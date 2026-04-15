【キョウエイアド】長野オフィスを長野駅前に移転、リニューアルオープン！

株式会社キョウエイアドインターナショナル

全国でエリアマーケティング事業を展開する株式会社キョウエイアドインターナショナル（本社：東京都千代田区 代表取締役：廣瀬 勝巳 以下「キョウエイアド」）は、2026年4月15日（水）、長野駅前に新オフィスを移転オープンし、営業を開始いたしました。

本移転に伴い、グループ会社である国際ピーアール株式会社（本社：長野県伊那市 代表取締役：武田 利彦 以下「国際ピーアール」）との共同事務所として運営し、両社の連携を深めることで、より地域に根差した取り組みを推進してまいります。

新しい長野オフィスが入るウッドプレイス長野長野オフィス エントランス

グループ連携による「地域密着型マーケティング」の進化

今回の移転は、地域企業とのつながりをこれまで以上に強固にし、市場拡大を目指すことを目的としています。 キョウエイアドが持つ全国展開のネットワークおよび交通広告のノウハウと、かねてより長野エリアを拠点に事業を展開してきた国際ピーアールの専門性を融合。生活者の日常の動線に溶け込む交通広告やOOH（屋外広告）を通じ、広告主である企業様には「精度の高いエリア戦略」を、地域住民の皆様には「暮らしを彩る有益な情報」を届けます。

さらに、広告事業を通じて地域の交通事業者に適正な収益を還元し、地域の大切な足である交通インフラの維持・発展を支援することで、広告主・生活者・交通事業者のすべてにメリットをもたらす、持続可能な「三方良し」の地域活性化を目指します。

新オフィスのコンセプトは「柔軟な連携」と「環境への配慮」

新事務所は「明るい木目を使って企業イメージを柔らかく・スタイリッシュに。2社の柔軟で緩やかな連携が促されるオフィス」をテーマにデザインされました。

- 環境配慮型什器の採用：自然豊かな長野エリアの雰囲気に合わせ、地球環境に優しいラバーウッド（ゴムの木）を使用した什器を採用しました。- 心身に配慮した空間設計：木材の持つあたたかみは、集中力の向上や疲労軽減といった心理的効果も期待されており、社員がより柔軟な発想でクライアント様への提案を生み出せる環境を整えています。

信州の新たな可能性を共に創る

長野県は、善光寺やウィンタースポーツ拠点、歴史ある温泉地など、世界中から観光客が集まる魅力溢れる地域です。 私たちは「地域貢献」という軸をぶらすことなく、地元の事業者様とのコミュニケーションを大切にしてまいります。東京から新幹線で約1時間半という利便性と、地方ならではの緩やかさが共存するこの地で、全国展開するキョウエイアドだからこそできる「新たな可能性」を、地域の皆様と共に形にしていきたいと考えています。

共に長野を盛り上げるパートナー・メンバーを募集

長野オフィスでは、事業拡大に伴い、地域を活性化させる新たな力を募集しています。

- 協業パートナーの募集：広告販売や設置においてご協力いただけるパートナー企業様を広く募っております。- 広告企画営業職の採用：目に見える広告媒体を通じて、長野の街を元気にしたいという想いを持ったメンバーを募集しています。地域企業の課題解決に併走し、共に成長できる環境を用意しております。

ご興味がある方は、リリース下部の＜お問い合わせ先＞より、お気軽にご連絡ください。

地域と社会を「広告」で彩り、つなぐ

キョウエイアドは現在、全国各地で拠点の高機能化と地域密着体制の強化を推進しています。今回の長野オフィス移転は、その戦略における重要な一歩です。 私たちは単に広告枠を提供するだけでなく、生活者の動線を深く理解したエリアマーケティングを通じて、人と企業、そして地域社会を最適なかたちで結びつける「コミュニケーションの架け橋」となることを目指します。今後も各地域の特性に応じた支援体制を構築し、日本全国の地域経済活性化に寄与してまいります。

＜長野オフィス 概要＞

住 所：〒380-0824 長野県長野市大字南長野南石堂町1282-16 ウッドプレイス長野 2階

電 話：026-224-7150

アクセス：JR・長野電鉄「長野駅」より徒歩約5分

ウッドプレイス長野 エントランスウッドプレイス長野 1階共用スペース

＜お問い合わせ先＞

当オフィスについてのお問い合わせは、下記までお気軽にご連絡ください。

担当者より個別にご対応いたします。

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株式会社キョウエイアドインターナショナル

お問い合わせフォーム

＞＞ https://kyoeiad.co.jp/contact/

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■株式会社キョウエイアドインターナショナル 会社概要

住所 ：東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル17階

設立 ：1963年5月

代表者 ：代表取締役 廣瀬 勝巳

資本金 ：5,000万

事業内容 ：広告全般、デジタルサイネージ、エリアマーケティング、WEB

URL：https://www.kyoeiad.co.jp/