共同カイテック、裏ノリ付タイルカーペットの展開色をリニューアル

共同カイテック株式会社

環境設備メーカーの共同カイテック株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：吉田 建、以下「当社」）は、OAフロア用裏ノリ付タイルカーペット「GA100NK」のカラーバリエーションをリニューアルしたことをお知らせいたします。

◆「GA100NK」について

「GA100NK」は、当社のOAフロア用に特別に開発された裏ノリ付タイルカーペットです。

粘着剤があらかじめカーペット裏面に塗布されていることでOAフロアがべたつくことがなく、配線メンテナンスなどが簡単になり、OAフロアの施工性・利便性を向上させます。

この度、様々な現場に合わせて選んでいただけるよう、常備在庫色及び受注生産色のカラーバリエーションをリニューアルいたしました。

＜製品特長＞

・粘着剤塗布が不要で、施工スピード向上や簡単な剥がしを実現

・OAフロア面に粘着剤が残らず、配線・メンテナンス作業が簡単

・環境貢献として、当社OAフロアのリユース回収が可能に

※別途条件あり

＜裏ノリ付タイルカーペット 製品ページ＞

https://www.ky-tec.co.jp/product/oa-finishing/tile-carpet.html

カラーバリエーション一覧

常備在庫色15色、受注生産色14色と豊富なカラーバリエーションをご用意しています。最小ロットがございますので、ご希望の際は弊社へ問い合わせください。

※画像の色は、お使いのモニター等機器類の設定により、実物と異なる色合いに見える場合があります。製品選定の際は現物サンプルをご用命ください。

＜常備在庫色（15色）＞

＜受注生産色（14色）＞

製品情報

＜一般情報＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78826/table/66_1_cba217eaa1a02ba990b99e9ad943fe89.jpg?v=202604151151 ]

＜仕様・性能＞

◆共同カイテックについて

当社は1950年11月に創立より75周年を迎える環境設備メーカーです。「人と社会に快適テクノロジー」をミッションに、持続可能な未来を目指して、以下の3事業を展開しています。

- バスダクト事業：大規模施設の電力供給を担うバスダクト。当社は現存するメーカーの中で最も長い歴史を有し、国内シェアNo.1（2025年9月時点 当社調べ）を維持しています。- フロアシステム事業：電力・情報ケーブルを床内に収納するシステム床。累計納入面積は2000万平方メートル に達し、これは東京ドーム（※1）約426個分に相当します。業界トップクラスのシェアを誇るメーカーとして、日本のオフィス環境の進化を支え続けています。- 緑化事業：建築物の断熱性向上や景観改善を目的としたグリーンインフラ。累計緑化施工面積は48万平方メートル を超え、これは東京ドーム（※1）約10個分に相当します。屋上緑化・壁面緑化の普及を推進し、潤いのある豊かな都市環境づくりに貢献しています。（※1）東京ドーム：約4.7ha

【会社概要】

社名 ：共同カイテック株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー

代表者：代表取締役社長 吉田 建（よしだ たてる）

設立 ：1950年11月20日

ホームページ：https://www.ky-tec.co.jp/