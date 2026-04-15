MiYO ORGANIC、グローバルイベント「SusHi Tech Tokyo 2026」に出展決定

株式会社ミヨオーガニック

環境配慮型アメニティを展開する株式会社ミヨオーガニック（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：山本美代、以下「MiYO ORGANIC」）は、2026年4月27日（月）～29日（水・祝）に東京ビッグサイトにて開催されるグローバルイノベーションイベント「SusHi Tech Tokyo 2026」に出展することをお知らせいたします。

本イベントは、東京都が主催するアジア最大級のスタートアップカンファレンスであり、世界中のスタートアップ、大企業、投資家が集結し、持続可能な都市の実現に向けた最先端の取り組みが発信されます。

出展概要

ミヨオーガニックは、本イベントにおいてブース出展を行い、環境配慮型アメニティの取り組みや、循環型社会の実現に向けたプロダクトを発信いたします。

また、会場では以下の特別企画を実施予定です。

・STATION Aiとのコラボレーションノベルティ配布

愛知県名古屋市にあるオープンイノベーション拠点「STATION Ai」とのコラボレーションにより制作した限定ノベルティを配布予定です。

本ノベルティは、「アメニティは使い捨てではなくギフト」というコンセプトを体験していただく目的です。

出展の背景

ミヨオーガニックは、「美しい地球を、次の世代へ」という理念のもと、使い捨てを前提としない新たなアメニティの在り方を提案してきました。

当社はSTATION Aiの会員企業でもあり、今回の出展は、国内外の多様なプレイヤーとの接点を創出し、サステイナブルなライフスタイルの普及および共創機会の拡大を目的としています。

また、スタートアップや企業との連携を通じて、新たな価値創出を目指してまいります。

STATION Ai 公式サイト：https://stationai.co.jp/

イベント概要

名称：SusHi Tech Tokyo 2026

開催日：

- ビジネスデイ：2026年4月27日（月）、28日（火）- パブリックデイ：2026年4月29日（水・祝）

会場：東京ビッグサイト

主催：SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会

イベントホームページ：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/

MiYO ORGANICについて

環境に配慮したライフスタイルを実現する日本発のサステイナブルブランド「MiYO ORGANIC（ミヨオーガニック）」。自社開発したオーガニックな竹製歯ブラシを中心に、竹綿棒、竹ヘアコームなどの地球に優しいホテルアメニティを展開しています。ラグジュアリーとサステイナビリティを両立する心地よい使い心地を追求し、2022年にグッドデザイン賞を受賞。これまでに250万本以上を販売し、25t以上のプラスチック削減を実現してきました。また、使用後のアメニティを再資源化するアップサイクルプロジェクトにも取り組み、廃棄物を新たな価値へと転換する循環型モデルの構築を推進しています。2025年には、国際的な認証制度であるB Corp認証を取得しました。

公式サイト：https://miyo-organic.com/

会社概要

会社名：株式会社ミヨオーガニック

所在地：〒466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

MiYO ORGANIC：https://miyo-organic.com/

Trash to Treasure：https://www.trash2treasure-upcycle.com/

お問い合わせ先：https://x.gd/FdVLu