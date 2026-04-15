MAXWINからトヨタやレクサス車の純正ディスプレイオーディオPlusに対応したDVDプレーヤー『DA-DVD03』が登場！

昌騰有限会社

カー用品ブランドMAXWIN（運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市）は、純正ディスプレイオーディオのUSBポートに接続するだけでDVDを再生することができる『DA-DVD03』の発売を開始いたします。縦置きにも対応しているためコンソールボックスに収納することが可能です。さらに設置後もDVDディスクの出し入れが簡単なスロットイン式で、続きから再生するレジューム機能に対応したDVDプレーヤーです。

販売ショップ

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWKZ6RLX

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/ukachi/da-dvd01/

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/da-dvd01.html

MAXWIN DA-DVD03 製品特徴

車内でDVDが視聴できる

ディスプレイオーディオPlus搭載車にUSB接続するだけで、複雑な設定の必要はなくDVDの再生ができるようになります。Wi-Fi環境がなくても使用可能です。

車載専用設計

本体は振動に強く、縦置き・横置きどちらにも対応。USB接続ケーブルは約55cmの長さがあり設置場所に困りません。車種によってはコンソールボックス内にも設置できます。ディスクを出し入れしやすいスロットインタイプ採用。

簡単接続

本体を車両の通信用USBポートに接続するだけ！複雑な設定は必要ありません。

操作もラクラク

画面タッチまたはステアリングスイッチで操作可能です。

レジューム対応

再生中にエンジンを停止しても、再始動すると続きから再生するレジューム機能に対応。

製品仕様

一部トヨタ/レクサス ディスプレイオーディオPlus搭載車対応

本体サイズ：155×162×37mm

対応コネクタ：USB Type-A、USB Type-C

対応車種：一部トヨタ/レクサス ディスプレイオーディオPlus搭載車

動作電圧：DC 5V 1A

動作温度範囲：-10～70°

保管温度範囲：-20～80°

DA-DVD03 本体 ／ 出典：MAXWIN製品ページ