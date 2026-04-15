4月23日開催｜「売れるはず」を「確実に売る」へ Sonyカメラを題材に“売れない理由”を解剖する実践トークイベント「RAW Talk #7」

ドローイングアンドマニュアル株式会社⚫︎対象・こんな課題を持つ方へ

- 機能は優れているのに、競合に選ばれない

- ユーザーの声を反映しているのに、使われない

- ライト層には売れるが、本来のターゲットに届かない

こうした課題を持つ、マーケティング・商品企画・プロモーション担当者向けの実践型トークイベントです。

⚫︎イベント概要

電化製品や精密機器など、機能が複雑になるほど「正しく伝えること」は難しくなります。

その結果、「いい商品なのに売れない」という状況に直面している企業も少なくありません。

本イベントでは、Sonyのカメラを題材に実際に企画を組み立てながら、

（1）売れない原因を構造的に分解する思考法

（2）商品の“本質的な魅力”を再定義する方法

（3）ターゲットに届くアウトプットへ変換するプロセス

を、ライブでお見せします。

⚫︎申込リンク

Peatix にてお申し込み受付中（無料開催）：

https://rawtalk7.peatix.com

⚫︎今回のテーマ：Sonyのシネマカメラ

題材は、Sonyのプロフェッショナル向けカメラ

「BURANO（CineAlta）」と「FX6（Cinema Line）」。

高い性能を備えた“売れるはずの商材”を、実際に「売れる状態」にするには何が必要か。

開発に携わったSonyエンジニアとともに、商品の本質的な価値を掘り下げながら、ターゲットに届く企画をその場で構築します。

BURANO（CineAltaカメラ）

ソニーの最高峰シネマカメラ「CineAlta」の画質を継承しつつ、高い機動性を実現。少人数での高品位な映像制作を可能にする、新しいコンセプトのシネマカメラ。

FX6（Cinema Line カメラ）

デジタル一眼カメラαの俊敏性と、シネマの表現力を融合。コンパクトなボディに圧倒的な機動力を備え、あらゆる現場を映画に変えるデジタルシネマカメラ。

⚫︎CHALLENGE「便利機能」を“欲しくなる理由”へ変換できるか

両機に搭載されている「電子式可変NDフィルター」は、現場では露出調整のための“便利な機能”として使われています。

本イベントでは、この機能を単なる効率化に留めず、

「それがあるから欲しい」と思わせる価値へ昇華させる戦略を、その場で構築します。

⚫︎Guest Speaker

島田 充啓（しまだ みつひろ）/ソニー株式会社 ニューコンテンツクリエーション事業部所属

1991年ソニー（株）に入社。勤続35年。メカ設計者としてハンディカムの開発設計を8年間、その後マーケティング担当者として海外販社（UK）、海外マーケティング拠点（シンガポール）に出向。帰国後は、カメラ事業部に戻り企画、CSマーケティングなどに従事。現在は後進育成のための社内研修を企画＆運営中。

山中 恒輝（やまなか こうき）/ソニー株式会社 ソフトウェアエンジニア

シネマカメラの露出制御デバイス（絞り、シャッター、Gain（ISO感度）、NDフィルター）のソフトウェア設計業務を担当。主に電子可変NDの制御を担当。

中谷公祐（なかや こうすけ）/ DRAWING AND MANUAL プランナー

北海道白老町出身。CM制作会社を経て、2017年DRAWING AND MANUALに参加。2025年より拠点を地元白老町に移し、リモートワーカーとしてクリエイティブに向き合っている。「グッとくる」ものを企画し、プロデュースするのが得意。



石井壮太郎（いしい そうたろう）/ DRAWING AND MANUAL 映像作家

横浜、ロンドン、広島育ち。NEW YORK FILM ACADEMYへ留学、慶應義塾大学卒。映像制作会社を経てDRAWING AND MANUALに参加。WEB CMやショート・ドキュメンタリー、MVを制作。主なクライアントにメルセデスベンツ、LEXUS、Ｊリーグ、Sony、Francfranc、Amazon、beatsなど。MVを手がけた主なアーティストは、ヒグチアイ、NABOWA、Helsinki Lambda Club、SASUKEなど。日英バイリンガル。

＜トークイベント概要＞

日時｜2026/4/23 （木） 18:30-20:30（18:10受付開始）

参加費｜無料・チケット制（定員30名）

申し込みリンク｜https://rawtalk06.peatix.com

場所｜HOME/WORK VILLAGE / 201 MIDORI.so ラウンジ／キッチン

東京都世田谷区池尻2丁目4-5

参加対象｜マーケティング担当、販促担当の方、ブランド戦略担当の方

主催｜ドローイングアンドマニュアル株式会社

＜RAW Talk / ロートーク＞

【RAW】 … 生(なま)の、未加工の、編集をしていないもの。映像業界では、未加工のデータをRAWデータと呼びます。DRAWING AND MANUALではクリエイティブが生まれるその前の考え方・きっかけ・出会いのような、生のトークを定期的に開催します。

Instagram

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過去のRAW Talk：

#1 - https://rawtalk01.peatix.com

https://www5.targma.jp/js/2025/07/30/post19197/

https://www5.targma.jp/js/2025/07/31/post19227/

#2 - https://rawtalk02.peatix.com

#3 - https://rawtalk03.peatix.com

#4 - https://rawtalk04.peatix.com

#5 - https://rawtalk05.peatix.com

#6 - https://rawtalk06.peatix.com(https://rawtalk06.peatix.com)

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ドローイングアンドマニュアル株式会社について

DRAWING AND MANUAL ARTS = 図画工作を活動の理念とするクリエイティブカンパニーです。

映像とデザインを分け隔てなく融合し、広告、ミュージックビデオ、ブランド映像、テレビ番組など、様々なクリエイティブに携わっています。所属する映像ディレクター、アニメーター、デザイナー、プランナー、脚本家、プロデューサーたちが、自分たちの好きなことを持ち寄り、インディペンデント映画、アート作品、インスタレーションなどを縦横無尽に自由に無尽に制作しています。そのような活動で培ったノウハウを活かして、地域貢献活動や、子どもたちへのワークショップなど、クリエイティブを通じた未来への種まきにも力を入れています。

合言葉は”Good Vibration.”

代表取締役会長：菱川 勢一

代表取締役社長：唐津 宏治

設立 ：1997年5月26日

事業概要 ：ブランドデザイン・映像制作・TV番組企画制作・広告企画制作・グラフィック

デザイン・Web制作・プロモーション企画

WEB ：https://drawingandmanual.studio

プランニングユニット「kuwaku（クワク）」: https://www.kuwaku.jp

スポーツ映像制作ユニット1000Q：https://www.1000q.jp

住所：〒154-0001 東京都世田谷区池尻2-4-5 HOME/WORK VILLAGE 203

TEL：03-5707-7225

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本件に関するお問い合わせ

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