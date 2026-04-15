自治体・公共Week 2026「スマートシティ推進EXPO」に出展

ルミーズ株式会社

ルミーズ株式会社（本社：長野県小諸市 以下「ルミーズ」）は、2026年5月13日（水）～5月15日（金）まで東京ビッグサイトで開催される、自治体・公共Week 2026「スマートシティ推進EXPO」に出展いたします。本展は、スマートシティの実現を目指す自治体・公共機関向けの最新ソリューションが一堂に会する展示会です。ルミーズブース（西1ホール 小間番号：G6-1）では、公共交通機関向けタッチ決済乗車システムの「aegise2.0 Transit Gateway」や、鉄道・バスなどのキャッシュレス自動券売機ソリューション、ライドシェアアプリと簡単に連携できるオンライン決済サービス、自治体DXを支援するキャッシュレス決済サービスなど、キャッシュレスの力で地域課題を解決するさまざまな決済ソリューションを展示します。

ルミーズブース（イメージ）

■スマートシティ推進EXPOについて

名称：第6回スマートシティ推進EXPO（自治体・公共Week 2026）

主催：RX Japan株式会社

会期：2026年5月13日（水）～5月15日（金）

開場時間：10：00～17：00

会場：東京ビッグサイト 西展示棟 西1～2ホール（東京都江東区有明3-11-1）

公式サイトURL：https://www.publicweek.jp/ja-jp.html

ルミーズブース：西1ホール 小間番号：G6-1

入場料：無料（事前登録制）

事前登録（ルミーズ専用）：https://www.publicweek.jp/ja-jp/register.html?code=1614882597517868-GOJ

■出展予定内容

1．公共交通向けタッチ決済乗車ソリューション

クレジットカード等のタッチ決済による乗降デモを実施。車載端末「VP7200」によるスムーズな決済フローを体験いただけます。

2．キャッシュレス・チケッティング（自動券売機×salo-02）

鉄道・バスなど、駅での無人発券を想定した自動券売機と組込型決済端末「salo-02」の連携デモを展示。発券業務の完全キャッシュレス化による省人化と利便性向上を提案します。

3．次世代モビリティ・ライドシェア連携

地域住民の足を支える公共ライドシェアアプリとの決済連携事例を紹介。複雑な割引適用や予約決済を統合し、交通空白地の解消を支援します。

4．自治体DXソリューション

行政窓口における手数料支払いのキャッシュレス事例や、自治体施設向けの最適な決済環境を提案します。現地決済型ふるさと納税サービスと「salo-01」の連携事例をデモで実演します。

ルミーズブースでは、自治体・公共機関の課題解決を支援する決済ソリューションを中心に、導入事例やデモンストレーションを交えながらご紹介いたします。交通課題、人手不足、観光振興、まちづくり、行政DXなど、さまざまな課題を決済面から支援するソリューションをご覧いただける絶好の機会となっておりますので、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。また、イノベーションパートナーとして、ルミーズとともに地域課題の解決や地域経済の活性化に取り組む事業者様を募集しています。会期中は専門スタッフによる個別相談も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

※自治体・公共Week 2026「スマートシティ推進EXPO」は、主催者の判断によりやむを得ず中止や延期になる可能性がございます。開催可否については公式サイト（URL：https://www.publicweek.jp/ja-jp.html）をご確認の上ご来場ください。

本リリースの詳しい内容につきましては以下URLをご覧ください。

https://www.remise.co.jp/press/20260415.html

「ルミーズ」は、ルミーズ株式会社の登録商標です。また、記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。