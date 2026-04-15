〈破天荒〉より浮世絵着想の数量限定香水「浪速」発売。携帯に便利な30mLサイズも新登場。4月29日（水・祝）より阪急うめだ本店で先行発売・イベント開催。

株式会社キャライノベイト

株式会社キャライノベイト（本社：東京都台東区、代表取締役：清水篤）は、日本文化と香りを融合するフレグランスブランド〈破天荒〉より、浮世絵に着想を得た数量限定の新作「浪速（なにわ）」を発売いたします。あわせて、携帯に便利な30mL（限定品を除く全5種）サイズも新たに展開いたします。

本製品は、2026年4月29日（水・祝）～5月4日（月・祝）の期間、阪急うめだ本店にて開催「HANKYU BEAUTY FRAGRANCE FESTIVAL 2026」にて先行発売し、発売を記念したイベントも実施いたします。

【数量限定発売】

商品名｜HATENKO Eau de Parfum 浪速 ／ ハテンコウ オードパルファム 浪速

浪速 Naniwa

浪速の昼を支えてきた町、八けん屋。

市岡新田で育った西瓜が、舟に揺られながらこの地へと運ばれてくる。歌川広重《八けん屋着船之図》に漂う、水と光に満ちた午後の情景を香りで表現しました。浪速に息づく“受け止める町の物語”を閉じ込めた一作です。



■浮世絵

歌川広重「浪花名所 八けん屋着船之図」

■香り構成

初薫［トップノート］西瓜、檸檬、香檸檬（ウォーターメロン、レモン、ベルガモット）

雅薫［ミドルノート］蓮、沈丁花（ロータス、ダフネ）

余薫［ラストノート］白檀、麝香、龍涎香（サンダルウッド、ムスク、アンバー）

■商品概要

容量｜50mL

価格｜19,800円（税込）

先行発売｜2026年4月29日（水・祝）～5月4日（月・祝） 阪急うめだ本店

一般発売日｜5月5日(火・祝)～ inimu浅草店、inimuWebShop

【新発売＜30ｍL＞】

商品名｜HATENKO Eau de Parfum ／ ハテンコウ オードパルファム

〈破天荒〉の香りを、もっと自由に。持ち運びしやすい30mLサイズが新登場。

ブランドの世界観をそのままに、日常の中で気軽に香りを纏えるよう開発されたサイズ。

外出先での付け直しや、シーンに合わせた香りの使い分けにも適しています。初めて〈破天荒〉の香りを手に取る方はもちろん、複数の香りをコレクションとして楽しみたい方にもおすすめです。

また、〈破天荒〉が提案する「香りの聞き重ね」*1をより楽しんでいただくための創造的なサイズとして、より自由で柔軟な香りの楽しみ方を提案します。



*1 香りの聞き重ねについて

香りに耳を澄ませるように心を傾けて鑑賞する香道という日本文化に着想を得た、〈破天荒〉独自の楽しみ方です。2種類以上の香りを重ね付けすることで物語が重なり合い、一つの香りでは描ききれない世界観をお楽しみいただけます。

■商品概要

香り｜花火、磯波、おどろおどろ、魁、桜吹雪 ＜全5種＞

容量｜30mL

価格｜12,100円（税込）

先行販売期間｜2026年4月29日（水・祝）～5月4日（月・祝）

（取扱店舗）阪急うめだ本店、inimu浅草店、inimuWebShop

一般発売日｜5月5日(火・祝)～ その他取扱店舗

＜特長＞

香水ボトルの包装紙は、かつて陶器輸出の緩衝材として使われた浮世絵を元にしたデザインです。紙を破ることでボトルが現れる仕組みにし、「破る」行為そのものを体験として取り入れています。

木製キャップには国産の東濃檜を使用し、加賀友禅の繊細な技法を取り入れることで、木の力強さと美意識が融合した仕上がりとなっています。また、浮世絵の時代から続く日本の木材文化とつながる素材として、香りとともに時間の広がりを感じられる設計です。

HATENKO Eau de Parfum 花火HATENKO Eau de Parfum 磯波HATENKO Eau de Parfum おどろおどろHATENKO Eau de Parfum 魁HATENKO Eau de Parfum 桜吹雪【発売記念イベント】

阪急うめだ本店で開催の「HANKYU BEAUTY FRAGRANCE FESTIVAL 2026」にて、〈破天荒〉新作「浪速」を発売。会期中、〈破天荒〉総合ディレクター兼調香師・旅香人*2 である清水篤による「香りの聞き重ね」体験や、琵琶奏者・丸山恭司氏による特別イベントを開催いたします。

*2 旅香人：土地の物語を香りで結ぶ旅人

■イベント会期

2026年4月29日（水・祝）～5月4日（月・祝）午前10時～午後8時

※催し最終日は午後5時終了

■会場

阪急うめだ本店 9階祝祭広場

■イベント名

HANKYU BEAUTY FRAGRANCE FESTIVAL 2026

イベント詳細 :https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/fragrancefestival/

■＜破天荒＞総合ディレクター兼調香師／旅香人・清水篤氏 来店

4月29日（水・祝）、5月2日（土） ※時間未定

破天荒の魅力がさらに深まる貴重な体験と自分の好きな香りに巡り合えるひと時をお過ごしください。

※混雑時はお待ちいただく場合がございます。

※諸般の事情によりイベントの内容が変更・中止になることがございます。

■破天荒×琵琶奏者・丸山恭司氏 トーク＆ライブイベント

4月29日（水・祝）午後3時～（約30分）

〈破天荒〉の世界観を“香りと音”で体感いただく特別イベントを開催。

伝統楽器・琵琶を現代的に拡張した「エレキ琵琶」の演奏と、香りの創り手とのトークセッションを通じて、破天荒の世界観と未来の可能性をお届けします。

香りと音、日本文化が交差する特別なひとときをお楽しみください。

破天荒について

- 香りが導く、伝統と革新で型を破る未来 -

型破りな手法で伝統文化を革新するフレグランスブランドとして、2025年に満を持して誕生。

〈破天荒〉の言葉が導くように、まだ知られていないこと、誰も成し遂げたことがないことを切り開く。〈破天荒〉は、型にとらわれず挑戦する人を応援する存在として、日本文化と香りを通じて世界の文化人や伝統工芸士、職人と共に過去から未来へと様々な分野を繋ぐ架け橋であり続けます。

＜破天荒＞公式サイト :https://www.hatenko.jp/＜破天荒＞公式Instagram :https://www.instagram.com/hatenkofragrances/

株式会社キャライノベイト

私たちは地域・伝統・文化にフィーチャーし、情報発信をしていきながら日本製の香りのモノづくりをしている企業です。



■所在地 ｜ 東京都台東区花川戸2-10-8 グレースハイム染谷1F

■代表 ｜ 代表取締役 清水 篤

■事業内容

・自社オリジナル製品企画（雑貨・化粧品）

・OEM企画製造

・卸売／小売販売

・EC店舗運営

■設立 ｜ 2008年1月31日

■HP ｜ https://kyarainnovate.jp/





＜読者のお問い合わせ先＞

株式会社キャライノベイト

東京都台東区花川戸2-10-8

03-5830-7288

inquiry@kyarainnovate.jp