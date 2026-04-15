むし歯ゼロ社会の実現へ　三ツ境駅前スマイル歯科 院長・樋田秀一が小児歯科実践塾に講師登壇

医療法人 笑顔を育む会

三ツ境駅前スマイル歯科（神奈川県横浜市）院長・樋田秀一は、全国の歯科医師および歯科スタッフを対象とした専門勉強会「小児歯科実践塾」に、サポート講師として登壇いたしました。

本取り組みは、小児のむし歯予防を社会全体で推進する活動の一環です。乳幼児期からの予防介入の重要性が高まる中、歯科診療の現場で即座に活用できる実践知の共有として、多くの関心を集めています。

■ 背景：依然として課題が残る小児のむし歯予防

近年、予防歯科の普及により、子どものむし歯は減少傾向にあります。一方で、生活習慣や地域環境による「予防格差」が、依然として大きな課題となっています。

こうした背景から、現在は「むし歯になってから治療する」という従来の考え方ではなく、乳幼児期から“むし歯をつくらない仕組みづくり”を構築することの重要性が、これまで以上に高まっています。

■ 5年連続登壇、全国の歯科医院へ予防モデルを発信

樋田秀一は「小児歯科実践塾」において、5年連続でサポート講師を務めています。全国から集まる歯科医師・スタッフに対し、当院でも実践している予防歯科のノウハウを提供しています。

講義では、以下のテーマを中心に、臨床現場で即座に再現できる形式で共有を行っています。

・むし歯ゼロを目指す予防プログラムの設計

・フッ素の科学的根拠に基づいた効果的な活用法

・食生活と口腔環境の密接な関連性

・お子さま及び保護者への心理的な行動変容アプローチ

・定期的な継続来院を支える予防管理体制

単なる知識の伝達にとどまらず、「各医院の現場でいかに実装し、定着させるか」に重点を置いた実践的な内容は、毎年高い評価を得ています。

■ 小児歯科実践塾とは

小児歯科実践塾は、全国の歯科医療従事者が集い、予防歯科を軸とした「小児歯科医療の質の向上」を目指す研鑽の場です。

【理念】

ほとんどの人が永久歯むし歯ゼロの社会を実現する

その実現のため、乳幼児期からの予防を実践できる歯科医師の育成をミッションとしています。

■ 三ツ境駅前スマイル歯科の取り組み

三ツ境駅前スマイル歯科では、小児歯科・小児矯正を中心に、予防を重視した診療体制を整えています。

豊富な症例と臨床経験に基づき、患者さま一人ひとりに適した治療および予防プランをご提案し、地域における口腔健康の向上に取り組んでいます。

また、LINEによる無料矯正相談を実施しており、歯ならびの写真をもとに、

・矯正治療の適応可否

・費用および治療期間の目安

について事前にご確認いただくことが可能です。

※本サービスは横浜市近隣にお住まいの方を対象としています。

詳しくは、当院公式ホームページ(https://www.mitsukyo-smile.com/)をご覧ください。

■ 今後の展望

樋田秀一は今後も、臨床現場と教育の両面から小児歯科医療の発展に寄与するとともに、予防歯科の普及を通じて「むし歯ゼロ社会」の実現を目指してまいります。

【医院概要】

三ツ境駅前スマイル歯科



診療内容：小児歯科／小児矯正・成人矯正（マウスピース型矯正〈インビザライン〉・ワイヤー矯正）／予防歯科／精密むし歯治療／歯周病治療

当院では、地域の皆さまのお口の健康を守るため、定期的に「大人と子どもの歯並び・矯正相談会」（参加無料）を開催しています。

対象は6歳のお子さまから大人の方まで。最新の開催日程は当院ホームページよりご確認ください。

また、LINEによる歯並び相談も受け付けております。

歯並びや噛み合わせに気になる点がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

所在地：〒246-0022

神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境15-1

HP：https://www.mitsukyo-smile.com/

Instagram：https://www.instagram.com/mitsukyosmile/

【小児歯科実践塾 お問い合わせ】

運営：小児歯科実践塾事務局（株式会社森商店）

HP：https://shounisikajuku.com/about.html

Email：support@mori-store.com

営業時間：平日9:00～18:00（土日祝除く）