長野・蓼科発の「EMMA′s HOTDOG」が台湾・桃園市に海外1号店をオープン

株式会社ヤソ

EMMA's HOTDOG 桃園芸文特区店外観

株式会社ヤソ（本社：長野県茅野市、代表取締役：石橋鉄志）は、2026年4月、台湾・桃園芸文特区に海外初となる店舗「EMMA's HOTDOG」がオープンしたことをお知らせいたします。100%自家製無添加ソーセージと上質な空間が、従来のホットドッグ店のイメージを覆し、台湾の外食シーンに日本発の「気軽で上質な食体験」をお届けします。

蓼科（たてしな）生まれのホットドッグブランド

「EMMA's HOTDOG」（現：EMMA’s FOOD&GROCERY）は、信州ポークを使った自家製ソーセージと高原野菜のホットドッグカフェです。長野県・蓼科（茅野市）で2024年にオープンして以来、化学調味料や精製された白砂糖を極力使わず、できる限り地元の素材を取り入れたシンプルで楽しい味わいを追求してきました。世界を旅する少女「EMMA」 が、各国で出会った味をホットドッグで表現するというコンセプトのもと、新しいホットドッグのおいしさをお届けしています。

この度は、現地パートナー「日本閣品台湾（Glamping Japan Taiwan）」が設立した飲食会社「蘊味国際（EMMA's Taiwan）」の第一弾ブランドとして、台湾進出が叶いました。

初出店の地には、近年国際的な活力を増す桃園の中でも上質なライフスタイルが集まる「芸文特区」を選定。地元の先駆的な農園と連携して「日本のピュアな食へのこだわり」×「台湾の地域食材」を形にしていきます。

EMMA's HOTDOG 桃園芸文特区店

昼と夜で変わる"二つの顔"

桃園芸文特区店の最大の特徴は、時間帯によってまったく異なる表情を見せることです。

台湾では女性が一人でゆったり外食できるお店が少ない中、

都会で働く女性が心からくつろぎ、食事を楽しめる上質な空間を実現しました。

陽光が降り注ぐ、昼のオアシス

世界の味を楽しめるホットドッグをはじめ、クラフトコーラ・ジンジャーエール、フレンチトーストなどのメニューは、すべてこだわりの自家製。温かみのある木調インテリア、開放的な自然採光、緑あふれるプランターアイランドが、都会の喧騒を忘れさせてくれます。

夜の帳が落ちると、上質な空間に

夜はアートの香り漂う、秘密の空間へと姿を変えます。「ソーセージと野菜のスキレット」「揚げザワークラウトボール」などの自家製メニューや、終日楽しめる「EMMA'sブランチ」を、自然派ワインや台湾ティースピリッツとのペアリングで味わえます。

EMMA's HOTDOG 桃園芸文特区店 店内

健康と手作りへのこだわり×台湾の食文化

EMMA's は「美味しさ」と「健康」は両立できるものだと考え、化学調味料や精製された白砂糖を極力使わないシンプルで楽しい味を追求しています。

ソーセージ：防腐剤・亜硝酸塩不使用。低温調理製法で肉汁を閉じ込めた100%手作り

ホットドッグバンズ：バター不使用・全粒粉配合の素朴な麦香バンズ

ザワークラウト：天然乳酸発酵による自家製で、程よい酸味が魅力

また「できる限り地元の素材を取り入れる」という蓼科本店の精神も受け継ぎ、桃園芸文特区店でも、地元との深い結びつきを大切にしています。

葉物野菜は「十大神農賞」を受賞した、豊かな風味で知られる桃園八徳の智慧農園「桃城蒔菜」を採用。ドリンクは台湾の著名なティースピリッツブランド「S.C Lab 仃杉茶酒」と連携し、双渓茶園の鐵觀音と紅茶をペアリング用のティースピリッツや炭酸飲料へと昇華させ、台湾茶の新たな一面をご提案します。国境を越えた味わいを、ぜひお楽しみください。

EMMA's HOTDOG EMMA's FRENCH TOAST PLATTER／EMMA's MORNING

春の限定メニュー「京都ゆずチキンホットドッグ」

2026年2月のプレオープンでは投票企画「EMMAの旅行日誌」を実施。早くもファンになっていただいたお客様たちの最多票を獲得した、春の限定メニュー「京都ゆずチキンホットドッグ」を4～6月限定で販売中です。低温調理製法で仕込んだ手作りチキンソーセージに、日本産柚子胡椒と新鮮な大葉を添えた一品。大根おろしをやさしく広げ、柚子胡椒を少しずつ加えながら味わう"儀式のような食べ方"が、春の京都を歩くような清涼感をお届けします。

EMMA's HOTDOG 京都ゆずチキンホットドッグ

ただのホットドッグではない、ひと皿の料理として味わっていただくEMMA’s HOTDOG。

プレオープン以来、台湾では瞬く間に口コミが広がっています。

日本の皆様も台湾観光の際に、ぜひ訪れてみてください。

■ 店舗概要

EMMA's HOTDOG 桃園芸文特区店

桃園芸文特区店住所台湾・桃園市桃園区新埔七街20号 1階

営業時間11:00～21:00（15:00～16:00 休憩、ラストオーダー20:00）

定休日毎週水曜・木曜（試験営業期間中）

公式サイト：https://www.emmashotdog.tw/(https://www.emmashotdog.tw/)

EMMA’s FOOD&GROCERY 蓼科本店

※ホットドッグカフェ併設のグロッサリーショップ

所在地： 長野県茅野市北山4026-937（東急リゾートタウン蓼科内）

営業時間： 季節によって変動 詳細はinstagramを確認

夏季は定休日なし

Instagram： https://www.instagram.com/emmas.food.grocery/

■会社概要

株式会社ヤソ（EMMA’sブランド開発元）

所在地：〒391-0031 長野県茅野市宮川11051-1

代表者：代表取締役 石橋鉄志

事業内容：

・地域資源を用いた商品企画/開発

・ブランド構築（ブランディング）に係る、イメージ、商品開発、店舗展開、広報戦略等の企画立案、デザイン業務

・エリアマネジメントに関する業務 等

WEB：https://shop.yaso.jp/(https://shop.yaso.jp/)

蘊味国際 （EMMA's Taiwan）｜台湾事業会社について

日本・台湾合わせて165か所以上のグランピング施設を手がけてきたGlamping Japan Taiwan（日本閣品台湾）が出資・設立した飲食会社。こだわりを凝縮して届ける食経営哲学を提唱し、日常の食体験を「プレミアムファストカジュアル」へと昇華させます。アウトドアキュレーションリソースとの融合を通じて、次世代のサービス体験のパイオニアとなることを目指しています。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ヤソ

担当：澤田瑠以子

Email：emma_press@yaso.jp

※営業・ご提案に関するご連絡はご遠慮ください