【ものづくりアイデア・製作協力企業 募集中】
北海道
北海道胆振総合振興局では、胆振地域の特色であるものづくり産業への理解を深めてもらうため、管内の学生・生徒を対象に「ものづくりアイデア」を募集し、企業とともに実際に形にするコンテストを実施します。
詳しくは、ものづくりアイデア・アワード2026のホームページを参照ください。
https://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/252159.html(https://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/252159.html)
１ アイデア募集について
胆振管内の高校生・専門学生・高専生・大学生を対象に、令和８年４月７日（火）～６月3
0日（火）でものづくりアイデアを募集します。
【アイデア募集ページ】
https://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/252302.html(https://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/252302.html)
２ 企業募集について
アイデア製作に協力いただける企業を募集しています。
※現時点で 21社 の協力企業が参加を表明しています。
【企業募集ページ】
https://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/252298.html(https://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/252298.html)
３ アワードの主な流れ[表: https://prtimes.jp/data/corp/88209/table/1116_1_e1000eb589f21587d72491f7b69d0b06.jpg?v=202604151151 ]
４ お問い合わせ
北海道胆振総合振興局商工労働観光課
TEL：0143-24-9590