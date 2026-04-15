『オペラ座の怪人』を長年支えた伝説の怪人役俳優・佐野正幸の『劇団四季』から卒業後“初”の音楽ライブをコットンクラブで開催。新たな表現のステージへ。初の公式ファンクラブイベントも同時発表。

アイザックエンタープライズ

アイザックエンタープライズ（所在地：東京都中央区／代表：飯作佳美）は、2026年6月12日（金）に全国的に活躍をするミュージカルの俳優「佐野正幸」の音楽ライブ「佐野正幸 1st LIVE - LA STRADA -」の開催を発表します（詳細は2026年4月22日（水）解禁予定）。

あわせて、初の公式ファンクラブイベント「Salon de Sano」第1回公演を、2026年5月13日（水）にアークヒルズカフェ（六本木一丁目）にて開催いたします。

なぜ今なのか？『劇団四季』を卒業後、新たな表現のステージへ

※佐野正幸本人からのコメント付き

佐野正幸は、『オペラ座の怪人』で17年間にわたり怪人役を務め、『美女と野獣』では20年間ビースト役を演じ続けた、日本ミュージカル界を代表する俳優です。

2026年1月に長年在籍した劇団四季を卒業し、新たな表現のステージへと歩み始めた佐野正幸。

その第一歩として、自身のキャリアを支えてきたミュージカルナンバーと、これから挑戦する新たな音楽表現を融合させたライブを開催する運びとなりました。

◆佐野正幸 本人からのコメント

これまで役を通して表現してきたものを、これからは“自分自身の声”として届けていきたいと考えています。

「LA STRADA」は、その始まりのステージです。

これまでの歩みと、これからの可能性の両方を感じていただけたら幸いです。

音楽ライブ「LA STRADA」について（コットンクラブ）

卒業後、初の音楽活動へ。

「LA STRADA（ラ・ストラーダ）」は、これまでの軌跡、そしてこれからの未来へと続く“道”をテーマにした記念となる公演です。

ミュージカルの名曲に加え、ポップスの名曲まで幅広く披露予定。長年培われた表現力と歌唱力による、新たなステージをお届けします。

※公演詳細は2026年4月22日（水）解禁予定。

※解禁前のお問い合わせにはお答えいたしかねます。

LA STRADA テザービジュアル

初の公式ファンクラブイベント開催決定

ライブ開催に先立ち、初の公式ファンクラブイベント「Salon de Sano」を開催いたします。

本イベントでは、ファンクラブ会員から寄せられたリクエスト楽曲の披露に加え、本人への質問・メッセージに応えるトークコーナーを予定。ここでしか体験できない特別な時間を提供します。

当日はオリジナルグッズの販売も予定しております。

Salon de Sano タイポグラフィーイベント概要

イベント名： Salon de Sano 1st Event

会場： アークヒルズカフェ（東京都港区六本木1-3-40）

日時： 2026年5月13日（水）18:00 開場／19:00 開演

出演： 佐野正幸 ほか

チケット： 7,500円（税込）

※別途、1ドリンク・1フードのご注文が必要です

主催： 公式ファンクラブ

https://sano-masayuki.bitfan.id/

【ご来場についてのご案内】

本公演は会員種別により、ご来場時間が異なります。

・プレミアム会員：18:00よりご入場いただけます

・スタンダード会員：18:30よりご入場いただけます

※ご自身の会員種別をご確認のうえ、ご来場時間に合わせてお越しください

※入場時間前のご案内はいたしかねますので、あらかじめご了承ください

※スムーズなご案内のため、スタッフの指示に従ってご入場をお願いいたします

〈その他注意事項〉

※本イベントはファンクラブ会員限定となります

※軽装（短パン・サンダル等）でのご来場はご遠慮ください

出演者プロフィール

佐野正幸（さのまさゆき）

東京藝術大学音楽学部声楽学科卒業。1986年、劇団四季のオーディションに合格。

わずか半年後、『ジーザス・クライスト＝スーパースター』のペテロ役に抜擢され、デビューを果たす。



卓越した歌唱力と豊かな表現力を武器に、『オペラ座の怪人』の怪人、ラウル子爵、『キャッツ』のスキンブルシャンクス、『エビータ』チェ、ペロン、マガルディ、『美女と野獣』のビーストなど多彩な役を演じ、作品ごとに異なる人物像を鮮やかに体現。



主要な役どころを数多く担ってきた歩みは、演劇界における確かな足跡として刻まれている。



事務所プロフィールページ

https://www.isaac-ep.net/artist/CTmTEIMF

佐野正幸 プロフィール写真所属事務所についてアイザックエンタープライズ・ロゴアイザックエンタープライズ

https://www.isaac-ep.net/

アイザックエンタープライズは1993年設立。俳優・ダンサー・モデル・MCのマネジメントおよびキャスティングをはじめ、舞台・イベント・コンサートの企画制作、運営、プロデュース、コーディネート、衣装製作までを一貫して手がけるマネジメントプロダクションです。

アーティストの社会的価値向上と活動領域の拡張を理念に掲げ、表現の可能性を追求するとともに、人材育成や社会貢献にも注力しています。