LISr ISP SoCの開発工程が完了

株式会社ロジック・アンド・デザイン

株式会社ロジック・アンド・デザイン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤公明、以下「当社」）は、次世代画像鮮明化チップとして開発を進めてまいりました「LISr ISP SoC」の全開発工程を完了いたしました。これに伴い、本SoCを搭載し、実機環境での性能検証を可能とする「LISr-RISA 評価用カメラモジュール」を正式に公開いたします。

■ 背景と概要

当社は、リアルタイム画像鮮明化・復元高解像度化を中心とした独自アルゴリズムの研究開発を進めており、防犯・防災・医療・産業・ロボティクスなど、精度と高速性の両立が求められる領域での活用拡大を目指しています。

今回公開した「LISr-RISA」評価用カメラモジュールは、

- LISr ISP SoC による画像鮮明化

- 高精度な鮮明化アルゴリズムの動作評価

- リアルタイム処理の実装検証

を可能とする評価環境として設計されています。

これにより、パートナー企業や研究機関において、実機ベースでの性能検証・応用開発が加速することが期待されます。

本製品の詳細および販売につきましては営業担当または当社販売代理店までお問い合わせください。

■ 独自の画像鮮明化技術「LISr(R)テクノロジー」

国内で開発された独自のアルゴリズムにより、「より鮮明」かつ「リアルタイム処理（遅延 0.004 秒以内）」を実現。明暗が混在する場面や極端な低照度環境下、雨・霧・雪などで不明瞭になった映像に対し、特に効果的な鮮明化を提供します。

【ロジック・アンド・デザインについて】

画像鮮明化アルゴリズム及び復元高解像度化技術開発をおこない、医療機器、防犯・警備・防災・ドラレコ・車載カメラ、検査、ドローン向け等にハード機器、ソフトウェア並びにライセンス販売を行っております。

本社所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷3-2-1 フロントプレイス四谷５階

ウェブサイト：https://www.lad.co.jp/