学習習慣の定着）

・特徴：学生講師による個別・少人数指導

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■ お問い合わせ先

維新隊ユネスコクラブ事務局

ask@ishintai.org

050-7110-1820（10:00～18:00）