【Z世代が企業の“ドラマ”をつくる】福島県発｜実践型キャリア教育プログラムSeason2始動｜学生24名・企業8社を募集

FindValue株式会社■ 概要

福島県内企業の魅力を“ショートドラマ”として発信する実践型キャリアプログラム

「FUKUSHIMA Work Stories」Season2（2026年度）の参加学生および企業の募集を開始しました。

本プログラムは、学生が福島県内の企業を取材し、

企画・撮影・編集・SNS発信までを一貫して行う“実践型キャリア教育プログラム”です。

企業の“説明”ではなく、

学生が感じたリアルをコンテンツとして発信することにより、

若者に届く形で企業の魅力を伝えます。

■ 昨年度の成果（Season1）発表審査会の様子ショートドラマを作成

2025年度に実施したSeason1では、福島県内企業15社と参加学生チームが協働し、ショートドラマ45本を制作、SNSで発信（TikTok・Instagram・YouTube）。若年層に届くコンテンツとして拡散し、学生の企業理解の深化、企業の採用広報の質向上につながりました。

▼昨年度参加した学生の声

プログラムに参加した手島さん自分の成長を感じられたプログラム

同じチームのメンバーや担当企業の方々などから学ばせていただくことが多く、非常に自分の成長に繋がったと実感しました。プログラムを通じて、これまで少し苦手だった、人と話すことへの抵抗が減りました。

▼昨年度参加した企業の声

福島サンケン株式会社様と担当学生の集合写真学生と共創することで、自社の価値を再発見

学生が県内企業をPRするという発想自体が画期的であり、この事業に参画することで、プロのディレクションによる本格的な企業PR動画を制作することができました。

さらに、これまで接点の少なかった学生と協働で取り組む機会を得られたことは、とても価値のある経験となりました。

■ 背景と目的

福島県では、20～24歳の就職期において県外への人材流出が続いています。

その一因として、学生が県内企業を十分に知らない、 “働くリアル”が伝わっていないという課題があります。

本事業では、学生自身が企業を取材し発信することで、若者に届く企業情報の創出、キャリア観の醸成、県内就職への関心向上を目指します。

■ Season2の特徴

Season2では、より深い学びとアウトプットを実現するため、

学生24名 × 企業8社の少人数制とし、

”一人一人の関与度を高める””コンテンツの質を向上させる””企業との関係性を深化させる”

設計としています。

■ プログラム内容（具体）

参加学生は、企業とチームを組み、

約10カ月間で「つくる・届ける・振り返る」までを一貫して経験します。

１.企業取材（現場訪問・インタビュー）

２.ショートドラマの企画立案

３.撮影・編集

４.SNSでの発信（TikTok / Instagram / YouTube）

５.発表審査会でのプレゼンテーション

■ プログラム概要

名称：FUKUSHIMA Work Stories

期間：2026年5月30日～2027年2月20日

形式：対面・オンライン併用

● 学生募集 対象：18～23歳（大学1・2年生等） 定員：24名 募集期間：2026年4月10日～5月10日

● 企業募集 対象：福島県内企業 定員：8社 募集期間：2026年4月10日～5月10日



■ スケジュール 5月30日：キックオフ（ビッグパレットふくしま）

夏：企画・取材・撮影

秋：編集・発信

2027年2月20日：成果発表会

■ 今後の展望昨年度の受賞チームおよび内堀雅雄県知事

本事業を通じて、福島の企業の魅力を“若者に届く形”で可視化すると共に、学生のキャリア選択の質の向上及び、地域と若者の新しい関係性を創出し、「福島で働くこと」が自然な選択肢になる社会の実現を目指します。

■ 募集詳細

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011c/r8gakuseikigyou-jigyou.html

■ エントリー

学生：https://forms.gle/sdhy8RX8VTxpWADa6

企業：https://forms.gle/oBJr12M26CCXWisQ7

■ 会社概要

FindValue株式会社

https://wearefindvalue.com/

■ お問い合わせ

FindValue株式会社担当：滝口

Email：info@wefindvalue.com