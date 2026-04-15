世代間ギャップを生かした組織活性の実現へ～『青銀共創（※１） 場づくり対応力アップ講座』を開講 ～実践型ワークショップで有機的議論を展開＜参考資料＞

株式会社ライフシフト

ライフシフト大学（以下LSU：理事長 徳岡晃一郎、学長 藤田英樹）は、既報（※２）の新開発プログラム「青銀共創 場づくり対応力アップ講座（以下YSC）」を、本年5月１９日と５月２６日に開講します。

本講座は、異なる世代や階層間に生じる価値観の相違などの組織課題を内包する企業や団体、さらには本テーマに関心のある方々を対象としたオンライン形式の「実践型ワークショップ」です。

本講座は今後も不定期での継続開催を予定しており、随時情報公開していきます。

【YSCとは】

YSCとは、青銀共創の概念を表すプログラムの略称

「Young(若手)＝青」と「Silver（ベテラン）＝銀」の「Co-creation（共創）」の実践型プログラム

【YSCの講座の特長】

■開講日： 5月１９日(火)１９時～２１時／５月２６日(火)１５時～１７時（同内容、参加費５千円）

■講座の特長：（詳細はプログラム内容ご参照）

☛受講対象： 企業・団体に限らず、個人でも参加可能（オープン形式）

☛マインド醸成： 青銀共創の理念の理解を深めヒューマンパワーを高め組織活性に貢献

☛スキルセットを進化： 対話力を生み出す具体的アプローチ手法を習得することで、

座学では会得が難しい「コミュニケーションスキル」の高次元化を図る

・青銀共創カルチャー診断（LSUが独自開発）やコミュニケーションワークを通じ現状認識と対話力の向上につなげる

・受講企業への導入や活用を見据えたソリューションを提供する

（例：世代間対話の促進施策の提供や組織内ワークショップの設計支援 等）

【本講座開講の背景】



人生100年時代・人口減少時代を迎える中、多くの企業における職場環境は、異なる経験値を有した様々な年齢層の人材が共に働く場へとシフトしてきています。これに伴い異世代の知を融合させた付加価値の創造こそが、現代の企業における重要課題と言えます。何よりも大切なことは、世代間で分断を生むのではなく共に異質を受容した上で協働力を高め、新たなシナジーを発揮する組織づくりです。LSUは、かねてより若手（青）とベテラン（銀）が互いの強みを活かして共創する「青銀共創力(R)（※３）」の考え方を提唱してきました。本学ならではのこの新たなプログラムを、組織の変革に立ち向かう多くの企業様を中心に提案することで、DXを超える「コーポレートトランスフォーメーション（CX）」に資する組織活性をサポートしていきます。

※１ 「青銀共創」は、高齢世代と若年世代の協働を指す一般的な概念として台湾のデジタル政策領域などで用いられている用語です。

※2 ２０２５年１２月９日 「『青銀共創（※1） 場づくり対応力アップ講座』を開発」 をリリース

※３ 「青銀共創力」は、株式会社ライフシフトが商標登録している用語です。

■プログラム内容 （予定）

１. 講演：なぜ今「青銀共創」が必要なのか（約20分）

日本社会・企業が直面する課題と、青銀共創の必要性についての理解

登壇：徳岡晃一郎

２. 青銀共創ワークショップ研修（約80分）

ライフシフト社が企業向けに提供している研修の一部を実際に体験

登壇：福田知仁・大西聖子・田中豊 ※２.は各回2名が登壇（内容は同一）

３. 研修プログラムのご紹介（約10分）

■対象

・ 企業の責任者、担当者、その他あらゆる階層の方

・ 異世代（若手とベテランなど）の関係性に関心のある方

・ 人材育成・組織開発に携わる方・研修の導入・刷新を検討されている方、など

■開催概要

日程１.：2026年5月19日（火）19:00～21:00

日程２.：2026年5月26日（火）15:00～17:00

形式：オンライン（Zoom） １.２.とも同内容

参加費：5,000円（税込）

■講座形式



企業・団体に限らず、個人でも参加可能なオープン形式にて実施。今後も不定期開催を予定。

■講師紹介

徳岡 晃一郎（株式会社ライフシフトCEO／ライフシフト大学理事長／多摩大学大学院名誉教授）

東京大学卒、オックスフォード大学MBA。日産自動車等を経て 多摩大学大学院教授を兼務し、2017年にライフシフト創業。人事・組織・リーダーシップ分野の第一人者として、「イノベーターシップ」や「MBB（思いのマネジメント）」を提唱。

福田 知仁（ライフシフト大学副学長）

ソニー株式会社にて海外営業・マーケティング、欧州・台湾での経営を歴任。本社人事部門 では人材開発・次世代育成に従事し、2025年に人材コンサルティング事業を起業。キャリア開発・組織支援の実務に精通。

大西 聖子（ライフシフトコンサルタント）

日清製粉にてマーケティング業務および研修企画・講師を担当。現在はキャリアコンサルタントとして、対話・ウェルビーイングを軸に個人と組織の成長支援に取り組む。実務と理論をつなぐプログラム設計を担当。

田中 豊（ライフシフト大学学長補佐）

花王株式会社にて長年、人事・人材開発に従事し、幅広い現場でキャリア支援を実践。現在はキャリア開発部にて研修をリードするほか、ライフシフト大学の運営・ファシリテーションにも携わる。

■お申込み・詳細https://peatix.com/event/4953265 (https://peatix.com/event/4953265)