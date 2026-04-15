生物多様性と里山保全を現場で学び実装するプログラム「里山ネイチャーポジティブ実践講座」2026年5月から千葉県長南町で開講

株式会社プノントイ

森林・里山の新たな価値を作り届けることをミッションとする株式会社プノントイ（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：吉成絵里香）と一般社団法人もりびと(所在地：千葉県長南町、代表：千葉美賀子)は、2026年5月より「里山ネイチャーポジティブ実践講座」を開講します。

本プログラムでは、企業のサステナビリティ担当者や新規事業担当者、森林保全・生態系保全・地域活性化等に興味のある市民の方を対象に、里山でのフィールドプログラムとオンライン講座を提供します。参加者は地域の課題をどう解決するか自ら考え、現場で実践・検証していきます。単なるサステナビリティ領域の学びにとどまらず、それを自社・自身の活動に移していく「実行力」まで身につけていくことが特徴です。

■ こんな方におすすめ

詳細・お問合せはこちら :https://260513phnomtoi.peatix.com

サステナビリティ・環境経営・CSR担当の方：地域やフィールドとの繋がりを作りながら、ネイチャーポジティブな事業や施策に取り組みたい

経営企画・新規事業担当の方：地域事業者・スタートアップとの共創により、森林など地域資源を活用した事業を作りたい

人事・研修担当の方：自社のリーダー人材育成を目的とした森林体験型研修に関心がある

森林を所有・管理する事業者の方：自社・自団体で森林の新たな価値を生み出す取り組みを今後展開したい

里山保全や生物多様性・地域活性化に興味のある方：環境や地域の課題解決のために同じ熱量で動ける人とつながりたい

■ 本プログラムの背景・特徴

近年、企業においては生物多様性への対応やネイチャーポジティブ（自然環境の回復・再生を目指す考え方）の実装が求められる一方で、実践的に取り組める人材やフィールドが不足しているのが現状です。

本プログラムは、環境保全と新たな社会価値づくりを実践できる人材の育成を目的として企画しました。里山でのフィールドプログラムとオンライン講座を組み合わせ、地域の課題をどう解決するか自ら考え、現場で実践・検証していくことが特徴です。

■プログラムスケジュール

オンライン3回、フィールド3回、最終報告会の合計7回約4ヶ月のプログラムです。オンライン講座で森林・里山の現状や課題を学び、里山の自然の可能性や維持管理・保全の方法、自然資源を活かした価値創出（食や香り）をフィールドで体験・実践していきます。その後、自身のアクションを形にしていく「Myプロジェクト企画書」を作成していき、第7回（報告会）でプレゼン発表をしていただきます。

Myプロジェクト作成は講座スタッフがサポートしていきますので、生物多様性やサステナビリティの企画作りが初めての方でも、ぜひご参加ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/102542/table/15_1_3b67fc1d0ee5c9664842aba1b2bdf2aa.jpg?v=202604151151 ]

■ 「熊野（ゆや）の清水」フィールドの紹介 -名水100選に選ばれた里山で 生物多様性保全と自然の恵みの価値創出へ-

持続可能な里地・里山のために、千葉県 中房総地区で森林整備・間伐に取り組む一般社団法人もりびとのフィールド（千葉県長南町）が今回の舞台です。 名水百選に選ばれた「熊野の清水」、絶滅危惧種が生息する湿原、梅林や竹林、雑木林が広がっています。

現在、この場所では多数の絶滅危惧種が残る湿原の保全や、放置された里山を管理し、人と自然が共生する里山の循環を現代に取り戻す挑戦が続いています。単なる環境保全に留まらず、五感で季節の移ろいを感じながら、地域の課題をあなたの力で新しい社会価値へと変換していく、実践的な関わりが求められています。

■ フィールドプログラムのご紹介

里山の現状と魅力を感じられるプログラムをご用意しております。

※内容は変更の可能性がございます。

■ 「里山ネイチャーポジティブ実践講座 in千葉県長南町」開催概要

■ オンライン説明会

- 開催日時：2026年5月13日（水）開講 ～2026年9月5日（土）修了 全7回（オンライン3回、フィールド3回、対面での最終報告会1回）- フィールドプログラム開催場所：熊野上コミュニティーセンター・熊野の清水公園 （〒297-0145 千葉県長生郡長南町佐坪2401）- フィールドプログラム集合：電車でお越しの場合 JR外房線 茂原駅 車でお越しの場合 熊野（ゆや）の清水公園駐車場※時間など詳細は申込者に別途ご案内いたします- 定員：- - 15～20名限定※最小催行人数：5名- 受講料：- - 全7回講座参加： 8.5万円(税抜) 【4/30まで早割】7万円(税抜)フィールドプログラム単発参加：2.5万円(税抜)/回※受講料には、座学・ガイド・ワークショップ費用、フィールドでのプログラム体験費用・昼食費、保険料、体験に必要な資材・材料費を含みます- 申込締め切り：- - 全講座参加：5月11日（月）正午- - フィールドプログラム単発参加：開催日の10日前

プログラム詳細や企画の背景などをお伝えする無料のオンライン説明会を開催します。些細な疑問や不明点を解消する質疑応答の時間を設ける予定です。

少しでもプログラムに関心があり、参加を検討している方はぜひご参加ください。

■ 過去のプログラムの参加者の声

- 開催日：2026年4月21日（火）19:00~20:00- 開催形式：Zoom ウェビナーお申し込みはこちら :https://260421phnomtoi.peatix.com

プノントイともりびとで実施したプログラムに参加いただいた方の声をまとめました。（一部抜粋）

■ 講座運営団体 概要

- ガイドの方とでないと入れないような山の中に入らせていただき、お話を伺うことができたのがとても貴重で、刺さる言葉もたくさんいただけました。 伐倒や薪割り体験もとても楽しかったです。- 散策、説明、食事、伐倒まで一連の体験ができたので満足でした。また、もりびとさんの里山への思い聞けたのもよかったです。- 自然荒廃の課題感や自然への畏敬を感じました。- スタッフ皆様の丁寧な対応と進行がとても心地良かったです。- 自然の素晴らしさに触れ、次世代を担う方たちにこの素晴らしさを伝えていきたい。- ここが帰る場、と思ってもらえるのが一つのゴールだなと思います。 企業勤めの立場から、企業を通して場を作るのはとても良いと思います。株式会社プノントイ

Phnom Toi（プノントイ）は、森林・里山資源の価値や魅力を高め、多くの人にその恵みを実感してもらえる商品・サービスを作り届けるブランドです。

設立：2021年 6月 29日 (2024年6月 法人化)

代表取締役社長：吉成 絵里香

所在地 ：東京都品川区西大井1-1-2 品川区西大井創業支援センター

事業内容 ：

（１）ライフスタイルブランド「Phnom Toi」の企画開発、製造、販売運営

（２）森林・里山の価値を高める新サービスの企画開発、運営

（３）法人向け環境経営支援サービス

（４）自然環境分野等の調査・コンサルティング

受賞歴：

2023年度 第13回ウーマンズビジネスグランプリ2024 in品川にて、立正大学経営学部賞・よい仕事おこし賞を受賞

2022年度 女性起業家応援プロジェクト「LED関西」（主催 大阪産業局 近畿経済産業局）にてファイナリストに選出され、8社よりサポーター賞授与

一般社団法人もりびと

一般社団法人もりびとは、持続可能な里地・里山のために、千葉県 中房総地区で森林整備・間伐に取り組んでいます。

本件に関するお問合せ先

株式会社プノントイ 広報担当

E-mail： contact@phnomtoi.com

Website：https://www.phnomtoi.com/forbusiness