東京計器　ロジック・アンド・デザインへ出資

東京計器株式会社

東京計器株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役 社長執行役員 安藤毅、以下「東京計器」）は、第三者割当増資により、株式会社ロジック・アンド・デザイン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 佐藤公明、以下「ロジック・アンド・デザイン」）への出資を行いましたことをお知らせします。

出資の背景

ロジック・アンド・デザインは、画像鮮明化アルゴリズムおよび復元高解像度化技術開発を行うとともに、当該技術を利用した製品の製造・販売およびソリューション提供などを行っております。

東京計器は、防衛事業において近年新たな脅威となった無人機への対処製品の開発に注力しており、その一環として、無人機を探知・識別するAIカメラの開発に取り組んでいます。ロジック・アンド・デザインの画像鮮明化技術および復元高解像度化技術との融合により、暗所、霧、逆光、解像度不足などの環境下における探知・識別能力の向上を目指しております。

本出資を通じて両社間における技術的課題に関する情報共有を促進し、防衛事業の新製品開発を、より一層推進してまいります。

東京計器 開発中のAIカメラ + ロジック・アンド・デザインの技術により鮮明化、復元高解像度化された画像

東京計器について

国内初の計器メーカーとして明治時代に創業し、現在は、民間・官公庁両方の事業で社会インフラを支えている企業です。計測・認識・制御の技術を基に、船舶港湾、産業機械、建設機械、上下水道、

防衛、宇宙、鉄道などの安全安心に貢献する製品を提供しています。

ウェブサイト： https://www.tokyokeiki.jp/

ロジック・アンド・デザインについて

画像鮮明化アルゴリズム及び復元高解像度化技術開発をおこない、医療機器（ハード・ソフトウエア）、防犯・警察・防災・ドライブレコーダー・車載カメラ、検査、ドローン向け等にハード機器、ソフトウェア並びにライセンス販売を行っております。

ウェブサイト：https://www.lad.co.jp/

お問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115843/table/21_1_0108c2dfcb782be9984d1b6c8bb18c26.jpg?v=202604151151 ]