主婦の友社、LINEで暮らしの悩みを解決する対話型サービス「暮らしのAI」を提供開始

株式会社主婦の友社主婦の友社「暮らしのAI」のサービスを開始

株式会社主婦の友社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：大宮敏靖）は、日常生活における悩みや疑問をLINEで気軽に相談できる対話型サービス「暮らしのAI」の提供を2026年4月15日より開始いたしました。 本サービスは、創業100年を超える当社の編集力をもとに開発されたものです。「これどうすれば？」という生活者のリアルな悩みに対し、信頼できる情報をもとに寄り添った回答を提供します。参照するデータは、主婦の友社が著作権を保有する、または利用の許諾を受けているコンテンツに限ります。

「暮らしのAI」ができること

■サービス概要

「暮らしのAI」は、LINE上で利用できる生活相談サービスです。 アプリのダウンロードは不要で、誰でも簡単に利用でき、24時間365日、いつでも無料で相談が可能です。

食事・健康・お金・暮らしの工夫・制度や手続きなど、日常生活に関わる幅広いテーマに対応し、ユーザーの状況に応じたアドバイスを提供します。

【暮らしのAI】概要説明

https://kurashinoai.shufunotomo.co.jp/

「暮らしのAI」のサービス５つのポイント

■サービスの特長

1. LINEで完結、誰でも簡単に利用可能

普段使い慣れたLINE上で利用できるため、特別な操作は不要。 AIが初めての方でも安心して利用できます。

2. 編集部監修による信頼性の高い情報

主婦の友社が長年培ってきた編集ノウハウをベースにした権利を保有する、または利用の許諾を受けているコンテンツから、信頼できる情報を提供。単なる検索ではなく、生活に役立つ形で情報を整理し提示します。

3. 24時間365日、いつでも相談可能

時間や場所を問わず、気になったその場で相談可能。 日常の小さな疑問から悩みまで、すぐに解決につなげます。

4. 匿名で安心して相談できる設計

個人情報に配慮した設計により、人に相談しづらい内容でも気軽に利用できます。

■開発背景

現代の生活者は、健康・お金・人間関係・制度など、さまざまな課題に直面しています。 一方で、情報はあふれているものの、「どれを信じればよいのか分からない」「誰に相談すればよいのか分からない」といった課題も増えています。

主婦の友社は、長年にわたり生活者に寄り添ったコンテンツを提供してきた出版社として、 “信頼できる情報をもとに、誰でも気軽に相談できる環境”の必要性を背景に、本サービスを開発しました。

「暮らしのAI」使い方ガイド「暮らしのAI」LINE登録

「暮らしのAI」LINE登録はこちらの二次元バーコードから

■AI活用の取り組み「校正校閲AI.com」について

主婦の友社では、「暮らしのAI」に加え、社内の編集業務における品質向上と効率化を目的としたAI活用にも取り組んでいます。

その一環として、編集者が日常的に活用できる校正・校閲支援ツール「校正校閲AI.com」を独自に開発しました。

これにより、長年培ってきた編集ノウハウをAIと融合させることで、コンテンツ品質のさらなる向上と業務効率化を実現しています。

また、本ツールは今後、出版社・メディア企業に向けたAIソリューションとしての提供も予定しており、編集業務全体の高度化に貢献してまいります。

■自治体・企業向け展開について

「暮らしのAI」は、生活者向けサービスに加え、自治体・企業それぞれの課題やニーズに応じて、カスタマイズしたAIとして導入いただくことが可能です。

・住民・顧客からの問い合わせ対応の自動化

・窓口業務の負担軽減

・24時間対応による機会損失の防止

さらに、自治体においては、生活相談・見守り・予防支援への活用、企業においては、カスタマーサポートや従業員支援としての導入拡大が可能です。

各自治体・企業の制度・サービス・FAQ等に合わせた専用設計により、現場に即した実用的な運用を実現します。

これにより、問い合わせ対応を大幅に削減し、サービス品質の向上に貢献します。

導入や詳細に関するご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

▼お問い合わせ先

https://kurashinoai.shufunotomo.co.jp/contact/

自治体・企業の「相談対応」をAIで効率化

■今後の展開

今後は、生活者一人ひとりに寄り添うAI基盤として、以下の取り組みを推進してまいります。

・画像×AIを活用した個別最適なアドバイス機能の強化

・生活データを活用した予防支援サービスの高度化

「暮らしのAI」は、単なる情報提供にとどまらず、日々の暮らしに寄り添いながら課題解決を支える“生活インフラ”として進化してまいります。

■サービス概要

サービス名：暮らしのAI

提供開始日：2026年4月15日

利用方法：LINEより利用

利用料金：無料（今後一部機能の有料化を予定）

■会社概要

会社名：株式会社主婦の友社

所在地：東京都品川区上大崎3丁目1番1号 目黒セントラルスクエア

代表者：代表取締役社長 大宮敏靖

事業内容：出版・メディア事業

■本サービスに関するお問い合わせ

株式会社主婦の友社「暮らしのAI」担当窓口

【お問い合わせフォーム】https://kurashinoai.shufunotomo.co.jp/contact/

■メディア関係者のお問い合わせ

【主婦の友社広報窓口】株式会社C-パブリッシング サービス広報宣伝部

pr@c-pub.co.jp