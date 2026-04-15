『大正大学×ブルックリン商工会議所 ポップアップストア』を開催

学校法人 大正大学「大正大学×ブルックリン商工会議所ポップアップストア」チラシ

大正大学（学長：神達知純、所在地：東京都豊島区）は、ブルックリン商工会議所との連携により、2026年4月25日（土）から2026年7月12日（日）の期間、「大正大学×ブルックリン商工会議所ポップアップストア」を巣鴨にて開催します。大正大学は、2025年にニューヨーク・ブルックリンにサテライトキャンパスを設置しており、国際交流や教育プログラムの拡充を進めています。

本プロジェクトは、地域支援やスモールビジネス支援、国際交流、教育プログラム創出を目的として実施するもので、学生が企画立案、店舗運営、販売活動まで主体的に関わるPBL（課題解決型学習）としても位置付けています。

店舗では、ブルックリン発のブランド「Brooklyn Made」をはじめ、今回のポップストアのために、ブルックリンを拠点とするメーカーが特別に開発した限定商品も店頭に並びます。

オープン前日の4月24日（金）には、ブルックリン商工会議所関係者や「Brooklyn Made」のデザイナーを招いたオープニングレセプションを開催し、関係者との交流やプロジェクトの取り組み、今後の展望について紹介します。

【本件のポイント】

1. ブルックリン商工会議所との連携により、2026年4月25日（土）から2026年7月12日（日）の期間、「大正大学×ブルックリン商工会議所ポップアップストア」を巣鴨にて開催します。

2. 学生が企画立案、店舗運営、販売活動まで主体的に関わるPBL（課題解決型学習）としても位置付けています。

3. オープン前日の4月24日（金）には、ブルックリン商工会議所関係者や「Brooklyn Made」のデザイナーを招いたオープニングレセプションを開催し、関係者との交流やプロジェクトの取り組み、今後の展望について紹介します。

■「大正大学×ブルックリン商工会議所 ポップアップストア」

実施期間：2026年4月25日（土）～2026年7月12日（日）

営 業 日：木曜日、金曜日、土曜日、日曜日・祝日

営業時間：11時から19時まで

住 所： 東京都豊島区巣鴨3-27－6 TK 巣鴨ビル1階・2階

◆大正大学

大正大学は、設立四宗派の天台宗・真言宗豊山派・真言宗智山派・浄土宗および時宗が協働して運営する大学です。その協働の精神を支えているのが、大正15（1926）年の創立時に掲げた「智慧と慈悲の実践」という建学の理念です。「智慧と慈悲の実践」は仏教における菩薩の生き方を表したもので、菩薩とは「自らの修行の完成と衆生の救済を志す人」を意味します。本学では、このような理念の下に〈慈悲・自灯明・中道・共生〉という仏教精神に根ざした教育ビジョン「4つの人となる」を掲げています。これまでの歩みを礎に、2026年の創立100周年を「第二の開学」ととらえ、さらなる教育研究活動を展開しています。

公式ウェブサイト：https://www.tais.ac.jp/