【博報堂BIZ GARAGE主催】 AI時代の買物予測　～AIに求める「38の役割」から紐解く、変化の兆し～

株式会社博報堂

博報堂が運営するビジネスポータル「BIZ GARAGE」は、フルファネルマーケティングを実践するソリューションや事例など、さまざまな情報をお届けしています。また最新トピックスや企業にとって興味関心の高いテーマを専門家や実務リーダーが詳しく解説するウェビナーやイベントのお知らせも多数掲載し、「博報堂BIZ GARAGEウェビナー」を無料開催しています。

今回のテーマは「AI時代の買物予測～AIに求める「38の役割」から紐解く、変化の兆し～」。

博報堂のシンクタンクである博報堂買物研究所はこれからの生活者の買物潮流を予測・提言する「買物フォーキャスト2025」として、AIエージェントと共に進化する新しい購買行動モデル「DREAM」を発表いたしました。

本セミナーでは、「DREAM」の起点であり、最も大きな変化が起きている「D（Dialogue＝対話）」にフォーカス。

約1万件のSNS分析から特定した、生活者が買物においてAIに求める「38の役割」を公開します。さらに、AIをいち早く取り入れている「先端層」へのデプスインタビューを通じ、対話の裏に潜むインサイトから、近い将来に訪れる「変化の兆し」を紐解きます。

AIが買物の意思決定に深く入り込もうとしている今、AIを検索ツールの代替とみなしていると機会損失のリスクがあります。AIと生活者の関わり方をいち早く捉えて、次の一手を検討するキッカケをご紹介します。

■ イベント概要

タイトル：AI時代の買物予測 ～AIに求める「38の役割」から紐解く、変化の兆し～

主催：博報堂BIZ GARAGE

日時：１.2026年4月23日(木)15:00~16:00

２.2026年5月21日(木)15:00~16:00

※両日とも同内容

※ライブ配信の申込者の方のみ見逃し配信あり

形態：オンラインイベント(Zoomライブ配信)

料金：無料

参加方法：事前登録制

詳細・応募：https://www.bizgarage.jp/seminar/20260423?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260406&utm_content=seminar/20260423(https://www.bizgarage.jp/seminar/20260423?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260406&utm_content=seminar/20260423)

イベント概要＆お申し込み :https://www.bizgarage.jp/seminar/20260423?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260406&utm_content=seminar/20260423

■ 応募締め切り

１.2026年4月20日(月)15:00

２.2026年5月18日(月)15:00

後日、ご登録いただいたメールアドレスに詳細を送付します。

※セキュリティの設定や、動作環境によってはご視聴いただけない場合がございます。

※お申込み多数により、抽選とさせていただく場合がございます。

■ プログラム ※本プログラム内容は変更となる場合がございます。

1. 最新の生成AI市況と新購買行動モデル「DREAM」紹介

2. 先端層からみるAI活用インサイト

3. 生成AI時代におけるカテゴリー攻略のヒント（食品・アパレル）

4. 買物研×SEEDERのソリューション紹介

■ 登壇者

伊沢 勇作 氏

SEEDER株式会社 AIインベーション事業本部 本部長

大手総合印刷会社に新卒入社後、SEEDER株式会社にてJVによる新規事業立ち上げ支援におけるM&A仲介、PMI計画策定、市場調査、生活者インタビュー、新規事業の企画立案、実証実験プロジェクトの推進など、新規事業開発に関わる幅広い業務に従事。

坂井 奈穂子 氏

SEEDER株式会社 ストラテジック事業本部 ストラテジックプランナー

大手調査会社にて、定性調査・定量調査の実務を経験。その後、ホテルチェーン、ショッピングモール、化粧品会社、スタートアップ支援など、異なる4つの領域で、0→1および1→100の事業フェーズに携わる。現在はSEEDERにて、商品開発に関するコンサルティング業務に従事。

飯島 拓海

株式会社博報堂 博報堂買物研究所

2022年博報堂入社。「令和の買物欲」「AIエージェントと暮らす時代の新購買行動モデルDREAM」「物価高騰と節約意識」など幅広いテーマの研究結果を発信中。著書に「売れている会社に共通するこれ買いたい！ をつくる20の技術」。

生島 岳

株式会社博報堂 博報堂買物研究所

2023年に博報堂入社。前職における食品や飲料のリテール営業、ブランドのマーケティングの実務経験など多岐にわたる経験を活かしながら、現職ではショッパーインサイト研究とトレードマーケティング領域のソリューション開発に従事。

■ 博報堂買物研究所について

2003年設立。「買物」を軸として20年に渡り、ショッパーマーケティング領域における研究開発・情報発信・ソリューションを提供しています。『企業の「売る」を「買う」から考える』をフィロソフィーに、買物現場の真実に着目し、新しい買物を生み出すソリューションを提案・実行する実践的研究所。HPに「買物欲」「物価高騰」「Z世代×ニューコマース」など、研究内容を掲載中です。

HP：https://www.hakuhodo.co.jp/kaimonoken/

■ BIZ GARAGEについて

株式会社博報堂では、クライアントのフルファネルマーケティングを実践する各種ソリューション情報やお役立ち情報を掲載するビジネスポータル「BIZ GARAGE」を運営しています。

クライアントの商品・サービスの認知・興味を促進させる広告・販促領域だけでなく、購入・リピートといった生活者の顧客化からファン化までをフルファネルでサポートするために、「セールス領域」「EC領域」「OMO領域」等の関連する実践的なソリューション情報を発信中です。

HP：https://www.bizgarage.jp/

【ウェビナーに関するお問い合わせ】

BIZ GARAGE 運営事務局：info.bizgarage@hakuhodo.co.jp