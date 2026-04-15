ポラテック株式会社との協業企画として、「愛犬家向け相談会」を開催

株式会社東京DOGS

ポラテック株式会社との協業企画として、越谷の住宅展示場で愛犬家向け「ペット相談会」を開催（2026年5月5日、「体感すまいパーク越谷」にて、出張しつけ教室・個別相談会を実施予定）

住まいとペット共生を地域で考える機会を創出。

株式会社東京DOGS（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：松尾 邑仁）は、ポラテック株式会社との協業企画として、2026年5月5日（火・祝）に埼玉県越谷市南町の「体感すまいパーク越谷」で開催予定の、愛犬家向け「ペット相談会」に協業企画いたします。

本企画では、無駄吠えやトイレ、散歩中の引っ張り癖など、飼い主が日常で抱えやすい悩みに対し、30分程度のミニしつけ教室または個別相談会を通じて、改善のきっかけを提供します。

会場となる「体感すまいパーク越谷」は越谷市南町にある総合住宅展示場で、開催日は2026年の「こどもの日」にあたります。

発表概要

当日は、出張しつけ教室または個別相談会の形式で、愛犬との暮らしに関する身近な困りごとに対し、実践的なアドバイスを行う予定です。

【開催概要】

開催日：2026年5月5日（火・祝）

会場：体感すまいパーク越谷（埼玉県越谷市南町2-4-26）

内容：1枠約30分程度のミニしつけ教室 または 個別相談会

対象：ポラテック株式会社関連のオーナー様、および近隣にお住まいの愛犬家の方々

背景・課題

近年、犬は単なるペットではなく、家族の一員として生活を共にする存在として認識される一方で、飼い主は日々の暮らしの中で、吠え、排泄、散歩時の引っ張り、来客時の興奮など、さまざまな課題に直面しています。

こうした課題は、しつけだけの問題ではなく、住環境や生活動線とも密接に関係しています。たとえば、玄関まわりの導線、屋外への出入り、落ち着ける居場所づくり、近隣への配慮などは、犬との暮らしの質を左右する要素です。

本取り組みの特徴

本取り組みの特徴は、住宅展示場という場で、単に家を見るだけでなく、愛犬と共に暮らす日常そのものを見直す相談機会を設ける点にあります。

相談内容は、無駄吠え、トイレ、散歩中の引っ張り癖など、日常生活に直結するテーマを想定しています。

会社概要

会社名：株式会社東京DOGS

代表取締役：松尾 邑仁

本社所在地：埼玉県越谷市川柳町1丁目298

TEL：048-919-2958

MAIL：info@tokyo-dogs.com

事業内容：犬のしつけ教室／犬の幼稚園／ペットホテル／物販／イベント運営／教育事業

公式サイト：https://tokyo-dogs.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/tokyo__dogs/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@tokyodogs