エビデンスに基づく療育モデルの全国展開を発表

株式会社同立有志会ホールディングス

■ 概要

株式会社同立有志会ホールディングス（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：中村尊裕）は、グループ会社である株式会社同立アカデミーを中心に、2026年5月1日より直営型複合教育・療育施設「同立アカデミー」の全国展開を開始いたします。

またその第一弾として、2026年5月1日、奈良県および沖縄県において計7店舗を同時開校いたします。

本取り組みは、「エビデンスに基づく療育」×「教育」×「居場所」を融合した次世代モデルの構築を目的としています。

さらに本展開においては、エビデンスに基づく運動療育プログラムの導入・提供も新たに開始し、身体機能・認知機能・社会性の総合的な発達支援を実現します。

■ 背景（業界への問題提起）

近年、放課後等デイサービスおよび児童発達支援の分野では、

・療育の質のばらつき・専門性の不足・科学的根拠に基づかない支援

に加え、

・不登校児の増加・学習支援機能の不足

といった課題が深刻化しています。

当社はこれらの課題に対し、一貫した運営・教育・療育の統合による「質の再設計」が必要であると考え、グループ会社である株式会社同立アカデミーを中核とした直営モデルによる全国展開を推進いたします。

■ 新戦略：同立アカデミー構想

同立アカデミーでは、以下の3機能を一体化した新しい支援モデルを構築します。

１. エビデンスに基づく療育（中核機能）

・応用行動分析（ABA）等の科学的アプローチ・支援効果のデータ可視化・高度な個別支援計画・エビデンスに基づく運動療育の導入（感覚統合・身体機能向上プログラム）

２. フリースクール機能（居場所・教育の再設計）

・不登校児の受け入れ・在籍校との連携（出席扱い等）・個別カリキュラムによる学び直し

３. 発達障がい専門学習塾（教育特化機能）

・発達特性に特化した学習指導・高校・大学進学支援・社会人基礎力の育成

■ 直営校専用教材『くまプリ』の導入

同立アカデミーでは、直営運営だからこそ実現できる統一カリキュラムとして、『くまプリ（中村式学習法）』を全面導入します。

特徴：一人ひとりの発達特性に応じた段階設計を基盤に、認知・言語・社会性を総合的に育成し、エビデンスに基づく設計思想のもと、療育と学習を一体的に提供する支援体制を構築しています。

■ 今後の展開

2026年5月1日に奈良県および沖縄県にて7店舗を同時開校後、全国主要都市へ順次展開し、株式会社同立アカデミーを中心とした直営ネットワークの構築を目指します。

【2026年5月1日開校】

●奈良県：同立アカデミー大和小泉駅前教室・同立アカデミー大和小泉教室

●沖縄県：同立アカデミー沖縄小城教室・同立アカデミー沖縄新城教室・同立アカデミー沖縄伊覇教室・同立アカデミー沖縄南城教室・同立アカデミー沖縄宮里教室

詳細はこちら → https://douritsuacad.com/



■ 代表コメント

「これからの支援は、“預かり”でも“療育だけ”でも不十分です。私たちは、教育と療育、さらに運動を含めた総合的な支援を一体化し、子どもたちの人生に本当に必要な価値を提供していきます。

同立アカデミーは、そのための新しいスタンダードです。」

代表取締役 中村尊裕



■ 会社概要

会社名：株式会社同立有志会ホールディングス

所在地：佐賀県佐賀市駅前中央1丁目8番32号 iスクエアビル512号

事業内容：教育事業、福祉事業、EdTech事業

グループ会社：株式会社同立アカデミー