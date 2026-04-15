「HANZO」シリーズとクラウド型モバイルPOSレジ「POS＋ food」が連携開始

株式会社Goals

株式会社Goals（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐崎 傑）が飲食店向けに提供するクラウドサービス「HANZO」シリーズと、ポスタス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：本田 興一）が展開する飲食向けPOSレジ「POS＋ food（ポスタス フード）」は連携を開始しました。

HANZOシリーズは飲食店において手作業で行われていた売上の予測や食材の発注量の計算、売上に対する最適な必要人員数の算出の自動化など、店舗オペレーションと原価コントロールを経営・本部主導で行うことを可能にするクラウドサービスです。予測には売上金額・客数・メニューごとの売上数量を用いるため、HANZOシリーズでは売上データを集約するシステムとの連携が必要です。

今回の連携で「POS＋ food（ポスタス フード）」をご利用の場合は、HANZOシリーズとのシームレスな連携が可能となります。店舗で利用しているサービス同士が連携することで、情報の集約と、より発展的な利活用が可能になり、業務負担の軽減に繋がります。

■飲食向けPOSレジ「POS＋ food（ポスタス フード）」概要

「POS＋ food」は、飲食店向けに特化したクラウド型POSレジです。会計・注文・キッチン連携など飲食店特有のオペレーションに対応し、セルフレジ、モバイルオーダー、キャッシュレス決済、複数店舗管理など幅広い機能で店舗運営を支援します。導入から運用まで365日サポート体制も完備しています。

■HANZOシリーズ 概要

HANZOシリーズは、経営・本部主導で店舗オペレーションの最適化と原価コントロールを実現する経営プラットフォームを提供し、再現性のある持続可能な成長を支援します。

サービス詳細：https://hanzo.goals.co.jp/

HANZO 自動発注

天候に左右される売上増減や、直近の注文傾向なども加味した売上予測を店舗ごとにAIが行った上で、適切な食材の発注量を算出し自動で発注システムに連携します。発注時間短縮のほか、発注ミス・精度のばらつきによる食材不足（品切れ）や過剰在庫を防止し、心理的負担や食材ロス軽減に貢献します。

HANZO 発注AIアシスト

AIが行った需要予測から算出された予測消費量や納品スケジュールを、食材や備品の品目ごとに表示します。発注担当者は店舗にある現在の在庫を確認し、AIが算出したデータを考慮して発注数量を入力することで、適正な量の発注が可能になり、在庫の適正化に繋がります。

HANZO 原価分析

提供メニューごとに食材の理論使用量をデータ化した上で、販売数から算出される理論使用量と実際の使用量から店舗・食材別に食材原価の差異を可視化します。差異と課題箇所を明らかにすることで、原価改善に向けた方針策定を可能にします。



HANZO 人件費

AIが45日先までの売上予測をもとに、時間帯別の来客数予測や必要な人員数、労働時間目安を提案します。人員過不足がないシフトの作成に活用できる他、月次の売上計画も店長のスキルを問わず適切な算出を可能にします。

■ポスタス株式会社 会社概要

会社名：ポスタス株式会社

所在地：東京都中央区築地5-4-18 汐留イーストサイドビル2・3階

代表者：代表取締役社長 本田 興一

設立：2019年12月

事業内容：モバイルPOSサービスの提供、Fintechサービスの提供、HRtechサービスの提供

企業URL：https://www.postas.co.jp/

■株式会社Goals 会社概要

会社名：株式会社Goals

本社：東京都港区芝5-3-2 +SHIFT MITA3F

代表者：代表取締役社長 佐崎 傑

設立：2018年7月

事業内容：外食企業向け業務支援クラウドサービスの開発・販売・運用支援

企業URL：https://goals.co.jp/