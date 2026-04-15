就労継続支援B型「ドリームクエスト津田沼」、企業向け「LP（ランディングページ）制作」の受託好調。

合同会社ＷＣＴウィズ

合同会社WCTウィズ（本社：千葉県習志野市、代表：河津公彦）が運営する就労継続支援B型事業所「ドリームクエスト津田沼」は、2026年4月現在、利用者様が実践的なWebスキルを活かし、企業様からの「LP（ランディングページ）制作」案件を複数受注・納品していることをご報告いたします。

当事業所は、精神・発達・知的障がいをお持ちの方が「プロのWebクリエイター」として活躍できる環境を整え、多様な働き方（在宅ワーク対応）と工賃向上を強力に支援しています。

URL: https://wctwith.com/dreamtsudanuma/

■ 「学ぶ」から「稼ぐ」へ。PC初心者からLP制作を担うクリエイターが誕生

多くの就労継続支援B型事業所において「作業の単価が低い」ことが課題とされる中、ドリームクエスト津田沼では、付加価値の高い「IT・Webスキル」の習得に特化しています。 動画編集プログラムに加え、近年需要が急増している「Webデザイン（LP制作）」の訓練を取り入れた結果、PC初心者からスタートした利用者様がスキルを身につけ、実際の企業案件を担当するまでに成長しています。

■ 企業案件の受注実績と、徹底した「機密保持体制」

現在、複数の企業様よりLP制作やWeb関連業務を受託し、進行・納品を行っております。

【受注案件の一例】

サービス業向け：新規顧客獲得用 ランディングページ制作

小売・販売業向け：商品PR用 ランディングページ制作

（※その他、データ入力や画像加工などのPC作業全般）

＜企業様へのお約束：安心の情報管理体制＞ 当事業所では、クライアント企業様の情報管理および機密保持（NDA）を徹底しております。そのため、本リリースにおいて具体的な企業名や案件の詳細は非公開としております。未発表のプロジェクトや、社外秘のデータを取り扱う業務（データ入力等）につきましても、情報漏洩リスクを排除したセキュアな環境で作業を行いますので、安心してお任せいただけます。

■ 企業・制作会社様へ：高品質・低コストな「制作パートナー」として

「LPを作りたいが、制作会社に頼むと数十万かかってしまう」「社内リソースが足りず、コーディングやデザインの基礎作業を外注したい」。 そのような課題に対し、ドリームクエスト津田沼では「利用者様（実作業）」＋「プロの職員（品質・進行管理）」のチーム体制で対応いたします。一般的な外注費用の50%以下の低コストで、一定の品質を担保した成果物を納品可能です。

■ 【利用者募集中】あなたも「Webのプロ」を目指しませんか？

現在、LP制作や動画編集、PCを使ったお仕事に挑戦したい新規利用者様を募集しています。

1. 初心者歓迎・在宅ワーク対応 「パソコンに興味があるけれど自信がない」という方でも、スタッフがイチから丁寧にサポートします。対人関係や体力に不安がある方は、ご自宅にいながら作業ができる【在宅ワーク】も可能です。

2. 経済的負担ゼロの「3つの無料サポート」 通所される皆様が訓練に集中できるよう、以下のサービスを完全無料で提供しています。

【昼食無料】 栄養満点の日替わりランチ

【送迎無料】 ご自宅や最寄り駅からの送迎（※エリアはお問い合わせください）

【ドリンク無料】 カフェのような空間でフリードリンク完備

3. 努力が収入に変わる「高工賃」 スキルが身につき、実際の企業案件を担当できるようになれば、一般的なB型事業所の平均を大きく上回る工賃（最大500円/時間）を目指すことが可能です。

■ 見学会・体験会（オンライン面談も対応）のご案内

事業所の雰囲気や実際の作業風景を知っていただくため、随時見学・体験を受け付けています。ご家族様や相談支援専門員の方の同行も大歓迎です。

開催日時: 平日 10:00～16:00（事前予約制）

ご予約方法: お電話、または公式ホームページのお問い合わせフォームより承ります。

■ 事業所概要

事業所名: 就労継続支援B型事業所 ドリームクエスト津田沼

運営会社: 合同会社WCTウィズ

所在地: 〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5-4-8 京成谷津駅前ビル3F

代表者: 河津 公彦

URL: https://wctwith.com/dreamtsudanuma/

■ 本件に関するお問い合わせ先（見学予約・業務委託のご相談窓口）

担当：厚地、河津

TEL：047-411-6414

Mail：support@wctwith.com

事業所イメージ