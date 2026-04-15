【社名変更およびグループ会社合併のお知らせ】

マスターピース・グループ株式会社

マスターピース・グループ株式会社（本社：東京都港区西麻布、代表取締役社長：中島樹里、以下「マスターピースG」）は、AI駆動のインテリジェントサービスへの事業転換を目的として、2026年7月1日付でSNSリスクマネジメント事業を展開する子会社、株式会社リリーフサイン（本社：東京都港区西麻布、代表取締役社長：中島樹里、以下「リリーフサイン」）を吸収合併し、社名を「株式会社クラッド（Clad Co., Ltd.）」に変更することを決定いたしました。

■新コーポレートロゴ

合併の背景と今後の事業の方向性

マスターピースGは、2001年の創業以来、中国、香港、タイ、フィリピン、ミャンマーをはじめとするアジア各国でBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）サービスを展開し、企業の経営課題解決を支援してまいりました。近年では、AIの活用を積極的に進め、コールセンターのコスト削減や品質向上を実現する「AIと人が融合したBPO」を推進しております。一方、リリーフサインは、2000年より、国内企業を対象に、SNS監視や炎上対策等のリスクマネジメント領域に特化し、延べ1,500社以上の企業ブランドの保護に携わってまいりました。

アジア太平洋地域のBPO市場は、企業のデジタルトランスフォーメーション推進とコスト最適化ニーズを背景に、今後も高い成長が見込まれております。また、日本国内においては、SNSを起点とした炎上、情報漏えい、フェイクニュース等のリスクが顕在化する中、企業のレピュテーション保護とコンプライアンス遵守の観点から、SNSリスク管理・デジタルリスク対策への投資が拡大しております。

当社グループにおきましては、拡大を続けるBPO市場およびSNSリスク管理市場を背景に、アジア各国で展開するグローバルBPO事業と、日本の大手企業を中心に提供してきたSNSリスク管理事業を統合することにより、企業の経営課題とデジタルリスクに包括的に対応しうる体制の構築を進めてまいります。

初年度は、GoogleやAmazon等のグローバル企業から、タイミーやオイシックス等の成長企業までを既存顧客として有する強みを活かし、事業のスケールに耐えうる「AIボイスボット」と「炎上キラー」（炎上の可能性の高い投稿を予知し、対応方法を速やかにご助言）をパッケージとして提供してまいります。

新社名「Clad」に込めた想い

日本の伝統芸能である歌舞伎や能の舞台における「黒子」は、英語では“KUROKO”と表現されることもありますが、正式には“Black-clad stagehand”、すなわち黒装束の舞台補助要員とされています。当社は、この表現の中の“clad”という語に着目しました。従来掲げてきた「黒子で経営合理化」というビジョンを継承しつつ、「AI×BPO＋炎上予知」という新たな舞台を支える重要な役割を担っていく意思を込めた名称であると位置づけております。

また、タグラインとして、「AI driven BPO for growth and safety」を掲げてまいります。「BPOをAIで高度化する」「人×AIで事業成長と品質を保証する」というキーメッセージを反映させることで、従来のBPOの枠を超え、AIと人の力を融合したサービスを通じて企業の成長と安全を支える存在でありたいという当社の意思を表現しております。

アジア太平洋地域をカバーしつつ、人とAIのハイブリッドにより業務設計まで踏み込むことができる体制は、グローバルBPO市場においても高い差別化要素になると認識しております。今回の合併及び社名変更を機に、いわゆる安価なBPOから脱却し、少数精鋭で高収益なテックドリブンの現場を志向する組織文化の醸成を進めていく所存です。

■現社名と新社名（子会社の社名変更含む）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85482/table/11_1_8bfc979955ad7736bc16c3ab2612664d.jpg?v=202604151151 ]

■合併・社名変更日

2026年7月1日

■お問合せ先

マスターピース・グループ株式会社 総務部：天笠

住所：東京都港区西麻布1-8-12 MPG西麻布ビル

電話：03-6635-0067

e-mail：info@m-piece.com