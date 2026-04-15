ZOGANKINシリーズ待望の新商品「ZOGANKIN KASSA」登場！流して、上げて、変わる。次世代カッサを提案。2026年5月1日よりECサイト先行予約開始。BWJ東京にて体験会開催。

クルールラボ株式会社

美容・健康機器の開発製造販売を手掛けるクルールラボ株式会社（代表取締役社長：中垣浩二、所在地：東京都中央区）は、ZOGANKINブランドより待望の新商品「ZOGANKIN KASSA」を発売いたします。2026年5月1日よりECにて先行予約を開始。

EMS×EP×温熱を搭載したカッサ型美容機器

本製品は、「EMS（電気刺激）」「EP（エレクトロポレーション）」「温熱」の3つの機能を組み合わせたカッサ型美容機器です。フェイスからボディまで幅広い部位に使用でき、日々のセルフケアをサポートします。

EMS機能は、電気刺激により肌表面をタッピングするような体感をもたらし、心地よい使用感を実現します。複数のプログラムを搭載し、使用シーンに応じたケアが可能です。

EP（エレクトロポレーション）機能は、電気の力を活用し、化粧品とあわせて使用することで角質層までの浸透をサポートします。毎日のスキンケアに取り入れることで、より丁寧なケア習慣を提案します。

温熱機能は、肌をやさしく温めることでリラックス感のあるケアタイムを演出します。お手入れ時の心地よさを高め、継続しやすい使用体験を提供します。

また、カッサ形状は顔まわりやボディのラインに沿って使いやすい設計となっており、日常のケアに取り入れやすい仕様です。

本製品は、日々のセルフケアに寄り添い、健やかな肌環境を保つためのケアをサポートします。

EMS×EPEMSとEPが交互に出力

EMSとEP（エレクトロポレーション）が交互に出力されることで、電気刺激によるケアと角質層へのうるおいケアを同時に行える設計です。EMSは5段階のレベル調整が可能で、お好みや使用部位に合わせて無理なくご使用いただけます。すべてのレベルにおいてEPモードとの交互出力に対応しており、日々のスキンケアをサポートします。

また、表情筋にアプローチするプログラムを搭載し、肌を引き締めるような使用感を実現。ご自宅でのセルフケアに取り入れることで、すっきりとした印象へ導き、健やかな肌コンディションを保つサポートをします。

630nmの赤色LED

本製品には、エイジングケア※をサポートする赤色LED（630nm）を搭載。

美容分野でも注目され、エステのフォトフェイシャルにも採用される人気の波長です。

肌をやさしく包み込むようにアプローチし、キメの整ったなめらかな肌印象へ。継続的なお手入れで、うるおいとハリのある肌を目指します。

自宅で手軽に、ワンランク上のエイジングケア体験を。日々の積み重ねが理想の肌へ導きます。

※年齢に応じたお手入れのこと

630nmのLED

フィットしやすい形状設計なめらかな形状設計

なめらかな電極部が肌にやさしく密着し、凹凸のあるフェイスラインにもフィットしやすい設計です。大小頬骨筋や、フェイスラインの印象に関わる胸鎖乳突筋など、顔まわりの筋肉に対して心地よく使用できるよう配慮されています。さらに、体の曲線に沿う形状設計により、頬やフェイスライン、首元などのさまざまな部位にフィットしやすく、日々のセルフケアを快適にサポートします。

ゾーガンキンカッサ商品詳細

ZOGANKIN KASSA(ゾーガンキンカッサ)

型番：CL-ZKK

本体サイズ：W約112×D約38×H約81mm

本体重量：約148ｇ

電源方式：リチウムイオン電池内蔵

充電時間：約3時間

材質：ABS、ステンレス、シリコーン

入力定格：5V-2A

電池仕様 ：1400mAh/3.7V

セット内容：本体、スタンドカバー、USBケーブル(タイプC)、取扱説明書（保証書付）、ZOGANKINポーチ

販売価格：税込23,100円

【ビューティーワールドジャパン東京 出展概要】

会期: 2026年5月18日(月) ～ 20日(水)

会場: 東京ビッグサイト

ホール：B

小間番号：W1-K012 (西１ホール)

新商品「ZOGANKIN KASSA」展示・デモンストレーション

「ZOGANKIN」シリーズ体験会

クルールラボ株式会社について

クルールラボ株式会社は、「美と健康を通じて、感動と幸せをお届けする」を理念に、美容・健康関連商品の企画・開発・販売を行っております。「ZOGANKIN」シリーズをはじめ、革新的な技術とデザインで、お客様の美と健康をサポートしてまいります。美容機器だけでなく医療機器、化粧品のOEMも相談可能です。

【本件に関するお問い合わせ先】

クルールラボ株式会社

TEL: 03-5550-7181( 10:00～18:00 土日祝休)

Email: info@couleurlabo-shop-biz.com

クルールラボ株式会社ウェブサイト:https://www.couleur-labo.co.jp

ZOGANKIN公式ブランドサイト:https://www.zogankin.com