グンゼ包装システム(株)、中東情勢の緊迫化に伴う製品価格改定および安定供給維持に向けた協力依頼のお知らせ

グンゼ株式会社

グンゼ株式会社の連結子会社であるグンゼ包装システム株式会社は、販売する製品について、2026年5月1日出荷分より価格改定を実施することを決定いたしました。あわせて、昨今の不安定な社会情勢下における製品の安定供給を維持するため、お得意先様へのご協力をお願い申し上げます。

価格改定の対象となる収縮ラベルを使用した製品

1. 価格改定の背景および理由

現在、中東情勢の緊迫化に起因する原材料価格の高騰および物流コストの上昇が続いております。原材料メーカーや物流各社による価格改定が相次ぐ中、グンゼ包装システム株式会社では徹底したコスト削減や生産効率化により価格維持に努めてまいりました。しかしながら、自助努力のみでは製品の安定供給を継続することが極めて困難な状況にいたっております。

つきましては、今後も製品を滞りなくお届けすることを最優先とし、誠に不本意ながら下記の通り価格改定を実施させていただきます。

2. 対象製品の価格改定幅および実施時期

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23550/table/774_1_c0049dac1fcd1c48a09c413eec7ca77e.jpg?v=202604151151 ]

3. 製品の安定供給維持に向けた「適正発注」へのご協力依頼

供給リソースが限られる中、すべてのお客様へ公平かつ滞りなく製品をお届けするため、以下の3点についてご理解をお願いいたします。

(1)早期お引き取りのお願い：物流の停滞を防ぎ、回転率を高めるため。

(2)必要最小限の発注のお願い：在庫の偏りを防ぎ、市場全体へ行き渡らせるため。

(3)納期・数量の調整への同意：需給バランスに基づき、柔軟な供給体制を維持するため。

4．グンゼ包装システム株式会社について

プラスチック製品の加工および販売を行うグンゼ株式会社100％出資の連結対象子会社。1973年富士グラビア株式会社として大阪市福島区に設立。1974年商号を「グンゼ包装システム株式会社」に変更し、現在に至る。現在、国内に4拠点、海外（中国）に1拠点を保有する。

ホームページ：https://www.gunze.co.jp/housou/index.html