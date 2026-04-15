東京計器株式会社を引受先とする第三者割当増資を実施

株式会社ロジック・アンド・デザイン

株式会社ロジック・アンド・デザイン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤公明、以下「ロジック・アンド・デザイン」）は 、東京計器株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役 社長執行役員：安藤毅、以下「東京計器」）を引受先とする第三者割当増資を実施したことをお知らせいたします。

■出資の背景

ロジック・アンド・デザインは、独自の画像鮮明化アルゴリズムおよび復元高解像度化技術の開発を軸に、当該技術を実装した製品の製造・販売およびソリューション提供を行っております 。パートナーである東京計器は、国内初の計器メーカーとして、高度な計測・認識・制御の技術で社会インフラを支える精密機器メーカーです。現在、同社は防衛事業において近年新たな脅威となった無人機等の探知・識別を可能にする高度なAIカメラシステムの開発に注力されています。当社の技術と東京計器のシステムを融合することで、暗所、霧、逆光、解像度不足といった、従来の技術では困難であった過酷な環境下における識別能力を向上させる先進的なソリューションの開発を目指します。本出資を通じ、両社間における技術的課題に関する情報共有を促進し、社会の安全・安心に寄与する革新的な新製品開発を強力に推進してまいります 。

東京計器 開発中のAIカメラ 弊社の技術により鮮明化、復元高解像度化された画像

【東京計器について】

国内初の計器メーカーとして明治時代に創業し、現在は、民間・官公庁両方の事業で社会インフラを支えている企業です。計測・認識・制御の技術を基に、船舶港湾、産業機械、建設機械、上下水道、防衛、宇宙、鉄道などの安全安心に貢献する製品を提供しています。

本社所在地：〒144-8551 東京都大田区羽田空港1-1-4 HANEDA INNOVATION CITY ゾーンB

ウェブサイト：https://www.tokyokeiki.jp/

【ロジック・アンド・デザインについて】

画像鮮明化アルゴリズム及び復元高解像度化技術開発をおこない、医療機器、防犯・警備・防災・ドラレコ・車載カメラ、検査、ドローン向け等にハード機器、ソフトウェア並びにライセンス販売を行っております。

本社所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷3-2-1 フロントプレイス四谷５階

ウェブサイト：https://www.lad.co.jp/

【本件についてのお問い合わせ先】

株式会社ロジック・アンド・デザイン 経営戦略室

TEL：03-4500-7755 FAX：03-5925-8374

MAIL：info@ladi.jp